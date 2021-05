¿Te estás cuidando los ojos? Las seis dudas más frecuentes

Como las consultas que recibo en el consultorio suelen rondar siempre los mismos temas, decidí responder en esta columna a seis preguntas típicas y frecuentes en torno de la visión.

¿Usar antiparras o anteojos protectores disminuye el riesgo de contagio del coronavirus?

Sí. El coronavirus es un virus que utiliza las mucosas para ingresar al organismo. La conjuntiva es la piel que recubre el globo ocular y los párpados, y puede ser la puerta de entrada del virus para el cuerpo. Se sugiere que los trabajadores de la salud expuestos a pacientes con altas cargas virales y aquellos que realicen maniobras que dispersen secreciones respiratorias empleen anteojos protectores.

¿El empleo continuo de la computadora seca los ojos?

Sí. Al igual que cualquier actividad de lectura, el empleo de computadoras disminuye la frecuencia de parpadeo, lo cual promueve una pérdida en la producción de lágrimas. Para mejorar la situación se puede intentar con parpadear más seguido o aplicar lágrimas artificiales.

¿Son efectivas las antiparras dentro de las piletas?

Sí. La inmersión de la cabeza en el agua de piletas que se desinfectan con cloro, genera una irritación de la superficie ocular que se manifiesta con ojo rojo y visión borrosa. El uso de antiparras disminuye el contacto de los ojos con el agua. A su vez, la irritación predispone al ingreso de bacterias con el riesgo de provocar infecciones. Por otra parte, la piscina es un hábitat favorable para el contagio con acanthamoeba, un parásito microscópico que normalmente se encuentra en aguas dulces y es capaz de provocar infecciones graves.

¿Emplear anteojos sin receta, de los que pueden comprarse en farmacias o en la calle, daña la visión?

Sí. Los anteojos sin receta tienen la misma corrección en ambos ojos y en la mayoría de los pacientes siempre existe diferencia entre un ojo y el otro. Por otro lado, estos lentes se producen de manera masiva y no tienen en cuenta la distancia interpupilar. Esto genera que los anteojos no estén bien centrados y que haya síntomas como astenopia (dolor de cabeza por la mala corrección de los defectos refractivos). Cada paciente es diferente y necesita un anteojo personalizado.

¿Hay presión ocular cuando late el párpado?

No. En realidad, son contracciones involuntarias de un músculo denominado orbicular: se conocen como mioquimias palpebrales y surgen luego de fijar la vista durante un período prolongado, por falta de sueño, por estrés o ingesta de cafeína u otra sustancia excitante. En general, no necesitan ningún tratamiento. La presión ocular no produce síntomas, por lo que es esencial mantenerla controlada, de manera de diagnosticar el glaucoma.

¿Podemos contagiarnos Covid si nos sumergimos en una pileta y abrimos los ojos bajo el agua?

No. Para que haya contagio, se necesita un número mínimo de partículas virales; y como éstas se diluyen al entrar en contacto con el agua de la piscina, es muy difícil que alguien permanezca con una carga viral alta en un gran espejo del agua. El coronavirus es un virus respiratorio: la mejor prevención es mantener el distanciamiento social, incluso dentro de las piletas. Abrir los ojos bajo el agua no es aconsejable debido a la irritación que causa el cloro.