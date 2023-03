Abusos: un cura mendocino fue denunciado por encubrir a otro religioso que murió en Mendoza

Más de 20 años pasaron hasta que, a mediados del año pasado, 10 ex alumnos del Colegio del Salvador pudieron al fin denunciar públicamente los abusos sexuales que sufrieron mientras estudiaban en este establecimiento dependiente de la Compañía de Jesús (Jesuitas), ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El señalado por los denunciantes como autor de los ataques sexuales es César Fabián Fretes, un hermano jesuita (título religioso que obtuvo tras completar el seminario, aunque no llegó a ordenarse como cura) y quien fue apartado de su lugar en el colegio y posteriormente expulsado de la orden, luego de que las autoridades tomaran conocimiento detallado de los hechos que lo involucraban.

Fretes fue trasladado a Mendoza en 2003, ni bien se conocieron -puertas adentro- las primeras denuncias que lo señalaban como autor de los abusos a niños de entre 10 y 12 años. Y en 2007, mientras se encontraba en Mendoza, fue expulsado de la orden a raíz de estos episodios. Sin embargo, el caso nunca llegó a la Justicia y Fretes falleció en 2015. Pero, hace unas semanas, una causa penal derivada de estos episodios se reactivó en CABA.

Abusos en la Iglesia: cura denunciado por encubrir a un religioso es directivo de una escuela mendocina. Foto: Captura Web

El viernes 10 de marzo, por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59, se realizó un allanamiento en las instalaciones del Colegio del Salvador. Y es que 6 autoridades y ex autoridades de la institución están siendo investigadas como “participes necesarios de los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y encubrimiento agravado”. Y entre los 6 denunciados, se destaca un cura que es parte de la comisión y del equipo directivo de un conocido colegio religioso mendocino dependiente de la orden de los jesuitas en la provincia.

El sacerdote denunciado y que está siendo investigado tiene 63 años, nació en Mendoza y fue, además, rector de la Universidad Católica de Córdoba desde 2013. Y si bien el cura tiene domicilio en la provincia mediterránea, tiene cargos activos en el colegio de la Compañía de Jesús de Mendoza (donde, además, es principal y capellán). Toda esta información fue confirmada a Los Andes por los voceros de la Compañía de Jesús en Argentina.

Junto al cura mendocino han sido denunciados y están siendo investigados como partícipes y encubridores de los abusos de Fretes otros 5 integrantes de la orden a nivel nacional, entre quienes se destacan el rector y vicerrector del Colegio del Salvador en el momento en que las víctimas denuncian haber sido abusadas y otros hombres acusados de encubrir los hechos perpetrados por Fretes, de hacer lo propio ante la inacción de las autoridades y también de haber ocultado pruebas de los episodios.

Los abusos en el colegio

A raíz de la denuncia oficializada por los 10 ex alumnos del Colegio del Salvador, el 10 de marzo se hizo un allanamiento en el lugar. La intención del procedimiento fue recabar toda la documentación que pudiera ser de utilidad para corroborar -o no- el delito de encubrimiento de los abusos de Fretes.

Los episodios de abusos relatados datan de antes de 2003 y las víctimas eran -por entonces- alumnos del colegio porteño. Según consta en la resolución judicial, César Fretes se desempeñó como tutor de los alumnos de sexto grado del Colegio del Salvador entre los años 1997 y 2003.

“Con relación al modo de comisión de dichas agresiones sexuales, se destacó -como patrón común- que César Fretes construía un vínculo de confianza con los niños, quienes veían en él una figura de acompañante por su rol de tutor, además de que era el encargado de impartir la ‘Educación para el amor’, una suerte de educación sexual que lo habilitaba para indagar en cuestiones relativas al desarrollo y la sexualidad de los estudiantes”, se destaca, además, en el expediente.

Frente del tradicional Colegio del Salvador, en Callao 542. Foto: Constanza Niscovolos / Clarín

En ese mismo documento se aclara que en el despacho de Fretes, ubicado en el tercer piso del edificio del colegio -y que, además, tenía las ventanas cubiertas por cartulinas-, el entonces tutor mantenía charlas con los alumnos, y que siempre giraban en torno a temas relativos a la sexualidad. Incluso, les preguntaba a los niños si ya se habían masturbado, o -con la excusa de mostrarles el funcionamiento y anatomía de sus genitales- hacía que se bajaran los pantalones, que le mostraran sus partes íntimas y a algunos los tocaba.

Siempre de acuerdo a las denuncias -detalladas en la resolución judicial de la causa que avanza en los tribunales- Fretes solía además acompañar a los alumnos en las actividades extracurriculares, como campamentos o retiros espirituales. Y en ese momento, aprovechando que los niños se quedaban a dormir sin la supervisión de sus padres, el religioso entraba a las carpas o a las habitaciones y les tocaba los genitales mientras dormían. Y si alguno se despertaba, Fretes inventaba alguna excusa para justificar este accionar.

Todos estos episodios fueron relatados oportunamente (hace más de 20 años) por los propios alumnos a las autoridades escolares, pero los responsables no recurrieron a la Justicia a hacer la denuncia por entonces, sino que directamente trasladaron a Fretes a Mendoza, y luego lo expulsaron. A raíz de ello es que en la actualidad estos directivos han sido denunciados por encubrimiento.

Quién fue el religioso jesuita denunciado por abusos sexuales y su paso por Mendoza

Doce años después de haber llegado a Mendoza, en 2015, César Fabián Fretes falleció en la provincia y como consecuencia de un cáncer. Lo habían trasladado en 2003, luego de que a las autoridades del Colegio del Salvador (CABA) llegaran las primeras denuncias de abusos que lo ubicaban como quien los cometía. Sin embargo, entre 2003 y 2007, el hermano jesuita denunciado siguió perteneciendo a la orden de la Compañía de Jesús, en Mendoza.

Gonzalo y Pablo, ex alumnos del Colegio Del Salvador que denunciaron al cura César Fretes. Foto: Constanza Niscovolos / Clarín

Tras confirmarse los episodios entre los miembros de la orden y las autoridades del colegio, el acusado fue expulsado por las autoridades de la comunidad y suspendido desde el mismísimo Vaticano. Durante la investigación interna se constató que Fretes había cometido, al menos, una decena de abusos sexuales contra alumnos en el colegio.

En Mendoza, Fretes se desempeñó en el templo central de los Jesuitas (en la misma manzana donde se encuentra el colegio del que es autoridad el cura denunciado actualmente), y en una parroquia del Barrio San Martín. El religioso tenía, además, una “orden de restricción de acercarse a menores”, aunque era meramente administrativa e interna y no se la acompañó con una medida ni denuncia judicial.

En la provincia, según constató Los Andes en 2022, Fretes cumplió tareas administrativas y de mantenimiento.

Más allá de la restricción de acercarse a menores mientras siguió siendo “hermano” en Mendoza, un exalumno del Colegio del Salvador confirmó a Los Andes que en un campamento del que participaron en San Rafael (habían viajado desde Buenos Aires), Fretes fue a visitar al contingente y estuvo con los chicos. Fue en 2005, en plena investigación interna del colegio y cuando el religioso ya había sido trasladado a Mendoza y tenía la prohibición vigente.

Abusos en la Iglesia: cura denunciado por encubrir a un religioso mendocino es directivo de una escuela de la provincia. Foto: Captura Web

Las denuncias que sacaron todo a la luz

Recién a comienzos de junio del 2022 se conocieron públicamente los episodios que tuvieron a Fretes como principal acusado. Fue luego de que Pablo Vío y Gonzalo Elizondo, dos ex alumnos del Colegio del Salvador, dieran detalles a los medios sobre los ataques que sufrieron por parte del religioso Fretes. Y es que, en las últimas dos décadas, descubrieron que no habían sido víctimas de episodios aislados, sino que distintos ex estudiantes -algunos que ni se conocían entre sí- estaban marcados por estos mismos episodios y con el mismo protagonista.

“Nos fuimos uniendo y ahora somos 10 denunciantes. La mayoría son más grandes, más chicos, de distintas edades, y casi no teníamos idea de la existencia del otro, más allá de -quizás- habernos cruzado alguna vez en el colegio. Siempre recuerdo que, cuando empecé a hablar de lo que había vivido, al principio creí que era algo que tenía en mi cabeza. Hasta que, hablando, me encontré con historias exactamente iguales de gente a la que no conocía, y sin que yo les haya contado nada”, resumió Pablo Vío en diálogo con Los Andes.

El Colegio del Salvador es uno de los pocos del país que sólo tiene alumnos varones. Foto: Constanza Niscovolos

“Una vez que uno habla, desnuda su verdad, ya sea en público, con los amigos o la familia. Yo sentí que me pude sacar un peso de encima, y nos sentimos más livianos al contarlo. Después de tantos años de silencio, es importante encontrar una luz, algo de justicia. Lo único que buscamos es justicia, poder sanar un dolor, poder hablarlo. Y ayudar a que no vuelva a ocurrir. O, si sucede, que haya otras herramientas”, agregó Vío.

Los abogados que acompañan a los denunciantes son el mendocino Carlos Lombardi, Pablo Mayer y César Mayer.

El comunicado de la Compañía de Jesús tras el allanamiento

Mediante un comunicado de prensa, desde la Compañía de Jesús se refirieron hace un par de semanas al procedimiento que tuvo lugar el 10 de marzo en las instalaciones del Colegio del Salvador.

“La Compañía prestó toda su colaboración para que los oficiales intervinientes pudiesen desarrollar el procedimiento a fin de que se puedan aclarar los hechos bajo investigación. A pesar de la sorpresiva medida, inmediatamente el primer día hábil siguiente (13/03/23), la Compañía de Jesús hizo llegar de modo espontáneo al Juzgado mayor información que la existente en las sedes educativas, ya que la misma se encontraba en la Sede Curial donde no se dispuso allanar”, detallaron en el comunicado.

Abusos en la Iglesia: cura denunciado por encubrir a un religioso es directivo de una escuela mendocina. Foto: Mariana Villa / Los Andes.

“La Compañía de Jesús recordó que Cesar Fretes falleció en el año 2015 y que no era más religioso de la Compañía por haberlo dimitido mediante el decreto del 20 de junio de 2007, que le fuera anoticiado al fallecido ex religioso el día 22 de junio de aquel año. Asimismo, que la persona acusada de los hechos, y ya fallecida, fue separada de inmediato de sus funciones en el Colegio del Salvador al conocerse la primera denuncia hacia finales del año 2003. Lamentablemente, en aquellos años, la Ley vigente no facultaba a las autoridades educativas para denunciar ante delitos dependientes de instancia privada, aunque se dejó en libertad de hacerlo a los padres, quienes evidentemente optaron por no hacerlo por razones no comunicadas”, concluyeron.