A 5 años del “Manso momento”: una noche de descontrol y el nacimiento del audio viral

Mediados de marzo de 2017, Godoy Cruz, Mendoza. El escenario es el ya extinto boliche Pop and Roll (hoy un conocido bar cervecero en la calle San Martín Sur) y que –entre otras cosas- fue durante muchos años un templo de rock y de distintas puestas en escena para el arte mendocino. Pero esa noche y madrugada –entre el 13 y el 14 de marzo- es el lugar donde se gestará uno de los audios virales más famosos de Mendoza, en una época en que no se hablaba ni una décima parte de lo que se hace hoy con respecto a “memes” y “virales”.

En el lugar, como otras tantas veces, había un espectáculo a cargo de mujeres strippers que bailaban en el escenario, al tiempo que la efervescencia en el público era cada vez más creciente. Hasta que una de las bailarinas, una mujer chilena de 37 años (por aquel entonces) invita a dos jóvenes del público a subir ante la euforia de los presentes. Con los dos invitados arriba, la mujer baila frente a ellos –prácticamente desnuda por completo-, se vuelca chocolate líquido en todo su cuerpo e insta a los invitados (que ya están en el piso del escenario) a que pasen su lengua por el cuerpo para “limpiar” el chocolate.

A 5 años del nacimiento del “¡Manso momento!”, el audio que dio vida al viral mendocino por excelencia. Foto: Captura Facebook.

El número artístico –provocativo y sensual, si se quiere definir- llega a su fin y deja, por lo menos, decenas de videos filmados en los celulares del público. Y dos de esos videos –por lo menos- que se viralizan por WhatsApp y donde se ve a uno de los jóvenes sonrientes, con toda su cara bañada con chocolate.

El escándalo mediático fue tal en aquel momento que la Municipalidad de Godoy Cruz dispuso de la clausura provisoria del local y aceleró el proyecto de ordenamiento de boliches y locales en ese departamento.

La historia del “manso momento”

La rápida propagación de los videos y su estado público le trajeron –por lo menos- un dolor de cabeza a uno de los jóvenes a quien se ve felizmente disfrutando del baile de la mujer y de la lluvia de chocolate. En las horas posteriores al espectáculo y a la viralización de los videos, se propagó –también por WhatsApp y las redes sociales- el mensaje de audio donde uno de los jóvenes que aparece con la bailarina le cuenta a un amigo los problemas que le traería con su novia que lo vea en esa situación, a pesar de haber pasado un “manso momento” (según sus propias palabras).

“Estábamos en un cumpleaños y nos sacan, a mí y a mi mejor amigo. Imaginate que nos subió la stripper, que se yo. ¡Y se quedó en conch..., toda! Imaginate. Y andan, y lo filmó un montón de gente. Y el video anda dando vueltas, y se va a enterar mi novia y me va a sacar de vuelo, y no me pinta eso. Hoy, supuestamente, me iba a juntar a hablar con ella, pero está trabajando y no puede, así que no sé. Me siento como el ort..., culiad.... Manso momento, todo lo que querás, pero ahora estoy cortando clavos”, describió el involucrado en uno de los videos y por medio de un audio que quedará en la historia.

Al igual que los videos del “baile chocolatoso”, este audio se expandió hasta el infinito y más allá e hizo explotar los chistes y memes en las redes sociales. Incluso, en la fan page del boliche en Facebook y durante los días posteriores, no se hicieron esperar las preguntas de la gente donde preguntaban si habría chocolate durante las próximas noches, así como también posteos de apoyo y acompañamiento al lugar que, por entonces, se convirtió en foco de incontables críticas y que fue clausurado.

A 5 años del nacimiento del “¡Manso momento!”, el audio que dio vida al viral mendocino por excelencia. Foto: Captura Facebook.

“Sólo fue un show donde una chica de 37 años bailó. Ella es súper profesional y no hubo sexo, ni orgía ni nada de eso. Fue sólo un show”, aclaró oportunamente quien era el dueño del local hace 5 años, Lichi Carrasco. Esto ante las duras e incesantes críticas que derivaron en el cierre.

Desde ese momento, “manso momento” se convirtió en una muletilla, en un lugar común para describir situaciones agradables y felices, sobre todo en Mendoza y donde la palabra “manso” se utiliza con una connotación positiva para definir algo extremadamente bueno, feliz o agradable. De hecho, en varios de los shows posteriores que se celebraron en el Pop and Roll, los artistas y bandas que se presentaron recurrieron a esta frase para convocar al público a acercarse y compartir todos juntos un “manso momento”.