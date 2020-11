La neumonía es una infección aguda producida por la invasión de microorganismos que comprometen el parénquima pulmonar. No detectarla a tiempo puede ser grave. También suele llamarse neumonitis o pulmonía. Si bien algunas personas y profesionales utilizan estos nombres para diferenciar distintos tipos de neumonía, es importante saber que son sinónimos y que nombrar de una forma u otra no hace al cuadro más o menos grave.

¿Por qué se produce?

El pulmón está formado por unas bolsitas que están llenas de aire llamadas alvéolos, este es el parénquima pulmonar. Cuando se rompe el equilibrio entre las defensas del cuerpo y los microorganismos que lo agreden o atacan, estos pueden llegar a zonas profundas del pulmón.

Cuando los miocroorganismos (gérmenes, agentes infecciosos) llegan a esta zona, se produce una infección con la producción y acumulación de moco y pus. Este moco y pus ocupa el lugar del aire, impidiendo que los pulmonares funcionen correctamente. Esto es lo que llamamos neumonía.

¿Hay personas más propensas a ella?

Los factores que predisponen a contraer la enfermedad son:

Bajas defensas del organismo: Inmunodeficiencias de todo tipo ya sea por infecciones virales como HIV, uso de corticoides por diversas razones, tratamientos quimioterápicos, etc.

Enfermedades crónicas: respiratorias, cardíacas, diabetes.

Adicciones: tabaquismo y consumo excesivo de alcohol. También el abuso de otras sustancias adictivas como marihuana, cocaína y heroína.

Extremos de la vida: bebés (menores de 2 años) y adultos mayores (mayores de 65 años).

¿Qué tipos de neumonías existen?

Las neumonías pueden ordenarse de muchas formas. Según el microorganismo que los produce:

Neumonías bacterianas: Son las más frecuentes. El germen que la produce en forma más habitual es el neumococo (vacuna antineumocóccica), micoplasma, clamidia pneumoniae entre otros.

Neumonías virales: Influenza (Vacuna antigripal), coronavirus (en la pandemia actual), y otros virus comunes en los bebés y niños como es el virus respiratorio sincitial.

Neumonías micóticas (por hongos): Cándida y aspergillus. Suelen darse en personas que tienen las defensas muy bajas.

Es común en las neumonías que exista más de un microorganismo, por ejemplo una infección que comienza con un virus y luego se agrega una bacteria.

Según donde se adquirió el microorganismo:

Neumonía adquirida en la comunidad: cuando el germen se adquirió en un lugar fuera del hospital.

Neumonía intrahospitalaria: cuando una persona está internada por varios días puede sufrir una infección pulmonar, por un germen que reside en el hospital. Estos suelen ser más difíciles de tratar y requieren antibióticos especiales.

¿Cómo se transmiten?

Es importante saber que no todas las neumonías se transmiten por el aire. El neumococo es una bacteria que normalmente se encuentra en la vía aérea superior (nariz y boca). El problema se genera cuando las defensas de nuestro cuerpo bajan por alguna razón y esta bacteria logra llegar a las zonas profundas del pulmón. Si una persona tiene neumonía por neumococo y yo me encuentro al lado no va a contagiarme.

Por otro lado, algunas bacterias (micoplasma y clamidia) y la mayoría de los virus (influenza, coronavirus) pueden contagiarse por el aire. Las personas enfermas, al toser, dejan partículas en el aire con el virus. También quedan en las superficies y por contacto pueden ingresar a nuestro cuerpo a través de las mucosas (ojos, boca y nariz). Por eso son muy importantes las medidas de protección y prevención (lavado de manos y en este momento el uso de tapabocas y barbijos.

¿Cuáles son sus síntomas más típicos?

Presencia de tos seca o con flema.

Puede presentar fiebre, malestar y decaimiento.

Falta de aire, agitamiento.

¿Cómo se diagnostica?

Si bien la clínica es muy orientadora, el diagnóstico es mediante una radiografía de tórax, imprescindible para el diagnóstico y también para conocer la extensión de la infección.

¿Pueden prevenirse?

Sí, con vacunas:

Vacuna antigripal: indicada en personas con factores de riesgo y trabajadores de la salud. También en personas que trabajan en lugares donde concurren muchas personas (bancos, colegios, etc).

Vacuna antineumocóccica: indicada en personas con factores de riesgo

Además es necesario mantener una alimentación y vida saludables, evitar el consumo de alcohol y sobre todo de tabaco. El lavado de manos y uso de tapabocas o barbijo es fundamental para evitar cualquier fuente de transmisión de virus y bacterias.

¿Aumenta el riesgo de tener Covid19?

El virus Coronavirus SARS-Cov2 (Covid-19), ha generado una pandemia. Este virus presenta un espectro de presentación muy amplio. En algunas personas puede pasar totalmente desapercibido, en otras generar un cuadro gripal y en muchos casos puede generar una Neumonía Viral, que puede ser muy grave y mortal.

En otras palabras, el Covid-19 puede generar una neumonía y a su vez facilita la posibilidad de que otros gérmenes se agreguen y produzcan infección pulmonar (bacterias y hongos). Tiene dos características principales: es altamente contagioso y no tiene tratamiento efectivo.

¿Cómo se tratan?

La neumonía es un cuadro grave y potencialmente mortal. La mayoría tiene tratamiento. Es fundamental administrar el tratamiento en forma temprana. Esto disminuye la mortalidad y mejora mucho el pronóstico y la evolución. Por eso hay que consultar en forma precoz.

Si la causa sospechada es bacteriana, se iniciará con antibióticos. Según la gravedad esto podrá realizarse en forma ambulatoria o requerirá internación.

Es muy importante no automedicarse con antibióticos. El uso equivocado de antibióticos genera un gran problema, la resistencia de las bacterias. Por esta razón siempre deben ser prescriptos por un médico.