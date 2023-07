A 29 años del atentado a la AMIA, convocan hoy a un nuevo acto contra la impunidad

La comunidad judía renovó este martes su pedido de justicia al cumplirse 29 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que provocó 85 muertos y más de 300 heridos.

Este año, el acto fue convocado a las 9.30 bajo el lema “Justicia ausente. Digamos presente”.

Acto por el 29° aniversario del atentado a la AMIA (Federico López Claro)

Acto por el 29° aniversario del atentado a la AMIA (Federico López Claro)

Como todos los años desde el ataque terrorista, a las 9.53, hora exacta en que se produjo la voladura del edificio de la mutual judía de Pasteur 633, el acto se inició con el sonar de una sirena.

”Cuando la justicia es lenta e ineficiente, la impunidad se acrecienta cada día que pasa y es inadmisible convivir con ella”, había asegurado el titular de la AMIA, Amos Linetzky, en la convocatoria.

En ese marco, añadió: “Volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestar, públicamente, que no nos han vencido, y que exigir justicia y castigo a los culpables es un imperativo ético al que no renunciaremos”.

Acto por el 29° aniversario del atentado a la AMIA. (Federico López Claro)

Asimismo, convocó “a toda la sociedad a que nos acompañe en este nuevo aniversario para juntos decir presente, ante una justicia que está ausente”.

”Seguiremos exhortando a que se redoblen todos los esfuerzos necesarios, para que la masacre contra la AMIA no quede impune, y para que los familiares de las personas que fueron asesinadas puedan, entonces, atenuar en parte su dolor”, concluyó Linetzky.

Por su parte, la Agrupación Memoria Activa también convocó a su tradicional acto en Plaza Lavalle, y consideró que hay “un Estado culpable por falta de justicia y por no proteger la vida”.

Las tapas del horror: así reflejó la prensa argentina el atentado a la AMIA en 1994

A 29 años del horror en la AMIA

Hace 29 años, el 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue escenario de uno de los atentados más devastadores en la historia de Argentina. Un coche bomba estalló frente al edificio de la AMIA, dejando un saldo trágico de 85 personas fallecidas y cientos de heridos. Este ataque terrorista perpetrado contra la comunidad judía dejó una profunda cicatriz y sigue siendo un caso sin resolver.

Atentado a la AMIA (1994)

A las 9.53, una furgoneta cargada de explosivos detonó en la entrada del edificio de la AMIA, ubicado en la calle Pasteur 633 de la ciudad de Buenos Aires. El impacto fue devastador, provocando la destrucción de gran parte de la estructura del edificio y daños significativos en edificios adyacentes.

Las víctimas del ataque fueron en su mayoría miembros de la comunidad judía, pero también se cobró la vida de personas de otras nacionalidades y religiones. Entre los fallecidos se encontraban funcionarios de la AMIA, empleados, voluntarios y transeúntes que se encontraban en las cercanías del edificio en el momento del estallido.

Dos años antes, en un atentado similar sucedido en el 17 de marzo de 1992, fue volada la embajada de Israel que causó la muerte de 22 personas.

AMIA, a 29 años del horror (Federico López Claro)

La investigación del atentado a la AMIA se prolongó durante años, con numerosos obstáculos y dificultades en el camino. Aunque se realizaron múltiples detenciones y se llevaron a cabo juicios, aún no se ha obtenido una condena definitiva y se desconoce la identidad de los autores intelectuales del ataque.

Uno de los hechos más rimbombantes fue en enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman, horas antes de presentarse en el Congreso para informar su denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner porque el Memorándum con Irán constituía parte de un plan delictivo orientado a encubrir a los iraníes acusados en la causa, fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero.

En julio de 2022, The New York Times publicó el informe de una investigación del Mossad, el servicio secreto de Israel, en el que se aseguraba que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá cuyos agentes, contrariamente a las afirmaciones generalizadas, no fueron instigados a sabiendas por ciudadanos argentinos ni asistidos por Irán en el territorio.

Seguí leyendo: