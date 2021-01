Accidentes domésticos en niños: cómo evitarlos

Estos accidentes tienen que ver con lesiones no intencionales que pueden suceder en la vía pública o en el hogar. Los niños son una población indefensa y generalmente no tienen los cuidados necesarios al momento de desarrollar algunas actividades en esta época, como son los juegos en la pileta.

Al respecto, el Dr. Luis Llano, del hospital Notti, señaló: “Lo principal es que son situaciones frecuentes y prevenibles, pero si no se presta atención pueden a llegar a tener consecuencias graves. Los chicos son vulnerables y dependen de un cuidador y esa persona o adulta responsable tiene que estar cerca del chico. La mayoría de los accidentes son por caídas o por golpes, y el papel del cuidador es fundamental. Se dice que si un cuidador está a menos de dos metros del chico, estos accidentes disminuyen mucho”.

Acerca de las piletas agregó “es un poco complicado, no es un accidente muy frecuente, pero tienen una mortalidad muy alta debido a que no hay un cuidador cerca. La OMS dice que hay 370 mil fallecidos por año por ahogamiento. De ellos, la mitad son menores de 25 años, y el 90% de esos fallecimientos se dan en países con ingresos bajos o medios, lo cual nos habla de fallas estructurales como por ejemplo, la necesidad de que las piletas estén cercadas, que los cercos tengan 1,30m de altura, con barras verticales separadas por no más de 10 cm, y, sobre todo no perder a los chicos de vista”.

Además, el médico recomendó que “los menores de 8 años no estén solos en el agua, los niños mayores de esa edad no deben estar sin vigilancia, por eso en las piletas municipales o públicas siempre encontramos guardavidas. Los menores de 4 años son la población más vulnerable, porque es justo la etapa donde exploran más”.

Por otra parte, Llano se refirió al manejo de pirotecnia y sostuvo que “si bien está prohibida la pirotecnia, todavía existen algunos niños que ingresan a los hospitales. Sin embargo, bajó el número de quemados, debido a las campañas realizadas por los medios, la Sociedad Argentina de Pediatría y el Servicio de Quemados del Hospital Notti. En 2019 sólo hubo dos ingresos por consultas y no necesitaron internación. El consejo es no utilizar pirotecnia y si se usa, que sea legal y no esté en mal estado, no dejar al niño solo manipulando la pirotecnia”.

Por último, subrayó que otra recomendación importante en estas épocas de consumo de espumantes, que es no apuntar a la gente, ya que, “como sucede en los casos en que queremos destapar las botellas, muchos de los que terminan perjudicados son quienes se encuentran alrededor”.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza