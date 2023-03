Por anuncios y convocatoria, el Desayuno de COVIAR marcó la agenda política y económica de la vitivinicultura argentina

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) llevó a cabo una nueva edición de su desayuno anual, el evento institucional político y económico más importantes del año en el marco del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el que se rindió cuentas sobre los resultados de la gestión institucional llevada adelante durante todo el 2022 con la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) en su actualización al 2030.

Con un formato presencial y transmisión en vivo, el #DesayunoCOVIAR se realizó en el Park Hyatt Mendoza, con la presencia de más de mil personas, entre autoridades nacionales, provinciales y municipales, legisladores, empresarios y representantes claves para la industria vitivinícola.

A nivel nacional, se destacó la presencia del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Daniel Filmus; la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo. Y los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdez.

El evento tuvo como anfitrión al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez; al presidente de COVIAR hasta la fecha, José Alberto Zuccardi, y a su sucesor, de La Rioja, el ingeniero agrónomo y presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), Mario González, quien asumirá el cargo por los próximos tres años. Zuccardi ocupará la vicepresidencia de COVIAR junto a Pablo Asens, bodeguero de San Rafael y presidente de la Federación de Cámaras de Productores Vitícolas de la República Argentina, y al sanjuanino Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan.

La edición 2023 del encuentro comenzó minutos después de las 9 con la firma de convenios y el discurso de José Alberto Zuccardi, presidente saliente de COVIAR, quien destacó los resultados obtenidos durante el 2022, principalmente aquellos vinculados a la implementación del PEVI 2030.

“Queremos una vitivinicultura argentina sostenible y diversa, que haga posible el desarrollo de sus actores, responda a la dinámica de los consumidores y cree nuevas oportunidades para las comunidades donde se desarrolla. Esa es nuestra visión al 2030″. En este sentido, celebró el anuncio de la Guía de Sostenibilidad de la Vitivinicultura Argentina que ahora será certificable y la elaboramos de la primera Guía de Sostenibilidad para el Turismo del Vino.

En línea con ello, Zuccardi remarcó el poder multiplicador y transformador del enoturismo: “El enoturismo ha transformado la matriz productiva de Mendoza y provincias como Córdoba. En Argentina hay 320 bodegas abiertas al turismo en 14 provincias y 4 de cada 10 de turistas que visitan nuestras bodegas son jóvenes. Gracias al turismo se abren nuevos mercados para nuestros productos y es un camino virtuoso para la integración de muchos productores”, expresó.

Por otro lado, José Zuccardi reafirmó la oposición y preocupación de COVIAR tras la media sanción del proyecto de Ley de alcoholemia cero al volante en Diputados. Según expresó el bodeguero: “Argentina fue el primer país del mundo en declarar al vino como su Bebida Nacional y ahora puede ser el primer país vitivinícola de relevancia en tener una ley de Tolerancia”.

Zuccardi remarcó la inviabilidad técnica y legal de la tolerancia cero: “La ley que se pretende sacar en el Senado de la Nación es demagógica porque promete algo que no va a ocurrir. Es una Ley de un solo artículo, que dice que la tolerancia pasa de 0.5 a 0 cuando está probado en el mundo que no hay accidentes de tránsito a causa del alcohol con conductores que tienen menos de 0.5. El 0.5 no es alcohol al volante. Los países con menores tasas de accidentes viales tienen tolerancias que van del 0.5 al 0.8″.

Por esto, instó a los senadores nacionales por las provincias vitivinícolas a defender esta postura y revertir esta reforma por una que dé la oportunidad de crear conciencia y habilitar nuevos enfoques, más allá del límite de tolerancia cero y aborde integralmente dicha problemática “Estamos a favor de una ley de Seguridad Vial que priorice la educación, la prevención, el control y la penalización. Que se abra un debate serio y profundo sobre bases técnicas, científicas y con datos estadísticos”, concluyó José Zuccardi.

Luego llegaron las palabras de Mario González, nuevo presidente de COVIAR quien se refirió en primer lugar a los desafíos que enfrenta el sector vitivinícola: “Este año nos enfrentaremos a una de las cosechas más bajas de las que se tenga memoria. El proceso de descapitalización de nuestros productores, especialmente los más pequeños, muestra una realidad preocupante, que se relaciona con tasas de interés imposibles para el sector, y una inflación que no permite, ni admite sostenimiento, que, sumado a la falta de grandes obras hídricas y al difícil acceso a tecnología para el manejo del agua, nos pone ante una difícil encrucijada”.

En este sentido, apeló a la necesidad de “completar de forma urgente la eliminación de los derechos de exportación para toda la cadena vitivinícola, la necesidad de un tipo de cambio acorde para sostener y mejorar la tendencia creciente de nuestras exportaciones, la necesidad de implementar un plan de obras nacionales y provinciales de infraestructura hídrica que permita aprovechar la incorporación de tecnología hídrica Intrafinca, ya que no hay inversión pública más urgente y prioritaria en nuestra región que la optimización en el uso del agua”. También refirió a la necesidad de un plan de reconversión de la Matriz Energética y líneas de financiamiento a largo plazo con tasas acordes.