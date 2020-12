Las apuestas de Suárez a un año de la “rebelión” por la 7.722

No es necesario explicar qué es la 7722, casi que debe ser la única legislación que mendocinas y mendocinos conocen bien. La pueblada que se levantó en diciembre del 2019, rechazando la minería metalífera en Mendoza y que derivó en la derogación de la ley que la reformaba el 29 de diciembre pasado, marcó el inicio de la gestión de Rodolfo Suárez. Sin embargo, rápidamente se motorizaron otras actividades económicas con la intención de no poner los huevos en una sola canasta, como reza el dicho popular.

“Nosotros le planteamos a la sociedad una salida económica rápida. No obstante, no nos quedamos lamentándonos, seguimos generando oportunidades: estamos trabajando en la industria del conocimiento y en el turismo. Porque lo que hay que hacer es producir empleo”, le decía el Gobernador a Los Andes en su balance de la gestión a un año de asumir.

Enrique Vaquié, ministro de Economía y Energía sostiene ante este medio las palabras que dijo a poco de asumir en relación a cómo es la economía de Mendoza sin una actividad estrella: “En términos futbolísticos, es como jugar al fútbol sin (Lionel) Messi o sin (Diego) Maradona. Entonces uno tiene que armar un conjunto de jugadores, un equipo que interactúe y que se integre”.

Para el funcionario, incluso, es preferible que sea así y no depender de una sola actividad como sucede en otras provincias como Neuquén con el gas no convencional. El intento de desarrollar la minería metalífera, para lo cual se modificó la 7722 y luego se restituyó, llevó al Gobierno a apuntar los cañones a otras áreas pero sin desesperarse. Justamente, porque si bien era importante su avance, hay otros sectores que también aportan a las arcas y fomentan empleo.

Sin embargo, el Gobierno provincial tiene en el Consejo Económico, Ambiental y Social a representantes de distintos sectores, en donde está el minero y también la Asamblea del Agua. El objetivo no es batirse a duelo, sino buscar consensos y concretar ideas dando el debate.

En Malargüe se quedaron con la intención de recibir emprendimientos mineros y su intendente, Juan Manuel Ojeda, no baja los brazos. “Hay un proyecto de ley, que entre otras cosas pide que el departamento sureño quede fuera del alcance de la ley -bajo estrictos controles- que amaga a entrar a la Legislatura hace tiempo, pero aseguran que no es el momento porque “ya sabemos cómo no hay que hacer las cosas”, dicen desde el sur.

Mientras, Potasio Río Colorado está a días de pasar oficialmente a manos provinciales. La extracción de potasio está permitida por la legislación “antiminera” y mientras se busca un socio inversor, hay expectativas por el empleo que pueda traer aparejado.

“Creo que va a ser un polo para el desarrollo, no sólo por la generación de potasio, sino también por la producción de soda Solvay (carbonato de sodio o carbonato sódico) y por construir ahí junto con Pata Mora un polo logístico para los servicios petroleros de Mendoza en la zona sur. Hoy es la zona petrolera más importante que tenemos y no hay nada ahí para que nuestras pymes de servicios petroleros se instalen. Inclusive hay que pensar en un futuro cercano para que llegue YPF con una planta de polímeros para la explotación terciaria de crudo no solamente aquí, sino en todo el país”, se ilusiónó el titular de Economía y Energía.

A nivel nacional, el Gobierno de Alberto Fernández encuentra en la minería una actividad a desarrollar en donde Mendoza aparece en el mapa. Para eso se ha conformado una Mesa Nacional de Minería con integrantes del sector privado de la provincia. El propio Ojeda ha participado y también el secretario de Minería y Energía de la provincia, Emilio Guiñazú.

Enrique Vaquié, ministro de Economía y Energía de Mendoza.

Las inversiones, el blanco en el que hay que dar

Para Enrique Vaquié, contar con inversiones es una de las claves en el desarrollo económico. “Argentina tiene un proceso subdesarrollado, hay poca inversión, como hay poca productividad y por eso se genera poco empleo; y como hay poco empleo tenés un desempleo muy alto y tenés baja productividad de capital, por lo que se pagan salarios bajos”, diagnostica. En su propuesta, “lo que hay que hacer es incrementar las inversiones y hay dos maneras: que se invierta más y la otra es innovación y cambios tecnológicos dentro de los mismos procesos de inversión”.

“Otro mecanismo que me parece a mí que hay que sacarle a la economía, que es porque se invierte poco, es que hay una gran presión tributaria y es porque está relacionada con el comercio internacional en términos tanto de cantidad de exportaciones como de pymes que exportan”, agregó.

Destaca el plan local para la reducción de alícuotas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos que tiene como objetivo “incentivar las inversiones y recuperar capital de trabajo”.

Economía del conocimiento y tecnología, los bastiones

En un año atípico con una pandemia que obligó a una cuarentena larguísima con el sector económico hecho añicos, Vaquié valora el crecimiento de la economía del conocimiento.

“Hay que aprovecharla y generarla dado que está el talento innato en la sociedad mendocina, por la cantidad de universidades que tiene y por las características propias que tenemos, hay que impulsarlas y vincularlas al resto de las actividades productivas. Ese impulso de la economía del conocimiento de emprendedores y demás debe coordinarse con la economía más ‘tradicional’”, indicó, al tiempo que rescató “cómo se ha comportado este año la vitivinicultura y otros sectores del agro mendocino”.

Allí, el papel de PRO Mendoza es importante no sólo en el incremento de las importaciones, sino en la cantidad de empresas que exportan. “Este año ya se ven ambos resultados, tanto en cantidad de exportaciones como se exportadores”, expresó.

“Por otro lado creo que la agencia de innovación, ciencia y tecnología y el fondeo que el Gobernador le ha dado a esta agencia para que tenga fondeo propio, va a permitirnos que el talento mendocino y que los científicos se puedan vincular de mejor manera con el sector productivo. Y de esta manera incrementar la productividad y las inversiones que hagan y por ende mejorar el empleo”, manifestó.

En ese sentido anunció que las leyes tecnológicas sancionadas en la Legislatura van a estar funcionando plenamente y eso permitirá vincular emprendedores con herramientas “como los créditos a tasa cero, el capital de riesgo para emprendedores y cofinanciar el capital de riesgo con el ámbito privado, como el cofinanciamiento de la capacitación del talento que las pymes pidan, como fondear fondos de garantías para los créditos”.

“Y junto con la eliminación de las retenciones a las exportaciones que el Gobierno Nacional ha aplicado en estos últimos días, va a ser un sector que en el 2021 va a tener un crecimiento fuerte y va a seguir incrementando su participación en la economía de Mendoza”, subrayó el ministro de Economía y Energía.

Turismo, obras públicas y Portezuelo del Viento, las apuestas al 2021

El turismo es una actividad que no sólo recauda para la caja provincial, sino que como generador de trabajo pisa fuerte. Sólo funcionó bien en el primer trimestre del año porque luego la pandemia lo dejó sin margen de maniobra.

Con la insistencia de Suárez a la apertura de fronteras con Chile y del aeropuerto Francisco Gabrielli, esperan que empiece su recuperación. “El turismo es un motor central y sobre todo en la generación de puestos de trabajo. Desde marzo de este año ha estado en dificultades significativas y esperamos que el año que viene mejore fuertemente porque es uno de los pilares más importantes, no sólo en el propio rubro, sino en los vinculados para dar más empleo”, indicó.

Bajo la órbita de la obra pública, hay un dato que en este 2020 hay que tener en cuenta: la provincia no tuvo autorización para endeudarse con la intención de realizar proyectos, además de tener que destinar fondos a mantener servicios básicos en plena pandemia.

Sin embargo, Mendoza tiene para el 2021 un monto de 160 millones de dólares y por eso las luces apuntan al ministerio de Planificación e Infraestructura Pública que conduce Mario Isgró. “Esperemos que el Gobierno nacional incremente la obra pública porque junto a la provincial se va a poder hacer, no sólo por empleo, sino para la mejora básica de la productividad que tenemos que tener. Además, la mejora de la productividad te trae las inversiones, como he dicho antes”, precisó Vaquié.

“Otro punto que esperamos para el año que viene es el que se pueda adjudicar Portezuelo (del Viento), no sólo por lo que va a significar en sí mismo en obra y construcción, sino que al ser un dique de propiedad de la provincia es que la venta de energía futura es exclusiva. Eso nos va a permitir tener fondos propios para hacer una serie de diques, en donde ya estamos trabajando en el proyecto de El Baqueano, que sería la continuidad de Portezuelo”, concluyó el funcionario.