Tan sutiles como poderosas: los mejores tips para cultivar especies florales de invierno

En esta época, el frío suele deslucir la belleza de nuestro jardín y de los balcones, ¡pero no está todo perdido! Por suerte, existen varias especies de florales que soportan bien las bajas temperaturas. ¿Cuáles? Por ejemplo, los pensamientos, las violas, las coquetas y las clavelinas.

Podemos llenar con estas plantas florales todo tipo de maceteros y jardineras para de los que se colocan en ventanas, o bien, plantarlas directamente en los canteros del jardín .

Entre las más rústicas , están los pensamientos , grandes aliadas del frío y el sol. Sus pétalos pueden medir hasta 8 cm de diámetro y se consiguen en diversos colores con una mácula central de un tono distinto.

Si las macetas van a estar al sol, también podemos cultivar violas (amarillas, celestes, azules, rojas, anaranjadas) , así como coquetas (pétalos rojos, rosados o blancos con centro amarillo) y clavelinas , que se destacan por su multiplicidad de colores en las gamas del rosado y el rojo, con un fino borde blanco.

Si tenemos un lugar más resguardado, con medio día de sol , podemos probar con conejitos enanos y prímulas. ..

Y si nos gustan los aromas de infancia, sugiero los alelíes, siempre presentes en las casas de las abuelas. La naturaleza nos regala sus preciosos colores aún en los inviernos más duros.

+ TIPS POR REGIONES

Norte + Insecticida natural: Si después de las heladas querés podar salvias, menta yerba-buena, romero o alguna de las otras aromáticas, acordate de guardar el residuo de estas podas con hojas quemadas en cajas de cartón. En unos días, te enseñaré cómo hacer con ellas eficientes insecticidas y repelentes de plagas naturales para que los aproveches durante la primavera.

Centro + Raíces de dalias: Una vez que pasen las heladas, ya podrás sacar del suelo las raíces tuberosas de las dalias. Cuando lo hagas, asegurate de que queden con unos 10 cm de tallo. Por otra parte, no los laves bajo ningún concepto, ya que la tierra adherida a ellos contiene fungicidas naturales que evitan que el rizoma adquiera hongos en su etapa de receso. En primavera, podrás plantarlos nuevamente.

Patagonia + ¡Alerta cespitosas! Evitá podar en esta época las cespitosas (Carex, Pennisetum, Miscanthus, etcétera). Es un error grave que cometen muchos en los meses de frío, y la planta termina muriendo porque sus yemas latentes quedan expuestas al frío al cortarse el follaje que las protegía. Si esperás hasta comienzos de septiembre para llevar a cabo la poda, el éxito de la brotación de sus yemas estará asegurado.

La hermosa planta de retama es nativa de regiones donde sopla el viento, el clima es seco y soleado y los suelos drenan muy bien. Archivo Rumbos

CARTAS DE LECTORES

Viviana Vera, de Misiones, consulta si es posible que la retama se adapte al clima de Posadas.

Viviana, la retama pertenece a hábitats donde el clima es seco y soleado, con suelos muy bien drenados. Te sugiero orientarla de manera tal que reciba mucho sol y viento, y en una loma del jardín que facilite el drenaje ante excesos de agua provocados por las épocas de lluvias. Descartá otros sectores y procurá que nunca se acumule agua en su base. Podés plantarla, pero también probar colocándola en una maceta con tierra arenosa.

Elizabeth Salguero, de Mendoza Capital, pide consejos para trasplantar un jazmín a otra maceta o a tierra. Además, consulta por un pino al que necesita podar, pero no sabe cómo encarar la tarea ya que está muy alto.

Elizabeth, al jazmín te recomiendo colocarlo en tierra lejos de los cimientos de las paredes que tienen mucha cal; eso es contraproducente para las raíces de esta planta. Al plantarlo, es importante que compres en un vivero tierra ácida para jazmines o que busques debajo de un pinar las hojas largas de pino Eliotis o pino Patula, que tienen hojitas largas con mucha acidez; después las colocás en la base y en los alrededores del pan de tierra para mejorar la acidez del suelo, que es lo que requieren este tipo de plantas.

En cuanto a la poda de tus pinos, veo en la fotografía que están muy juntos, por eso han tomado gran altura, ya que compiten entre sí por la luz. Te recomiendo hacer las podas paulatinamente: primero podá a una altura más alta de la necesaria y dos años más tarde, cuando la planta haya brotado de abajo, podá a la altura definitiva que necesites.

Podemos combatir caracoles colocando en el jardín latitas viejas de paté, vacías, con cerveza en su interior: el olor a lúpulo los atrae y mueren embriagados. Archivo Rumbos

Noemí Leonor tiene un jardín plagado de caracoles cónicos (como cucuruchos). Ha probado cuanto le sugirieron para solucionar el problema, pero nada los detiene y siempre vuelven.

Noemí, la clave está en la constancia. Al menos por uno o dos años, hasta que la plaga desaparezca, te recomiendo colocar latitas viejas de paté con cerveza en su interior, ya que el olor a lúpulo los atrae y mueren embriagados en el interior de la lata. Pero tenés que ponerlas en primavera, verano y otoño todas las semanas, y recién entonces lo lograrás sin contaminar el ambiente.

Hugo Sassia, de Rosario, envía fotos de sus rosales y pide consejos para combatir lo que cree que son hongos. Le han indicado unos insecticidas, pero no hicieron efecto.

Hugo, lo que tienen tus rosales es un hongo de la familia de las royas, típico de estas plantas. No utilices insecticidas, que están formulados para eliminar insectos, no hongos. Te sugiero, primero, sacar todas las hojas afectadas y, luego, rociar la planta por los dos lados de la hoja con el agua del hervor de las papas o remolachas sin sal, en cuatro oportunidades y con siete días de intervalo entre cada tratamiento. Y no te olvides de sacar del sector todas las hojas afectadas.

*Especialista en Jardinería orgánica de revista Rumbos. Contenido exclusivo de Rumbos.