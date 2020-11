El Día Mundial de la Diabetes fue introducido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo. Se eligió el 14 de noviembre por ser el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921.

El tema del Día Mundial de la Diabetes 2020 es “Diabetes: El personal de enfermaría marca la diferencia”, para destacar el papel fundamental que desempeñan las enfermeras en el apoyo a las personas que viven con diabetes. Aproximadamente 62 millones de personas viven con diabetes tipo 2 en las Américas y reciben atención del personal de enfermería. Este personal puede marcar la diferencia para las personas afectadas por la diabetes, para ayudar a las personas a controlar su enfermedad y prevenir complicaciones debido a la diabetes.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o el organismo no utiliza eficazmente la que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre. Si no se controla puede dar lugar a hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en la sangre.

Tipos de diabetes

Existen dos tipos principales de diabetes, además de la diabetes gestacional:

Diabetes tipo 1 : el cuerpo no produce suficiente insulina. Las causas y los factores de riesgo de este tipo de diabetes son desconocidas. Las estrategias de prevención tampoco han resultado eficaces hasta el momento.

Diabetes tipo 2 : el cuerpo no gestiona correctamente la insulina que produce. Cuanto mayor es el perímetro de cintura y más elevado en Índice de Grasa Corporal (IGC) mayores posibilidades de desarrollarla.Este tipo de diabetes puede prevenirse y es mucho más frecuente que el tipo 1.

Diabetes gestacional: es un tercer tipo de diabetes y se caracteriza por el aumento de azúcar en sangre (hiperglucemia) durante el embarazo con valores superiores a los normales, pero no tan elevados como para diagnosticar la enfermedad. Las mujeres que la desarrollan corren más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Y además tanto el bebé como la madre tienen más posibilidades de desarrollar diabetes del tipo 2 a lo largo de su vida. La diabetes gestacional afecta a las mujeres embarazadas.

Todos los tipos de diabetes pueden producir complicaciones graves e incluso la muerte. En 2012, la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes en todo el mundo.

Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, actividad física regular y un peso corporal normal y evitando el consumo de tabaco.

Síntomas

Los síntomas de la diabetes pueden ser sutiles, así que preste atención a su cuerpo y si observa varios de estos síntomas consulte a tu médico:

Sed excesiva y acudir con más frecuencia a orinar : el exceso de glucosa en sangre provoca que los riñones tengan que trabajar más para eliminar el exceso y cuando no pueden seguir el ritmo, la glucosa sobrante se elimina en la orina, provocando una deshidratación, que te provocará sed.

Cansancio: la diabetes deteriora la capacidad del cuerpo para usar la glucosa en las necesidades energéticas, así que probablemente te sentirás fatigado.

Pérdida de peso rápido: con la pérdida de glucosa por la orina, también se pierden calorías. La glucosa de los alimentos también tiene dificultades para llegar a las células, lo que provoca un hambre constante. La combinación de estos dos factores puede causar un adelgazamiento.

Otros síntomas son visión borrosa, llagas de curación lenta, infecciones frecuentes, hormigueo en manos y pies y encías rojas y sensibles.

Prevalencia de la diabetes tipo 2

Se ha observado que la prevalencia mundial de diabetes tipo 2 está en aumento, lo que afecta de manera desproporcionada a las personas que viven en países emergentes como Argentina. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones cardio-renales, un riesgo que aumenta aún más si la enfermedad no se diagnostica y trata temprano.

Según el Atlas de la FID 2019, 6 de los 10 principales países con mayor prevalencia de diabetes tipo 2 se encuentran en regiones emergentes como Argentina, donde su población se ve afectada por enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y diabetes, con complicaciones que representan un riesgo importante para la vida.

Si bien el estilo de vida del paciente puede ser un factor crucial, es la identificación temprana del riesgo cardio-renal y la intervención oportuna lo que ayuda a asegurar los mejores resultados posibles. La interconectividad entre la diabetes tipo 2 y sus riesgos asociados resalta aún más la importancia de tratar al paciente de modo integral.