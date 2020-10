“A mi hija se la comió el fuego, nadie hizo nada”: el relato de la mamá de la joven muerta en la explosión del bar

En medio del dolor, la mamá de Lucía Costa, la joven de 19 años que falleció tras la explosión que se produjo en un bar de San Miguel (Buenos Aires), se mostró muy conmovida por lo ocurrido y cuestionó la atención en el local gastronómico, en particular, por la responsabilidad de los dueños.

Lorena contó que los propietarios del bar dejaron a la chica quemada “tirada en el piso, no la socorrieron a tiempo y por eso terminó muriendo”.

“Los amigos la quisieron apagar y no los dejaron. Nadie hizo nada”, señaló la mujer al ser entrevistada por Crónica TV.

“Lo que sufrió mi hija es impresionante. Que el fuego te vaya comiendo y nadie haga nada no me entra en la cabeza”, dijo. Además, según ella pudo averiguar, desde el bar no alertaron a los bomberos ni a la policía cuando se produjo la explosión.

“Necesito que alguien se haga cargo; a Lucía no la voy a tener más, pero ella necesita justicia”, sostuvo la mujer.

Por su parte, desde el bar emitieron un comunicado escueto: “Acompañamos el dolor de la familia de Lucía Costa y esperamos el pronto restablecimiento de los chicos heridos. Desde el primer momento, enfocamos todo nuestro esfuerzo para el esclarecimiento de lo ocurrido, colaborando con la justicia”.

Lucía Costa (19) sufrió las graves quemaduras que derivarían en su muerte el pasado viernes por la noche, al ser salpicada por alcohol encendido durante la recarga imprudente de un pequeño hornito que también provocó heridas de diferente consideración a ocho de sus amigos de entre 16 y 19 años.