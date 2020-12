La OPS recuerda 3 claves para extremar los cuidados durante las fiestas

Esta noche, en la celebración de fin de año y, dado el aumento de casos registrado en los últimos días, la representación de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina recuerda las principales medidas de cuidado para prevenir infecciones por COVID-19.

La gente se está preparando para encontrarse con la familia y seres queridos y, debido a ello, la OPS recuerda la importancia de hacerlo preservando la seguridad individual y la de las otras personas.

Cada persona y cada familia que va a compartir una reunión familiar tiene un rol clave para minimizar la propagación del virus y posibles brotes. Si no se pueden suspender los encuentros, una buena medida es evitar las 3 “C”. Es decir, tratar de no encontrarse en espacios cerrados, congestionados y con contactos cercanos. Los riesgos de contagio de COVID-19 son más altos en espacios con mucha gente y que no cuentan con suficiente ventilación, y en los que las personas pasan mucho tiempo juntas y muy cerca unas de otras.

Evitar las 3 “C” significar evitar:

Lugares cerrados con poca ventilación. Las reuniones al aire libre son más seguras.

Espacios concurridos y con muchas personas.

Contactos cercanos como conversaciones sin mascarilla y a menos de 1 metro de distancia.

Además, es importante extremar todas las medidas de cuidado personal. Para ello, la OPS recuerda:

Practicar con frecuencia la higiene de manos.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue interno del codo o con un pañuelo desechable.

No tocarse la boca, la nariz, ni los ojos con las manos sin lavar, sobre todo durante el traslado en transporte público o al estar en la vía pública.

Desinfectar objetos y superficies que son utilizados por muchas personas.

Mantener la distancia física de al menos 1 metro con otras personas.

Utilizar una mascarilla o barbijo casero según recomendaciones locales.

Por último, todas estas medidas deben reforzarse aún más en aquellas familias en las que hay personas mayores o con enfermedades preexistentes, ya que estas condiciones aumentan las posibilidades de sufrir complicaciones en caso de infección por COVID-19.

Durante estas fiestas, y después de un año tan difícil, las personas quieren disfrutar con sus seres queridos. Por eso estas medidas básicas favorecen hacerlo de la manera más segura posible y previniendo la propagación del virus.

