A seis meses del crimen de Fernando: la lista de puño y letra sobre las cualidades que lo definían como persona

Se cumplen seis meses desde el conmocionante crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell. Su familia compartió el dolor ante la falta de justicia contra los acusados -que siguen detenidos- y mostró una lista de las cualidades con las que Fer se definía a sí mismo.

“Estamos solos con mi marido, en casa, tratando de sobrellevar las cosas como podemos. La verdad que es muy triste, extrañamos muchísimo a Fernando y cada vez sentimos más la ausencia, lo necesitamos. Pero es una cosa imposible”, contó en Clarín Graciela Sosa (53), la madre del joven asesinado.

Graciela trabajaba como empleada en casas particulares y Silvino Báez (46), el papá de Fernando, haciendo carpintería de obras. La elección del verbo en pasado no es el azar: ambos tienen suspendidas sus tareas por el aislamiento que provocó la pandemia del Covid-19. Como sucede en muchas familias, mamá y papá tampoco pueden visitar el cementerio para llevarle flores a su hijo fallecido.

Entre medallas de judo y torneos deportivos, Graciela halló en los últimos días una lista que hizo Fernando sobre las cualidades que lo definían. Era la respuesta a una consigna, escrita a mano por el joven.

“Carismático, me permite conocer gente y llevarme bien. Deportista, me permite ser adaptable. Divertido; me permite llevarme bien con los demás, siempre feliz; Caprichoso: me hace enojar rápido. Solidario: entablar relaciones nuevas y sentirme mejor conmigo. Humilde: No creerme más que los demás”, se lee en parte del papel.

La lista que hizo Fernando sobre las cualidades que lo definían - Clarín

“Esta no la había visto antes. Es que reviso y encuentro cosas y cosas, que voy acomodando, porque a veces me siento muy triste. Y cuando estoy triste me voy al cuarto de él. Me siento en su cama. Trato de rezar para tener un poco de consuelo. Me calma el alma, me calma el corazón”, explicó la mujer.

“Es muy difícil el día a día. Trato de ser fuerte porque otra no me queda. Necesito estar bien para poder sobrellevarlo porque esto recién empieza”, agregó Graciela.

Fernando Báez Sosa era ex alumno del Colegio Marianista de Caballito, además estaba haciendo el CBC para ingresar a la Facultad de Derecho de la UBA. En su escuela realizarán una misa virtual para la comunidad educativa en homenaje al adolescente.

El caso que sigue sin condenados

Días atrás, Los Andes dio a conocer los resultados de una pericia clave que permiten no sólo terminar de reconstruir cómo fue el mortal ataque sino que además complica aún más a Máximo Thomsen (20), uno de los ocho rugbiers detenidos.

Según revelaron fuentes de la investigación a este medio, las conclusiones del estudio scopométrico indicaron que fue Thomsen el que le pateó el rostro a Fernando cuando estaba en el piso.

El estudio que realizaron los peritos de la Policía Federal de Mar del Plata indicó que una de las marcas que Fernando tenía en el rostro coinciden con la impronta de las zapatillas de Thomsen que se secuestraron horas después del ataque en la casa que los acusados alquilaron para pasar sus vacaciones en Villa Gesell.

Por el crimen de Fernando están detenidos Thomsen, Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Otros de los involucrados son Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19). A los dos se los acusa de ser “participe necesario” pero fueron excarcelados.