Cóctel lanzamiento de Experiencia Endeavor

En el marco de la Experiencia Endeavor, que se realizó este jueves 13 de octubre en el Cine Teatro Plaza y la Plaza de Godoy Cruz, se llevó a cabo un cóctel lanzamiento para presentar el evento de emprendedores más importante del oeste argentino.

En los jardines de Bosco Restaurante, miembros del Board de Endeavor, junto a invitados especiales y los directivos de medios que acompañan, disfrutaron de un atardecer, junto a un exquisito menú maridado con los mejores vinos de Mendoza.

Durante el encuentro, Luis Zamboni, presidente de Endeavor Cuyo, saludó a todos los presentes y destacó. “Este jueves vamos a disfrutar de un evento con triple propósito, educar, inspirar y conectar. Tenemos grandes speakers a los cuales quiero agradecer especialmente, como así también a los facilitadores del workshop, miembros de Endeavor Argentina, medios, sponsors, la Municipalidad de Godoy Cruz y todos los que nos acompañan, que hacen que la Experiencia Endeavor sea el evento de emprendedores más grande de Cuyo”.

Luego, Mario Pergolini (CEO de Vorterix & Emprendedor Endeavor) quien está al frente hoy de la agencia tecnológica Dift que desarrolla soluciones digitales para diferentes plataformas dijo: “Hace unos años quería armar una compañía que saliera de lo tradicional de los grandes entretenimientos. Era muy difícil que alguien nos escuche y Endeavor vio lo que queríamos hacer, presentamos nuestro proyecto y fuimos seleccionados. Sin la ayuda de Endeavor, Cuatro Cabezas no hubiese visto la luz o sería otra cosa. Nos ayudaron mucho para ser una gran productora”.

Y agregó: “Siempre he intentado emprender lo que más he podido y siempre he creído que emprender contagia a los demás para hacerlo. En Argentina hay un gran mercado. Gracias por estar acá, admiro a muchos de los emprendedores presentes por lo que han hecho o están haciendo”.

Luego de escuchar sus palabras, los invitados disfrutaron de una charla distendida donde además de hablar de las novedades del ecosistema emprendedor local, disfrutaron de la propuesta gastronómica de Bosco Restaurante compuesta por deliciosos platos salados y dulces acompañados por vinos y espumantes mendocinos.

