Acusan a una policía de maltratar a un adolescente con autismo en un tren

Una policía de la Ciudad de Buenos Aires fue acusada en las redes sociales de agredir a un adolescente con autismo en el Premetro. La situación fue registrada por otros pasajeros con sus celulares y luego tomó repercusión nacional debido a que se subió a distintas plataformas.

El incidente ocurrió este martes por la tarde, cuando el motorman de la formación pidió la intervención de la policía ante una situación de tensión con una persona que se negaba a bajar de la unidad.

La formación se había detenido cerca de la estación Villa Lugano, cuando la uniformada subió al transporte para convencer al joven de bajarse, para que el tren pudiera continuar su recorrido.

Según lo consigna Clarín, los usuarios del transporte registraron el incidente en el que la agente le dice al menor: “¡Ey, tranquilo! Me está pegando señora”. EL joven intenta alejarla a patadas en medio de un ataque de nervios. “Pare porque tiene autismo”, agregó una mujer mientras trataba de calmar al chico.

La policía le contestó a las personas que la increpaban con otro argumento: “¡Bueno, me está pegando!”. No obstante, le retrucaron “¡Pero usted no sabe manejarse, señorita!”. Tras esa secuencia, un hombre se levantó de su asiento y separó a la uniformada del adolescente.

Esta situación motivó a que otra usuaria del transporte se acercara hasta el lugar del conflicto y filmara el rostro de la policía, mientras le cuestionaba su actitud a la vez que le solicitó se identifique. “Estás agrediendo a un menor que tiene problemas de salud”, le dice. “Él primero me pegó a mí, yo no lo toco al nene”, repite la funcionaria.

Testigos aseguraron que “Él menor estaba solo, ya que su mamá lo estaba esperando en el andén”. Después de haber quedado filmada, la policía fue a buscar a la madre, indicaron desde la fuerza de seguridad porteña.

Fuentes policiales indicaron que se le va a iniciar un sumario administrativo para determinar si fue correcto el accionar del agente.

El video fue difundido por Carolina Villalba, periodista del Diario El Día de La Plata, medio que reproduce el testimonio de una vecina de Villa Soldati.