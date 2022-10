Época de alergias: cómo minimizar su efecto en nuestros ojos

Controle su entorno: Para ayudar a minimizar la exposición al polen y otros agentes irritantes mantenga las ventanas cerradas cuando se encuentre en interiores. No utilice ventiladores de ventana, ya que éstos pueden traer polen y otros alérgenos hacia áreas interiores. Mantenga sus unidades de aire acondicionado limpias para evitar ciclos de alérgenos. Si el moho le causa alergias, recuerde que la humedad alta puede causar el crecimiento de moho. Trate de mantener el nivel de humedad en su casa entre un 30 y un 50 por ciento. Limpie las áreas de alta humedad como sótanos, baños y cocinas con frecuencia, y considere el uso de un deshumidificador en lugares particularmente húmedos.

Lentes de contacto: Acote su uso si tiene una conjuntivitis alérgica estacional, particularmente cuando hay evidencia de enfermedad subyacente del ojo seco. Si esto no es posible consulte al especialista por medicación que mejore la tolerancia a los mismos.

Mascotas: Si las mascotas son una fuente de alergias para usted, trate de mantenerlas fuera de la casa en cuanto sea posible. Es especialmente importante no permitir el ingreso a un animal doméstico en su dormitorio, de modo que usted pueda dormir en una habitación libre de alérgenos. No use alfombras, ya que estas atrapan la caspa dejada por sus mascotas. Lávese siempre las manos después de tocar a un animal doméstico y lave la ropa que ha sido expuesta a los animales.