Comienzo de clases: ¡S.O.S. piojos!

Los piojos vuelan de cabeza a cabeza: no, los piojos no vuelan, sólo caminan

Los piojos viven en los animales: no, los piojos no viven en los animales

Los piojos transmiten enfermedades: no, y no presentan en sí mismo ningún riesgo para la salud. El piojo no lastima, lo único que produce es picazón y nervios en los padres de los niños contagiados.