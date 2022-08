Representantes de los países de América Latina conversaron sobre la eliminación de las hepatitis virales

Recientemente se conmemoró el Día Mundial de las Hepatitis y en este marco se reunieron expertos y líderes de opinión de diferentes partes de la región en el evento LIFE IV, un espacio de conversación en torno a las hepatitis virales.

En la ocasión se compartieron experiencias y perspectivas, y se ratificó la importancia de la concientización, búsqueda de pacientes y el tratamiento simplificado. Uno de los datos expuestos durante el espacio que captó la atención de los asistentes, es que, según el Observatorio Polaris, se estima que para el 2040, el virus de la Hepatitis C matará a más personas que el VIH, la tuberculosis y la malaria[1].

En ese sentido, en Argentina, la cantidad estimada de personas con infección por Hepatitis C es de 332.000 personas, de las cuales solo el 35% fueron diagnosticadas y solamente el 5% accede a un tratamiento, de acuerdo con datos del informe “Las hepatitis B y C bajo la lupa” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A su vez, según datos difundidos por el Hospital Británico de Buenos Aires, la Hepatitis C afecta alrededor del 1% de la población argentina, pero, gracias a los nuevos medicamentos y tratamientos, las posibilidades de que un paciente se cure aumentaron del 92% al 99%.

Durante el evento realizado se identificaron 5 estrategias claves para la eliminación de esta enfermedad en la región:

Concientización en poblaciones de riesgo

Educación a médicos de primer contacto y especialistas

Creación de nuevas políticas de salud pública

Campañas de micro eliminación

Seguimiento para asegurar la adherencia a tratamiento.

La Hepatitis C tiene cura y seguimos trabajando por la eliminación de esta enfermedad a través de las estrategias mencionadas.

El evento contó con representación de líderes de opinión de Argentina, Chile, México, República Dominicana, Perú, Colombia y Uruguay, entre otros países que hoy en día son miembros activos de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado (ALEH), la cual ha trabajado por 54 años en el intercambio de conocimientos, experiencias y avances en hepatología, incentivando el relacionamiento entre especialistas, instituciones locales e internacionales y comunidad en general.

Entre los exponentes durante el evento, el Dr. Marcelo Silva, la Dra. Graciela Castro y el Dr. Manuel Mendizábal, presidente, vicepresidente y secretario general de la Asociación, hicieron énfasis en que la eliminación de la hepatitis C es un objetivo ambicioso pero alcanzable, y que para lograrlo los gobiernos deberán enfocar sus esfuerzos en comprender y derribar aquellas barreras que están impidiendo el avance en cada contexto.

Hoy, América Latina trabaja por un objetivo en común: la eliminación de las Hepatitis Virales para el 2030. Un objetivo planteado por la OMS que apunta al aumento del diagnóstico de la Hepatitis C en un 90%, la reducción de nuevos casos en un 90%, la cobertura de tratamiento en un 80% y la reducción del 65% de las muertes a causa de esta enfermedad. [2]

En 2019, en Latinoamérica habían 4.1 millones de personas contagiadas con el virus de la Hepatitis C, menos del 20% están diagnosticadas y menos del 5% ha sido tratada[3]. Según el Dr. Hugo Cheinquer las nuevas infecciones por Hepatitis C Crónica disminuyen en un 31% pero las muertes relacionadas con la Hepatitis C aumentan en un 45%[4]. Esta información revela que los indicadores no están disminuyendo porque hay más gente curándose, sino porque hay más gente muriendo por Hepatitis C. Hoy tenemos la cura para esta enfermedad, pero las personas siguen muriendo por falta de información, prevención y tratamiento oportuno.

Por esta razón el Dr. Manuel Mendizábal, jefe de Hepatología del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, afirmó que en la actualidad tenemos muchos retos para el futuro además de generar concientización en la población que hoy puede estar contagiada, necesitamos que los médicos especialistas y de primer contacto tomen el liderazgo, educando, diagnosticando y tratando a la mayor cantidad de personas posibles con el fin de salvar la vida de millones de personas y evitar que muchas otras puedan llegar a contagiarse.

La Hepatitis C es una enfermedad silenciosa, asintomática que sin un tratamiento oportuno puede convertirse en una cirrosis, fibrosis, cáncer hepático e incluso la muerte. Es importante que los pacientes soliciten la prueba al identificarse dentro de las poblaciones de riesgo: personas mayores de 50 años, transfundidos y/o con cirugías antes de 1996, personas que tienen tatuajes o perforaciones, personas que viven con VIH, personas que han tenido relaciones sexuales sin protección, personas que se realizan diálisis, entre otros.

Como pacientes tenemos la responsabilidad de informarnos, ya que el primer factor de riesgo de la Hepatitis C es la desinformación y un diagnóstico oportuno puede salvar tu vida y la de tus seres queridos. La prevalencia de la Hepatitis C está bajando no por la cura de la enfermedad sino porque la gente está muriendo, solicita la prueba con tu especialista. ¡La cura está en tus manos!

