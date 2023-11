A una semana del Zonda, aún hay usuarios sin luz: tardarán 15 días más en restablecer el servicio

El viento Zonda del pasado fin de semana hizo estragos en varios puntos de la provincia, sobre todo en el servicio eléctrico, debido a que derribó postes y tendido de cables. De hecho, aún hoy, a una semana del desastre, hay usuarios sin luz y estiman que demorarán dos semanas más en restablecer el servicio.

Las Heras es el departamento más perjudicado. Allí se han reportado viviendas que todavía no tienen energía. “El servicio de media tensión está normalizado por completo y a la fecha estamos trabajando en reclamos puntuales de baja tensión, es decir, en la línea que baja el servicio a la vivienda particular”, afirmó el vocero de la compañía Edemsa, Javier Domínguez, en diálogo con Los Andes.

“Estos casos se diseminan en el Gran Mendoza y no en una determinada zona. Este Zonda ha sido de los más fuertes en la última década y el trabajo que hemos hecho fue arduo”, agregó.

“El pico de mayor afectación fue en la noche del domingo, cuando al viento se le sumó el incendio que hubo en Luján y, por recomendación de Defensa Civil, tuvimos que sacar de servicio a unos 120.000 usuarios de la línea del tendido eléctrico que va del Parque Petroquímico de Luján a la zona metropolitana”, detalló Domínguez.

Por otra parte, el vocero expresó que, ante la magnitud de los daños que provocaron las potentes ráfagas, “estuvo afectado todo el personal de la empresa, incluso contratistas que, por ejemplo, hacen tareas de medición de lecturas pero están capacitados para levantar una línea, más allá de las cuadrillas extras que se contratan ante eventos climáticos de estas características”. “Si bien continuamos trabajando, no hay un tiempo estimado pero creemos que en 15 o 20 días estaría todo solucionado”, calculó.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Desde Edemsa comentaron que, en medio de lo caótico de la situación que generó en viento, la distribuidora sufrió el robo de elementos clave en su trabajo, como cables o transformadores. “Lo que hace esto es dificultar la tarea porque nuestro objetivo es reponer el servicio del usuario, pero ante un robo hay que buscar nuevamente el material para cambiar, que sea del mismo tipo, y eso generalmente demora más tiempo que levantar una línea”, aclaró Domínguez.

El “ránking” de departamentos más afectados tuvo en primer lugar a Las Heras, segundo a Luján de Cuyo y tercero a Guaymallén. Los canales de comunicación oficiales que tiene la empresa para los usuarios que tengan que hacer una denuncia por falta de suministro o problemas con la tensión son el 0800-333-672 o el asistente virtual en WhatsApp al 261-3435647.

Vecinos indignados

Lourdes vive en Las Heras y relató que desde el sábado, día en que comenzó a correr viento, no cuenta con el servicio en su vivienda. “Estamos sin luz desde el sábado. Somos pocas casas acá en la calle Lisandro Moyano, frente al campo histórico El Plumerillo y la comisaría 36. Ya hicimos varios reclamos a Edemsa y nada, nos dan números de reclamo pero no vienen. Hay gente que necesita insulina y no puede usarla porque la heladera no funciona”, contó a este diario.

“Es angustiante porque ya no sabemos cómo reclamar. Dicen que se robaron los cables en la zona y que van a trabajar con gente de la Policía que cuide, pero todavía seguimos sin tener luz. En mi caso, tengo un hijo con discapacidad y necesito urgente poder volver a tener luz”, suplicó la mujer, desesperada.

Javier, quien reside en la zona del distrito Panquehua, también fue víctima de un corte de luz por el Zonda, pero en su caso el servicio se restableció a las 72 horas. “Se cortó la luz y eso, sumado a que la plaza de enfrente está poco iluminada, se volvió peligroso. Luego de que regresó el servicio eléctrico tuvimos que esperar para que nos conectaran internet y el cable”, explicó el vecino.

Siguen levantando troncos

Martín Bustos, secretario de Obras Públicas de Las Heras, se refirió a los trabajos que han hecho en el municipio y que siguen haciendo para contrarrestar los efectos del viento cuyano. Indicó que en el departamento norteño se cayeron 495 árboles, algunos directamente sobre viviendas.

“Cayeron unos 600 postes de luz y se afectaron seis transformadores de Edemsa, con quien trabajamos en conjunto con nuestro equipo de electrotécnica porque se vieron afectadas las luminarias de las calles. Es más, todavía seguimos levantando troncos y ramas de las calles para que queden despejadas”, admitió.

Según Bustos, “el servicio eléctrico domiciliario estaría resuelto en casi un 100%, salvo en zonas de El Algarrobal o El Borbollón, donde había reportes de casas sin luz todavía por la violencia del fenómeno climático”.

Desde Defensa Civil de la provincia admitieron que el proceso para reparar los daños causados por el viento “no es una tarea sencilla y será largo”.

“Todavía hay una parte de la población que tiene problemas con el servicio de luz. Nosotros recibimos casi 900 novedades por el Zonda, lo que demuestra el daño que hizo en algunos departamentos”, puntualizó Daniel Burrieza, titular del organismo.