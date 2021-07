A 11 años del matrimonio igualitario: en Mendoza se realizaron 727 uniones civiles

La Ley de Matrimonio Igualitario se sancionó en la Argentina el 15 de julio del 2010. Esa ley convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina, y el décimo el mundo, en consagrar la ampliación del matrimonio a personas del mismo sexo.

A 11 años de la sanción, en Mendoza se trabaja de forma permanente en brindar información y las herramientas necesarias para que todas las personas puedan ejercer sus derechos. En este sentido, la coordinadora de Diversidad Sexual de la provincia, Fernanda Urquiza, remarcó que “esta ley que trae a colación que las personas, no importa si somos o no del mismo sexo, tenemos y debemos tener los mismos derechos”.

Y agregó: “Antes de la sanción de esta ley, las personas de la diversidad, las personas del colectivo, las personas del mismo sexo no podíamos tener los mismos derechos, y sin embargo acompañábamos y pasábamos toda una vida con alguien cuidándolo, protegiéndolo y acompañándolo como a cualquier otra persona”.

“Entonces, esta ley habilita los derechos de igual manera”, señaló Urquiza, y sostuvo: “Qué importante es poder destacar la reivindicación de derechos, qué importante es destacar la ampliación de derechos, pero sobre todo qué importante destacar en lo legal, que es lo que nos importa. Porque hablamos de lo legal pero no hablamos de lo real, y es eso lo que realmente nos debe importar y debemos hacer un mea culpa”.

En 11 años en Mendoza se realizaron 727 uniones civiles

Sobre el trabajo que se realiza desde el Gobierno de Mendoza, Urquiza destacó: “En lo real podemos o no decir podemos o no apoyar, o no visibilizar, lo que no podemos dejar de lado es esta Ley 26618, que debemos cumplir. Es por eso que desde Mendoza, durante la pandemia, también se realizaron matrimonios”.

“Desde el Registro Civil se habilitó un número de WhatsApp, el 261 5974877, para que las personas manden un mensaje solicitando información. Luego deben presentar una serie de documentaciones que los agentes del Registro Civil van a detallarles y, después de cumplir con ese requisito, se habilita el turno para casarse”, detalló la funcionaria.

Urquiza mencionó que “el personal del Registro Civil trabaja de forma articulada con la Coordinación de Diversidad Sexual del Gobierno provincial y todo el equipo que habilita la reivindicación de estos derechos”.

Además, Fernanda Urquiza subrayó que lo importante es que “de a poco nos vamos adecuando y vamos hablando de derechos. Lo que importa es cómo llegaron esas personas a casarse de forma legal, y eso fue gracias a que se brindó la información correcta y se habilitaron las herramientas necesarias para que las personas lleguen a ser parte del sistema. Eso es lo que se hace día a día desde el Gobierno de la provincia de Mendoza”.