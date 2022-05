Terapias dirigidas y a medida: la medicina de precisión mejora el pronóstico de pacientes con cáncer de pulmón

Es que gracias al desarrollo de pruebas moleculares, que detectan ciertas mutaciones en los genes de las células cancerosas del paciente, es posible escoger el tratamiento que mejor puede aumentar su supervivencia, minimizando además los efectos secundarios.[1]

Un buen ejemplo de esto es el cáncer de pulmón, enfermedad que con aproximadamente 2,2 millones de nuevos casos al año y 1,8 millones de muertes anuales hoy es la forma más frecuente de cáncer en todo el mundo[2]. En Argentina se diagnostican unos 12.000 casos al año, lo que representa el 9,3% de todos los tumores.[3] Apenas el 20% de las personas con esta enfermedad son diagnosticadas en Estadios tempranos, cuando la chance de curar a los pacientes asciende hasta el 90% según el estadio. La mayoría recibe el diagnóstico en etapas avanzadas, cuando esa probabilidad disminuye considerablemente.[4]

Sin embargo, en los últimos años hubo un gran avance en el entendimiento del cáncer, lo que permitió desarrollar abordajes exitosos que prolongan la supervivencia y calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón.

En este sentido, las terapias dirigidas para aquellos pacientes cuyos tumores presentan un determinado cambio molecular se han convertido en un gran pilar del tratamiento: controlan o frenan el avance de la enfermedad de manera más eficiente y con menores efectos adversos de los tratamientos convencionales2. Hasta hace poco tiempo este tipo de terapia personalizada estaba indicada sólo para tumores en estadíos avanzados. La buena noticia es que ahora también existen alternativas de este tipo para personas recién diagnosticadas. Esto es muy alentador porque se puede pensar en cambiar el curso de la enfermedad de letal a curable.

“Se han visto avances con inmunoterapia y terapias dirigidas como los inhibidores de quinasa de EGFR en el tratamiento de pacientes que fueron tratados con cirugía por cáncer de pulmón en estadios tempranos. Estos tratamientos han demostrado una reducción en el riesgo de recurrencia de la enfermedad cuando son administrados a personas que han sido específicamente seleccionadas por las características moleculares o inmunológicas de su tumor”, explica Gonzalo Recondo (h), oncólogo clínico del Instituto de Medicina de Precisión del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC). Y agrega: “La oncología de precisión contribuye en poder elegir el mejor tratamiento para cada paciente en base al estudio genético de su tumor y la expresión de diferentes marcadores en las células tumorales, y teniendo en cuenta las características clínicas de la persona y sus preferencias”.

Existen dos tipos principales de cáncer de pulmón: el cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP), que representa alrededor del 15% de todos los casos; y el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), que representa aproximadamente el 85% de los casos.[5] Según el avance de la enfermedad, además, la enfermedad se clasifica en estadios del I al IV y los tratamientos y el pronóstico de los pacientes pueden variar mucho de acuerdo a la etapa del diagnóstico.

Con el fin de duplicar la supervivencia a cinco años en cáncer de pulmón para el año 2025, surgió la iniciativa internacional Lung Ambition Alliance, de la mano de cuatro organizaciones internacionales: International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), AstraZeneca, Guardant Health y Global Lung Cancer Coalition (GLCC). La meta a largo plazo es conseguir eliminar el cáncer de pulmón como causa de muerte a través de la aceleración de los avances en el abordaje del cáncer de pulmón.

En este sentido, y como este tipo de tumor no suele dar síntomas hasta sus etapas más avanzadas, no solo se apunta al desarrollo de medicamentos innovadores, sino que cada vez se le está dando más importancia a las posibles estrategias de screening para el diagnóstico temprano: la realización de una tomografía con baja emisión de radiación en personas consideradas de riesgo (por su edad o antecedentes de tabaquismo, entre otros) podría ser la herramienta más eficaz para detectar precozmente la enfermedad.

“En la actualidad, el foco de la discusión es cómo implementar los programas de detección temprana para que sean sostenibles en el tiempo, seleccionar la población objetivo sin crear inequidades y disminuir los riesgos inherentes a la intervención. En este sentido, estamos terminando un consenso argentino sobre tamizaje que involucra a todas las especialidades que trabajan en el tema, y desarrollamos un registro colaborativo de las instituciones que estamos abocadas a esto”, señala Iris Boyeras, médica neumonóloga y especialista en Cáncer de Pulmón del Instituto de Oncología Ángel Roffo y del Sanatorio de La Trinidad.

“La inversión para implementar programas de tamizaje de cáncer de pulmón, que han reportado aumentar la detección de la enfermedad en etapas tempranas y mejorar así la supervivencia en los ensayos realizados en Estados Unidos y en Europa, podría también disminuir los costos para el sistema de salud”, destaca la Dra. Boyeras, quien gráfica: “Sólo el primer año de tratamiento de un paciente con cáncer de pulmón durante 2020 en Argentina fue equivalente a 2.25 veces el PBI per cápita del país. El costo por paciente se incrementa según el estadio de la enfermedad; por ejemplo, se estima que el de un paciente en estadío IV equivale a 10 tratamientos de estadío I”.

La posibilidad de detectar el cáncer de pulmón en sus primeras etapas y la disponibilidad de tratamientos cada vez más personalizados ya permiten salvar más vidas y empiezan a cambiar el pronóstico para los pacientes con esta enfermedad que hasta hace muy poco era sinónimo de muerte.

