Exitoso festejo del Día de la Niñez en el Conjunto Residencial DALVIAN

Además de la impresionante asistencia, el evento tuvo como objetivo llamar a la solidaridad en acción, ya que se recaudaron más de 2.000 Kg de leche en polvo para ser posteriormente donados a cinco instituciones benéficas: la Asociación Maipú, la Biblioteca Popular Barrio La Favorita, Fundación Conin, el Merendero Founier, de Pablo Ochoa en Las Heras y el Merendero Hakuna Matata.

Nicolás y Felicitas Raganato junto a Agustina Coloccini.

Tirolesa: otro de los sectores que los niños disfrutaron mucho.

Los superhéroes del festejo del día niñez: Súper Coco y Splash.

El sector de los juegos de Vea Supermercados.

Variedad gastronómica y apoyo empresarial

El festejo del Día de la Niñez contó con la participación de AMEGAM (Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil), que proporcionó una amplia variedad de foodtrucks con comida, bebidas, helados y cafetería para deleitar a todos los asistentes.

Más de 20 marcas estuvieron presentes, contribuyendo al éxito del evento. Por ello, este evento magnífico no hubiese sido posible sin el apoyo crucial de destacadas empresas que colaboraron en su desarrollo, entre ellas: Territorio Yacopini, Banco Macro, Banco Supervielle, Granix, New Panel, VEA, Taker, Farmacias Mori, Be Fun, Extreme Board Shop, Súper A, Andes Motors, Triunfo Seguros, OSDE, Oscar Gutiérrez, Black Mamba Technologies, Nuevos Verdes, Hípico Los Cerros.

Tomás y Hernán Díaz Moyano.

El stand de Macro Selecta.

Euge y Sole junto a Lucía, Emma y Delfina.

Romina Caffaratti y Marcel Argandoña junto a Salvador y Jeremías.

Otelo Mori, Cuqui Martínez y Mariela Mori.

Agustina, Valentina y Gabriela Bellantonio.

Emoción y regalos inolvidables

El evento estuvo amenizado por un animador, con la presencia de la banda Lluvia de Papas y ofreció increíbles sorteos por cortesía de los patrocinadores. Los premios incluyeron desde remeras, hasta cascos para bicicleta, lentes y buzos, cremas y productos de perfumería.

Sin embargo, el momento más esperado por el público fueron la entrega de bicicletas, monopatines y un emocionante viaje en crucero a Brasil, generosamente obsequiado por Be Fun.

El festejo del Día de la Niñez en el Conjunto Residencial DALVIAN fue un día de alegría, solidaridad y diversión, donde la comunidad se unió para marcar una diferencia significativa en la vida de aquellos que más lo necesitan. Este evento demuestra una vez más la generosidad y el espíritu de colaboración que caracterizan a la comunidad de Dalvian.

Vivir Dalvian es único.

En el sector de paint ball donde los chicos se divirtieron mucho.

Barbi y Guadalupe Vila.

Valentina, Martín, Agustina, Clara junto a Silvia y Natalia

El stand de Volkswagen de Territorio Yacopini.

Santiago y Simón Gabrielli junto a Juan Manuel y Juan Cruz Ponce.

Natalia Martínez, Emily Delonc y Sofía Cangelosi.

Natalia Arbayi y Pablo Vitale.

El paseo a caballo, otro sector atractivo para los más chicos.

Cristián Stifel, Catalina Márquez y Javier Márquez (Be Fun Travel).

Sabrina Inchauspe, Álvaro, Alfonso y Clementina Puebla.