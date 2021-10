Abandonó a una anciana en una clínica y dejó una carta indignante: “No puedo cuidarla”

Ursulina, de 83 años, es una anciana que fue abandonada en la clínica Santa Clara de San Juan. Además de su delicado estado de salud, la mujer llevaba una indignante nota, en la que una persona confesaba no poder cuidarla más y dejarla a cargo de quien pudiera hacerlo.

“La mujer llegó anoche (el martes) a las 21 a través del Servicio de Urgencias. Como todos los pacientes, al ingresar pasó por el triage, donde los enfermeros le realizaron la valoración de rutina que se hace en medio del coronavirus y con el fin de determinar qué tipo de asistencia necesita el paciente”, comentó a Diario de Cuyo el coordinador de calidad de la clínica, Carlos Fiorentino.

Contó que la mujer no puede hablar, pero que una persona se encargó de dejar en una bolsita los estudios médicos y una nota escrita a mano.

Respecto a la salud, la anciana “está muy deteriorada, postrada, con escaras múltiples, deshidratada y desnutrida. Es una paciente con un deterioro cognitivo profundo, que le impide comunicarse. Se la ve exaltada y angustiada, pero no puede hablar”.

“Se le colocó una sonda nasofaríngea y ahora tenemos que hacer la valoración correspondiente para saber si su deterioro cognitivo de debe a su mal estado general o es previo. Es una paciente de cuidados crónicos, al menos hasta que se logre revertir su estado actual”, detalló.

Personal médico notó que nadie acompañaba a la mujer, por lo se activó el protocolo dispuesto para estos casos, que incluye dar aviso a la Policía, al Gabinete Interdisciplinar de la Clínica y a Desarrollo Humano.

Mientras en la clínica se encargan de la asistencia sanitaria y psicológica de la mujer, las autoridades buscan a la persona que la dejó en el lugar. Según indicó Fiorentino, las imágenes de las cámaras de seguridad ya están en manos de la Justicia.

“Nuestra intención ahora es tratar de darle la mejor contención posible a esta abuela para lograr que su salud mejore”, destacó.

La carta que dejaron junto a la anciana abandonada en San Juan

Como Ursulina no se puede comunicar oralmente, el papel detalla -aunque sin firma- por qué la dejaron abandonada en la clínica.

“Con mucho dolor. Pero no me puedo hacer cargo de Ursulina Vázquez. Nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy más”, comienza diciendo la escueta nota escrita a mano con birome azul.

La carta que dejaron junto a Ursulina, la anciana abandonada en una clínica de San Juan - Gentileza / Diario de Cuyo

“Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento”, agrega. En un segundo pedazo de papel blanco se dice: “Ella legalmente no tiene familia, ni donde vivir”.