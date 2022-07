Whisky, bourbon, café y frutas de estación: 5 cócteles que resumen el estilo del invierno

Con temperaturas que vienen rondando los poquitos grados, los militantes del “team invierno” se quedan con pocos argumentos a su favor. Así que aquí les damos un poco de letra: los meses fríos son un grandísimo momento para disfrutar de licores, cócteles y aromas que en verano pierden la batalla contra daiquiris, mojitos, margaritas y otras frescuras. Este es el tiempo de lanzarse a los brazos de espirituosas típicamente invernales como los whiskys, los bourbons, los cognacs y tantas otras que generan en cuerpo y alma la necesitada sensación de calidez. La coctelería de invierno está definida por tipos de licores y también por una familia de tragos bastante específica, que va desde el infaltable Old Fashioned (sin dudas, el trago por antonomasia de los meses fríos) hasta no menos clásicos como el Negroni, el Manhattan, el Rob Roy, el Espresso Martini y el Sazerac, entre otros. Otro aspecto muy particular, que principalmente se puede disfrutar en estos meses, es la presencia en la coctelería de frutas típicas de estación, como las peras, manzanas, los frutos rojos y la mandarina. A lo largo del país son muchísimos los y las bartenders que dan protagonismo a las frutas de estación, en particular a la que se producen en sus propias regiones. Por eso en estas páginas hemos incorporado algunas recetas de tragos de bartenders del país, que trabajan en esta tendencia de poner en valor los productos locales. Hay también recetas que combinan café con espirituosas como el vodka, el cognac y el whisky, una de las alianzas más populares del invierno, que remite inevitablemente a la vieja tradición de los “carajillos” españoles. Otra antigua tradición europea que en nuestro país es todo un clásico de muchos lugares de la Patagonia es la del vino caliente. A disfrutarlo, antes de que vuelva el calor.

1. Old Fashioned

Ingredientes: 60 ml de bourbon (Wild Turkey es una gran opción precio-calidad) • 3 chorritos de Angostura • 1 chorrito de agua fría • 1 terrón o cucharadita de azúcar. Garnish: piel de naranja sin carne blanca.

Preparación: Dentro de un vaso de whisky poner la cucharadita de azúcar y sobre ella dejar caer dos o tres chorritos de Bitter Angostura y un chorrito de agua. Machacar con un palo de mortero (puede ser también una cuchara) hasta que se forme una pastita. Desplegar la pasta por el fondo y los bordes del vaso. Sumar 2 cubitos de hielo y verter la mitad del bourbon lentamente. Verter la otra mitad y sumar 2 hielos más. Revolver con suavidad. Para terminar, decorar con una tirita de piel de naranja, retorcida desde sus extremos sobre el vaso, para que suelte aromas y aceites.

2. Espresso Martini

Ingredientes: 40 ml de vodka • 20 ml de licor de café • 20 ml de café expresso • Hielo- Garnish: Tres granitos de café.

Preparación: Este sí que es un trago simple y para lucirnos sin mayores dificultades. Lo único que es necesario es contar con una coctelera. El proceso es así de sencillo: llenar una coctelera con hielo. Añadir todos los ingredientes. Agitar y colar en una copa de cóctel tipo Martini. A lo último, decorar con los granos de café por encima de la espumita que se logrará al agitar dentro de la coctelera.

3. Boulevardier

Ingredientes: 30 ml Campari • 30 ml de Cinzano Rosso • 45 ml bourbon o whisky de centeno. Garnish: piel de naranja sin carne blanca.

Preparación: La cosa es bien fácil: llenar de hielo un vaso de Old Fashioned o cualquier vaso ancho de whisky y remover los cubitos para enfriarlo. Aregar el Campari, el Cinzano Rosso y el bourbon y mezclar durante 15 segundos. Adornar con la piel de naranja. Este trago fue creado en el mítico Harry´s Bar de Paris, punto de encuentro de los estadounidenses expatriados en la capital francesa durante las primeras décadas del siglo XX.

4. Aperitivo de otoño

Una receta simple y tentadora, con la fruta de estación como ingrediente clave. Creada por la bartender Pipi Yalour.

Ingredientes: Chenin Blanc cosecha tardía o dulce natural 4 partes, destilado de peras 1 parte, un chorro de agua con gas. Garnish: láminas de pera.

Preparación: En un vaso alto servir el vino y el destilado de peras, agregar mucho hielo en cubos y completar con un chorro de agua con gas. Remover con una cuchara hasta que quede todo el líquido del mismo color y decorar con láminas de pera cortadas bien finitas.

5. Lagunita del Sur

Desde Ushuaia llega esta propuesta inspirada en los vinos calientes alemanes. La creó el bartender Fabrizio Garay.

Ingredientes: Vino Tempranillo 750 cc, ron dorado 350 cc, jugo de pomelo 250 cc, jugo de limón 120 cc, cerezas 200 gr, frambuesas silvestres 200 gr, azúcar 120 gr, una rama de canela, una estrella de anís, clavos de olor 2, pimienta de Jamaica 1 cda, piel de 1 pomelo.

Preparación: Colocar azúcar, vino, media parte de ron, especias y piel de pomelo en un recipiente a fuego medio, revolviendo continuamente. A fuego fuerte, sumar las cerezas y frambuesas hasta que rompa el hervor. Integrar los jugos de los cítricos. Retirar del fuego e incorporar el resto del ron. Colar. Servir en un cuenco de arcilla y decorar con un cítrico deshidratado o una flor comestible. Se puede beber en caliente o frío.