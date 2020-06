Usos y riesgos de los tapabocas en chicos

Los niños mayores de 3 años pueden necesitar una máscara al estar en lugares públicos donde no se pueda mantener los dos metros de distancia, por ejemplo en el transporte público o supermercados, farmacias, etc. Pero como los niños tocan todo, usar el tapabocas puede provocar que un niño se toque la cara con mayor frecuencia, lo que aumenta el riesgo de contraer coronavirus.

¿Cómo colocarle el tapabocas a un niño?

Antes que nada, hay que explicarle a los niños que actualmente estamos usando tapabocas como una forma de protegernos y ayudar a los demás, similar a cuando nos lavamos las manos. Es importante que el adulto se lave las manos antes de colocarle el tapabocas a un niño. Tanto la colocación, el uso, y el retiro de la máscara siempre debe ser supervisada por un adulto.

Para los niños más pequeños que no pueden entender por qué no pueden correr hacia las personas o tocar cosas que no deberían, se recomienda mantenerlos en casa y en espacios alejados de otras personas.

¿Qué hacer si mi hijo le tiene miedo a los tapabocas?

Para hacer este proceso más atractivo se puede elegir una tela divertida, o pintar o dibujar el tapabocas con algún diseño que les guste a los chicos. Antes de salir con la máscara, es bueno practicar en casa: mirarse al espejo, jugar a ponerse el tapabocas o ponérselo a algún peluche o muñeco.

En algunos casos podría ayudar relacionar el uso del tapabocas con lo que usan los superhéroes, explicando que los médicos y las enfermeras son como héroes que protegen y ayudan a otras personas, y las máscaras son parte de sus uniformes. Los niños pueden entender que también pueden ser superhéroes y proteger a otras personas de los gérmenes usando estas máscaras por un tiempo.

Asimismo, se recomienda a los padres que le muestren a sus hijos como se ven ellos mismos, es decir mamá o papá con el tapabocas puesto para que el niño pueda reconocerlos.

Tapabocas y actividad física

Aún no hay consenso respecto al uso de tapabocas para realizar actividad física: podría producir mayor esfuerzo respiratorio con mareos, los eventos graves o súbitos se darían en personas con alguna condición cardíaca o respiratoria previa. Si es una actividad recreativa no habría inconvenientes, siempre y cuando no se trate de un tapaboca de tela hermética o poco porosa. Se debe elegir un barbijo que permita buena entrada de aire. De todas maneras, cabe recordar que el distanciamiento es la medida más efectiva para evitar contagios respiratorios.

Tamaño

Las máscaras de tamaño pediátrico suelen ser demasiado grandes para los niños más pequeños. Deben cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Las máscaras mal ajustadas son menos efectivas. Hay que tratar de buscar la manera de ajustarla adecuadamente a la cara de un niño pequeño. Como orientación de medidas se puede usar:

Pequeña: para niños de 3 a 5 años (con medidas de 5,5 cm x 13 cm)

Mediana: para niños de 6 a 9 años (6,5 cm x 15 cm)

Grande: para niños 9 a 12 años (8,5 cm x 17 cm).

Fuente: Planeta Mamá