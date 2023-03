Dependemos de ustedes Millennials y Generación Z: doná sangre, salvá vidas

La sangre no se puede fabricar; por esa razón, la donación voluntaria de sangre es un acto trascendental, ya que permite asegurar un suministro constante y seguro para las personas que la necesitan. En Argentina, de acuerdo con información gubernamental, solo el 1.5% de la población dona sangre.

De allí la importancia de contar con donantes voluntarios y regulares de sangre y plasma para lograr un suministro de sangre seguro y suficiente, en un llamado solidario dirigido a los adultos jóvenes, Millennials y Generación Z para que acudan a donar sangre de manera voluntaria.

En tan solo 10 minutos, tiempo que toma la extracción de sangre completa (alrededor de 450ml), podrías ser la persona que salve vidas.

Una escasez de sangre a nivel nacional

La pandemia COVID-19 trajo consigo desafíos únicos, incluyendo una grave escasez de donación de sangre y plasma en Argentina.

Durante toda la pandemia, muchas personas nos quedamos en casa, nos pusimos barbijos, nos vacunamos y aplaudimos a todos los trabajadores sanitarios de primera línea, protegiendo a los miembros más vulnerables de la comunidad.

Pero ahora tenés el poder de generar un impacto aún mayor. Para convertirte en donante. Para cambiar vidas. Para salvar vidas.

Dependemos de ustedes, Millennials y Generación Z

“Es importante que impulsemos en los jóvenes, Millennials y Generación Z, la donación de sangre voluntaria y frecuente como un acto de solidaridad y responsabilidad social. Hacer parte a estas generaciones es crucial para asegurar el suministro de sangre durante los próximos años. No contamos aún con un sustituto para la sangre, por lo que seguiremos dependiendo de ella y de la voluntad de los donantes para mejorar y salvar las vidas de las personas que requieren una transfusión”, señaló el Dr. Guillermo Orjuela Falla.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Argentina, 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida.

¿Podés ser esa persona que haga la diferencia?

Desde el lanzamiento de la campaña Be The One, hace seis años en Estados Unidos, se ha visto cómo las donaciones de sangre permiten a la comunidad mundial vivir una vida más saludable y plena. Ahora se está cambiando el enfoque para abordar la actual escasez de donación de sangre en Argentina, pidiendo a los Millennials y la Generación Z que se conviertan en donantes voluntarios y regulares para salvar vidas.

A medida que el mundo se abre de nuevo y nos ponemos al día con las cosas que hemos querido hacer o pospuesto durante los últimos años, incluí en tu lista de propósitos de año nuevo donar sangre. ¡Ayudarás hasta 3 personas!

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Argentina si entre el 3 y 5% de las personas en Argentina donaran 2 veces al año, se cubriría el 100% de las necesidades del país. Sé parte de ese importante cambio.

Así es como podés lograrlo:

1. Si ya sos donante, seguí haciéndolo regularmente. Podés donar plasma cada 28 días y sangre completa cada 56 días (se recomienda que el número máximo de donaciones anuales de sangre no superen las 4 para los hombres y 3 para las mujeres [2] ).

2. Si no sos donante, considerá convertirte en uno si sos elegible. Encontrá tu centro de donación más cercano y programá una cita

https://www.argentina.gob.ar/salud/donarsangre/donde Para ubicar tu centro de donación en Argentina visitá los siguientes links: https://www.bethe1donor.com/latam.html

3. Corré la voz con tus amigos, familiares y seguidores.

4. Cuando hagás una donación, subí una selfie con el hashtag #DonaSangreDaVida y #SiDonasSangreRegalasVida a tus redes sociales personales para mostrar tu apoyo a la causa e inspirar a tus seguidores a donar.

Millennials y Generación Z: es su momento. Acércate, hacé tu parte y ayudá a cubrir una demanda urgente. Podés ser quien genere un impacto poderoso en tu comunidad.

Fuente: Laboratorio Abbott