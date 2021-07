Los signos de una alimentación deficiente en la infancia

Leche de vaca: No está prohibida ni es obligatorio que los niños la tomen. La realidad es que es fuente de calcio, vitaminas y agua. No hay una cantidad establecida que haya que consumir. Dependerá también de la edad. Los lácteos en general son muy buen alimento. No hay ningún motivo por el que haya que prohibir la leche, salvo que haya una alergia gravísima, que es muy excepcional. Pero no es un alimento malo ni es necesario sacarlo de la dieta.