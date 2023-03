ACDE Mendoza acompaña los 10 años de pontificado del Papa Francisco

ACDE destaca su humildad, manifestada desde el momento de su elección, al pedirnos a todos su bendición y que rezáramos por él, pedido este último que reitera en forma permanente. Humildad puesta de relieve también al publicar su primera encíclica compartiendo la autoría con su predecesor; en sus mensajes, celebraciones, viajes, etc.

Su ecumenismo es una vivencia real, no algo que sólo predica sino que ejerce y plasma en sus escritos. Por ejemplo, las dos encíclicas de mayor relevancia se introducen con el ecumenismo. Laudato Sí, con el aporte del Patriarca Ecuménico Bartolomé; y Fratelli tutti, con el Gran Imán, Ahmad Al-Tayyeb.

Su insistencia en los pobres y las periferias está presente a lo largo de todo su pontificado; los pobres, los marginados, los excluidos, los de las periferias (económicas, culturales, etc.) están en el centro de su magisterio y no solamente en sus textos sino en sus acciones. Recordemos su viaje a Lampedusa, un lugar marcado por el dolor pero al que casi nadie se quería acercar. Pues Francisco no los llama, no les dice vengan, Él va y se hace uno con ellos. Es decir, los pone en el centro pero porque él mismo se hace uno con ellos, siguiendo el ejemplo de Jesús que se hace uno con nosotros. El olor a ovejas que le pide a sus pastores, lo lleva él consigo mismo.

La solidaridad es otro de los ejes de su pontificado. Es esa solidaridad que nos lleva a asumir nuestra corresponsabilidad en lo geográfico y en lo temporal, es decir que trasciende el aquí y el ahora. En su homilía durante esa visita a Lampedusa en julio del 2013, que fue su primera salida del Vaticano, ahí repite la pregunta del Génesis “¿Dónde está tu hermano?” y a través de su homilía llega a decir que “La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, que son bonitas, pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia”.

Francisco busca hacer con los demás, y esto es participación. Busca hacer con los pobres, poniéndolos al centro, yendo él adonde están ellos. Y así en 2017 instituyó la jornada mundial de los pobres, que se debe celebrar en toda la Iglesia, para ayudar a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho que, mientras Lázaro esté echado a la puerta de nuestra casa, no podrá haber justicia ni paz social.”

Otro tema importante a rescatar de Francisco es su permanente advertencia sobre el clericalismo. Y esto es un llamado a respetar y ejercer la subsidiariedad, en actitud de respeto y promoción, pero también de acompañamiento y ayuda.

Su llamado a la sinodalidad es a un caminar juntos, pero no cualquier caminar sino un mutuo sostenimiento, una apertura a la escucha del otro, un abrir puertas para la participación y la toma de decisiones. Es una corresponsabilidad en el caminar como Iglesia.

Su realismo es otra característica ya que enseña, permanentemente, pero lo hace a partir de la realidad, no deja de lado su estar en el mundo, él es consciente de lo que ocurre, de todos los males que nos aquejan como humanidad. Y así lo demuestra en su encíclica FT, cuando en el capítulo I hace una larga descripción de tantas situaciones adversas para el ser humano y la creación.

Acompañamos siempre con la oración y damos gracias a Dios por el pontificado de Francisco.