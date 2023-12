Diciembre de 2022. El año llegaba a su fin y, entre los deseos navideños y buenos augurios de cara al 2023 de la familia Ghiotti Dávila, uno sobresalía por sobre los demás: que finalmente la pequeña Juanita -de 4 años, por entonces- pudiera ser sometida a la compleja operación en sus manos y que mejoraría su calidad de vida.

El primer paso para que ese deseo se cumpliera se dio durante los primeros días de enero de 2023, cuando la pequeña y sus padres viajaron a Santiago del Estero, donde el doctor español Francisco Soldado -médico especialista y toda una eminencia en cirugía de mano, plexo y microcirugía pediátrica- había viajado como parte de una de las acciones que su fundación realiza en distintos países.

A un año del inicio del tratamiento que le cambió la vida, Juanita ahora sueña con ser modelo para niños. Foto: Instagram @todos.por.juanita

A casi un año de este momento y de hacer ese primer viaje que marcaría un antes y un después en la vida de Juanita, hoy la pequeña disfruta de la vida como nunca antes lo hizo. Y, a la vez, con la misma actitud, alegría y felicidad características, las de siempre. En el medio, la niña fue sometida a 4 intervenciones quirúrgicas -una de ellas 3 días después de cumplir 5 años- y pasó 7 meses en Barcelona, junto a sus padres (Ruth y Franco) y a su hermano mayor, Francesco.

“Está realmente muy bien, en especial con todo lo que ha pasado. Tiene una excelente movilidad en las manos y, sinceramente, es como si nunca la hubiesen operado. En la mano derecha, que es donde se le hizo la pulgarización, tiene un manejo muy bueno, y hasta escribe y se peina con los dedos”, sintetiza Ruth Dávila -o Rula, como la conocen todos-, la mamá de la niña que conmovió y movilizó a toda Mendoza, Argentina e, incluso, el mundo con su campaña.

Ya de regreso en El Challao (Las Heras), donde vive la familia, los Ghiotti Dávila han recuperado sus rutinas -o al menos lo han intentado-, más si se tiene en cuenta que el 2023 fue un año agitadísimo para ellos y que, luego de ese viaje relámpago a Santiago del Estero el 2 de enero pasado, debieron instalarse entre marzo y octubre en Barcelona (España), para las distintas operaciones a las que fue sometida la niña y los primeros meses de rehabilitación.

“El 3 de enero cumplimos 3 meses desde que volvimos a Mendoza, y por suerte estamos muy bien. Franco volvió con su lavadero -acá en El Challao-, yo estoy ayudando a mi hermana con un showroom que tiene en Buenos Aires y estamos viendo si podemos empezar a vender ropa para niños. Y, además, algunos sábados -cuando puedo- voy a vender cosas a la Feria del Usado en El Algarrobal, como para rebuscárnosla un poco”, cuenta Rula en su casa.

Y la propia Juana, quien terminó las clases hace unos días y también las sesiones de rehabilitación -por ahora- tiene su propia ilusión. “Me han contactado algunas marcas de ropa de niños que quieren ver si la Juani puede ser modelo de ropa, a cambio de canje. ¡Y para qué le conté! Ahora todos los días me pregunta si hay alguna novedad, y me dice que quiere ser modelo”, cuenta la mujer, siempre sonriente.

Además, agradece una y mil veces -o millones, ya que ella misma pierde la cuenta- a todos los mendocinos, argentinos y personas del mundo que colaboraron con la campaña solidaria para que no solamente Juanita pudiera ser operada, sino para que hoy disfrute de una vida más simple y fácil, con aquellas preocupaciones que cualquier niña o niño de 5 años debería lidiar, y sin otras agregadas.

LA NUEVA VIDA DE JUANITA TRAS SUS 4 OPERACIONES

Juanita nació con agenesia de radio bilateral y manobot, una malformación en sus dos manos y que no había podido ser detectada durante el embarazo de su madre. Cuando la niña nació, le hicieron unos estudios y se confirmó que dicha enfermedad no estaba en los genes, sino que se había dado por una malformación durante el embarazo. Además, Juanita nació con un solo riñón.

A raíz de la situación en sus dos manos, el 2 de enero pasado, Juanita y sus padres viajaron a Santiago del Estero. Para entonces, Franco y Ruth ya habían indagado toda la información disponible sobre la agenesia de radio bilateral y manobot, y habían dado con el dato del doctor Soldado como gran referente y especialista.

“Él es español, pero su esposa es de Santiago del Estero. Y, con parte de la fundación del doctor Soldado, hace viajes a distintos lugares. Y cada vez que viene a Santiago del Estero, revisa a chicos y chicas argentinas que tienen cuadros en sus manos. Y ahí decide si se pueden operar y si lo hace en Argentina o, de ser más complejo, si hace falta irse a España. Y esto último le pasó a la Juani”, rememora Rula sobre aquel primer encuentro del segundo día de enero de este año.

Una vez más, el doctor Soldado estará de visita y revisando a pacientes en Santiago del Estero entre dines de diciembre de 2023 y comienzos de 2024. Y es que el especialista aprovecha el mes que pasa en Argentina junto a la familia de su esposa para interiorizarse en la situación de sus pacientes, así como también para revisar a otras personas -adultos y niños- que presentan algún cuadro en sus manos.

Y, a pedido del propio Soldado, Juanita y su familia volverán a visitar al especialista en Santiago del Estero.

“Si bien ha estado viendo los videos y las placas que le hemos hecho a la Juanita, el doctor Soldado la quiere ver en persona. Porque quiere ver cómo está la movilización, cómo están las dos manitos y ver si finalmente encalló todo. Como nosotros queríamos pasar las fiestas acá y con nuestras familias -después de un año complicado-, nos dio un turno para el 7 de enero. Así que allí estaremos”, relata la madre.

“Si él ve que no ha encallado, podría hacerle una cirugía chiquita directamente en Santiago del Estero, y no es tan compleja. Sería un retoque de los tendones, pero no son más de 2 horas”, agrega Ruth.

El tiempo de estadía en Santiago del Estero es un misterio, ya que dependerá de cómo vea la situación el especialista español. Y la Fundación Robando Sonrisas -quien viene ayudando a Juanita y a sus padres desde hace ya varios meses- realizará acciones solidarias para costear los pasajes para la familia (hoy cada uno de los tickets cuesta 150.000 pesos).

UN ANTES Y DESPUÉS EN LA VIDA DE JUANITA

El 2 de marzo pasado, Juanita llegó a Barcelona, España. Allí se encuentra la sede central de la clínica del doctor Soldado, el mismo especialista que dos meses antes la había revisado en Santiago del Estero y quien había recomendado que cruzara el Atlántico para la detallada y compleja operación, a la que se debería sumar una prolongada rehabilitación.

Lo que sería una sola operación terminó por convertirse en cuatro -algunas de ellas vinculadas a complicaciones que surgieron después-. Y la estadía de los Ghiotti Dávila en pagos catalanes se extendió durante 7 meses.

“Lo que vivieron Juanita y Francesco es demasiado, porque ellos son niños. Francesco lo vivió con solo 9 años y él tenía miedo de algunas cosas, yo le decía que tenía que estar tranquilo de saber que estaba haciendo todo esto por su hermana. Y cuando volvimos a Mendoza, los dos empezaron el psicólogo, fue un cambio muy brusco todo. Hubo cosas que a nosotros, como grandes, nos dolieron y duelen. Imaginate a ellos, que son niños”, piensa, en voz alta.

Hace unos días Juanita terminó las clases en la escuela Edmundo De Amicis, a la que asiste. Y el acto de fin de ciclo fue por demás emotivo, ya que hubo un reconocimiento y aplausos para la niña, quien no solo se convirtió en una luchadora, sino que es una de las figuras mendocinas más populares del 2023 y gracias a la campaña solidaria que se generó para que pudiera ser operada de sus manos.

“En la fiestita de fin de año de la escuela le hicieron un agasajo a Juanita. Y toda la gente y sus compañeritos le cantaban y gritaban su nombre, como un reconocimiento. Incluso, los chicos aplaudían, la alzaban y hasta una nena la ayuda para ir al baño desde que llegó”, detalla Rula, emocionada.

En cuanto a su día a día, Juanita de a poco se acostumbra a poder articular mejor. No obstante, aún no se le quita la costumbre de hacer pinza utilizando solamente algunos dedos y a no usar también el pulgar. Claro que es una cuestión de gimnasia, por lo que en la medida en que lo vaya practicando lo sumará a sus hábitos.

GRACIAS TOTALES

A Juanita, a Ruth, a Franco y a Francesco no les alcanzan las palabras ni el tiempo para agradecer lo que se generó en este año -y más también- y en torno a Juanita y su necesidad de viajar a España para operarse.

“A donde sea que vamos, a Juanita la recontra reconocen. Y ella se pone contenta por eso. La gente se emociona cuando la ve, la saludan y, si estamos en el súper -por ejemplo-, le dan abrazos y le dicen que han rezado por ella”, repasa Ruth. “Ahora con el tema del fin de clases y la rehabilitación, no he podido subir mucho a las redes. ¡Y la gente me escribe para preguntarme cómo está la Juanita porque hace mucho no ven nada!”, sigue, incrédula y, a la vez, feliz.

“Sinceramente, no caigo todavía de todo lo que hemos pasado. La gente nos pregunta, nos saluda. Y, cuando llega la noche y estoy más tranquila, ahí me cae la ficha. Y pienso: ‘¡Qué loco todo esto!’”, continúa la madre de Juanita.

Y, para el cierre de la charla, no quiere dejar de agradecer -una vez más- a todas las personas que estuvieron, los acompañaron y siguieron la travesía que implicó la operación.

“No sabemos cómo hacer para agradecerles tanto a todos. Cada momento que pasamos, estamos más sorprendidos. No nos olvidamos nunca de todo lo que pasamos, y la gente nos lo hace saber todo el tiempo. Estamos contentos y felices de lo que se ha logrado con y gracias a la gente. Y no hablo del dinero, sino de lo afectivo. Al día de hoy nos cruzamos con gente y se larga a llorar cuando ve a Juanita. Y eso te llena el corazón”, cierra.