El 60% de los casos de hipoacusia en niños podrían ser evitables

El 5% de la población argentina padece hipoacusia y la cifra sigue aumentando año a año. El Dr. Víctor Stipech, Cirujano Otólogo de la Clínica Godoy Cruz de Mendoza y referente de MED-EL, explica las causas y la importancia de su detección temprana a una patología que provoca la pérdida de audición.

La hipoacusia posee múltiples causas según la etapa en donde inicia, pero provoca consecuencias mucho más amplias en los primeros tres años de vida y durante toda la infancia, ya que es la etapa de mayor desarrollo del sistema auditivo. Entre las posibles causas se encuentran factores hereditarios, congénitos o adquiridos desde el momento del nacimiento; incluso puede desarrollarse a lo largo de la vida por numerosos y variados factores causales.

Cómo detectarla a tiempo

En principio, estar atento a la posible sintomatología es muy importante para actuar ante las primeras alertas y acudir a la atención profesional. Es común que para personas de 3 años en adelante se realice una audiometría, que es un examen donde se mide la capacidad de cada oído de percibir las vibraciones de diversas bandas del espectro audible.

Muchas de las causas que conducen a una pérdida de la audición en niños podrían evitarse haciendo examinaciones a través de distintos métodos no invasivos que permiten detectar tempranamente la pérdida auditiva en neonatos y están disponibles en la salud pública para todos.

Ante esto, el Dr. Stipech señala que, casi el 60% de la pérdida de audición en niños se debe a causas evitables que pueden prevenirse aplicando medidas de salud pública. Del mismo modo, las causas más comunes de pérdida de audición en los adultos, como la exposición a sonidos fuertes y medicamentos ototóxicos, son evitables.

El profesional destaca la importancia de la detección temprana y de “la autodetección que se realiza frente algún cambio o molestia, así como también prestar atención a la referencia del entorno.” Sobre todo en los niños, las familias deben estar atentas a ciertos signos que puedan manifestar deficiencias auditivas como la elevación del tono de voz, que no contesten o no muestren ninguna reacción cuando alguien les habla o ante un sonido fuerte. En el caso de niños pequeños que no pueden expresarlo ni detectarlo por sí mismos, a menos que cause dolor, la consulta médica deriva en una detección a tiempo.

La detección temprana de la hipoacusia, sobre todo en los niños, es esencial para no comprometer su desarrollo comunicativo y emocional. Ya que la audición es fundamental para tener experiencias interactivas que estimulen el desarrollo del lenguaje, cognitivo y social.

Tips de prevención y cuidado de la audición

Es importante desarrollar hábitos que ayuden al cuidado del sistema auditivo: