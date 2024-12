Activistas por los derechos de los animales se manifestaron contra la pirotecnia y cuestionaron a la vicegobernadora

Este viernes se realizaron dos manifestaciones en contra de la pirotecnia en el centro de Mendoza. A la primera asistieron familiares de personas con autismo y, horas más tarde en el mismo sitio, Peatonal y San Martín, se manifestaron activistas por los derechos animales.

Ambos grupos reclamaron el cumplimiento de la ley 8.632 que prohíbe “la utilización, tenencia, acopio, exhibición para venta, fabricación para uso particular y/o expendio al público de diversos artificios de pirotecnia y cohetería”.

Pese a la norma, que fue publicada en el boletín oficial del 23 de enero del 2014, en las celebraciones de fin de año se sigue utilizando gran variedad de pirotecnia.

De hecho, en comparación con el año pasado, esta Navidad hubo más del doble de heridos que el año pasado, 4 del 2023 contra 11 de este año. Un dato para destacar es que de los 11 heridos que hubo este año, 6 eran menores.

Reclaman que se cumpla la ley y contra los dichos de la vicegobernadora

“Realmente lo que dijo la vicegobernadora es algo que no lo podemos entender. Que una funcionaria salga a decir esas cosas cuando ella es la primera que tiene que hacer cumplir una ley, que está aprobada por la legislatura, donde ella es la cabeza principal es una bestialidad”, dijo a Los Andes Gabriel Flores de Ecológicos Unidos.

Defensores de animales realizaron una Protesta por el uso de pirotecnia en Peatonal Sarmiento y San Martín de Ciudad. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Al igual que muchos ciudadanos, Flores siente que este año hubo un aumento en el uso de la pirotecnia. “Hemos visto una chica en una moto vendiendo pirotecnia clandestinamente. Ya ni siquiera venden en los negocios. Como si fuera un delivery”, afirmó.

Sobre las personas que usan pirotecnia Flores dijo: “Empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 3 de la mañana. Ya no respetan nada. Y en mi barrio, como saben que yo soy ambientalista, me tiran los petardos a la vereda”.

“El gobierno tiene que ponerse las pilas. No puede salir a decir que cada uno se haga responsable o que cada uno gaste la plata como quiera, como dijo la vicegobernadora, o que se tapen en los oídos”, agregó. Flores también acompañó a las familias de personas autistas en la marcha del mediodía.

Silvana, de Perros de la Plaza Independencia, expresó su malestar con los dichos de la vicegobernadora Hebe Casado. “Realmente no entiendo cómo siendo médica puede decir y hacer lo que hace. Yo soy psicóloga, yo trabajo con chicos autistas, entonces me da soberana bronca por no decir epítetos calificativos o descalificativos”, dijo a este diario.

“Lo hago por los perros, por los gatos, por los animales domésticos de corral que sufren un montón y que no pueden defenderse”, dijo sobre su reclamo.

“No tienen nada más que hacer que ejecutar algo que está legislado. Así que le pido a la señora vicegobernadora, el gobernador y a los intendentes que por favor hagan lo que tienen que hacer, ni más ni menos”, continuó.

Ante de la consulta sobre si percibió más estruendos en las celebraciones de este año, Silvina dijo: “Este año fue espantoso, espantoso. Al punto que una de mis perras se autolesionó una de las patitas porque no la podía controlar y de lo que era”.

Los animales no solo se lastiman o estresan por el sonido de los petardos, muchas mascotas se escapan y se pierden durante las explosiones debido al pánico que el sonido les provoca.

“Hoy hemos publicado cerca de 10 escapes de mascotas de gente conocida. Tres aparecieron, los otros siete todavía los estamos buscando. Es terrible. Es gente conocida, no me quiero imaginar los que no conocemos”, contó Silvana.

Los dichos de la vicegobernadora

Este jueves ante al reciente uso irresponsable de la pirotecnia en Navidad y la libertad de cada persona “de hacer lo que considere con su dinero”, Hebe Casado brindó una serie de recomendaciones: medicar a las mascotas y “algo que les tape los oídos” a los chicos con autismo.

Horas más tarde, y ante las repercusiones, la funcionaria publicó un video donde aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Se perfectamente lo que padecen los niños con TEA con la pirotecnia y con el ruido en general. Lo único que quise hacer como médica es decirles que hay gente irresponsable que va a seguir usando la pirotecnia, que hay mucha gente que incumple las leyes”, afirmó.

También destacó que, a pesar de los esfuerzos de los municipios por controlar la venta ilegal, “no alcanza y hay que proteger a los más vulnerables, que son los chicos con TEA y las mascotas. Es protegerlos del ruido, que no se escapen las mascotas y ponerlos en un lugar seguro”.