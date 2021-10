100 años de insulina: la diabetes a través del arte

En el marco de estos 100 años, el arte se convirtió en un medio para poder expresar lo que sienten los pacientes, familiares y profesionales de la salud en relación con la diabetes y los avances alrededor de esta área terapéutica.

Dos casos diferentes que se reflejan en el arte: el del Dr. Matías Ré, autor de la obra “Vida”, y el de Piti Fernández, líder de la banda Las Pastillas del Abuelo. Ambos encontraron a través del arte una manera de expresar el impacto de la diabetes en sus vidas, junto a la de otros profesionales, pacientes y familiares de personas con diabetes.

Obra Vida

El Dr. Matías Ré, diabetólogo y artista, consultó de manera anónima a colegas y pacientes sobre qué significaba para ellos la insulina en una sola palabra. Más del 70% respondió que para ellos la insulina era vida. Inspirado por su trabajo con pacientes y como homenaje a estos 100 años, el Dr. Matías realizó la obra: “Vida”, un cuadro que representa el significado que la insulina tiene para pacientes y médicos, utilizando una técnica mixta, acrílico y tiza sobre pizarra.

Si bien “Vida” fue la palabra que más se repetía en su encuesta, el Dr. Ré también incluyó en el fondo del cuadro otras de las palabras que se mencionaron: Esperanza, Tiempo, Libertad, Tratamiento, Amor, Confianza, Energía, Futuro, Posibilidad, Ilusión, Motor, Evolución, Milagro, Oportunidad, Revolución, Bienestar, Solución, Vivir.

El arte y la medicina son dos de las pasiones del Dr. Matías Ré: “Hoy por hoy, conviven en mi vida estas pasiones, las cuales son necesarias y particularmente siento que las necesito. El pintar me hace ser mejor médico. Creo que todo lo relacionado al arte en general, sana en cierta manera y, en este contexto, esto produce bienestar. La salud mental es fundamental para una patología crónica, o para desarrollarte en la vida. Siento que por ahí es el camino”.

Para el Dr. Ré, trabajar en este homenaje a los 100 años de la insulina fue una experiencia única. “Es alucinante, tener diabetes en el 2021 es más esperanzador que haber tenido diabetes en los 80, en los 90 o incluso en el 2000. En la actualidad, el tratamiento de un paciente es mucho más llevadero desde el punto de vista profesional y, como profesional, es importante considerar que el foco sea siempre el paciente y luego el tratamiento. El objetivo siempre debe ser mejorar la calidad de vida del paciente”, indicó.

Azúcar Impalpable – Las Pastillas del Abuelo

Por su parte, Piti Fernández, líder de la banda Las Pastillas del Abuelo y padre de Josefina, diagnosticada con diabetes a una edad temprana, escribió la canción “Azúcar Impalpable”, que demuestra cómo la diabetes impacta no solo la vida de los pacientes, sino también en la de sus familias y seres queridos.

Inspirado por su experiencia y la de otras familias atravesando situaciones similares, Azúcar Impalpable cuenta cómo las familias se adaptan a la nueva realidad, siempre poniendo en primer lugar a la persona y luego a la condición, pensando en la mejor calidad de vida.

En el marco de los 100 años de la insulina, tuvimos la oportunidad de conversar con Piti Fernández sobre cómo vivieron el diagnóstico de Josefina “Josefina nos decía que éramos malos, y eso nos generaba una sensación de impotencia, pensábamos ‘si ella supiera que le estamos salvando la vida en cada pinchazo’. Después, con el tiempo, llegó a tomarlo como algo divertido: en el jardín era una situación singular, en donde ella se pinchaba sola y no tenía miedo ni dolor, entonces la veían como una superheroína. Hubo varias etapas de caer en la cuenta de su situación especial”, contó Piti. “La diabetes vino a condicionar nuestra vida y la de ella en muchos sentidos, para mejor, sobre todo ahora que vemos cada vez más cerca una luz al final del camino”, reflexionó.

Sobre cómo nació Azúcar Impalpable, Piti describe: “en el marco de uno de los congresos de la FAD (Federación Argentina de Diabetes), me avoqué directamente a quedarme en la habitación componiendo, y le pedí a un compañero que me ayudara preguntándole a las personas presentes en el congreso, anotando en un papel frases de ellos que me pudieran inspirar. Yo después acomodé las palabras, pero muchos conceptos que se incluyen en la canción son pensamientos de las familias que estaba en la FAD en aquel año”.

La insulina cumple 100 años, y la evolución desde su descubrimiento, hasta el día de hoy, ha demostrado que la innovación es el camino, poniendo siempre al paciente en el centro para impactar de manera positiva en su calidad de vida.