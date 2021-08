Ideas para el jardín: el jazmín paraguayo que luce flores violetas a la mañana y blancas por la tarde

Hay una planta nativa del Noreste argentino, sur del Brasil, Paraguay y Uruguay, perteneciente a la familia de las Solanáceas y la subfamilia Petunoideae, a la que la cultura popular le cambió radicalmente el nombre. Su denominación científica es Brunfelsia australis, pero acá le decimos jazmín paraguayo.

¿Será por ese despiole nominal que esta planta produce a la mañana flores violetas que a la tarde lucen blancas?

No, no se trata de una crisis de personalidad: en realidad, esto responde a que el polinizador que la fecunda y promueve la formación del fruto es un tipo de abeja que ve muy bien los violetas y azules, pero no registra para nada el blanco....

Por lo tanto, luego de ser visitada por la abeja, esta planta “destiñe” sus flores fecundadas -hasta que luzcan blancas- para que otras abejas no pierdan el tiempo yendo a curiosear y vayan derechito a las azules, que las esperan.

¿Cuál es mi conclusión? Que la Brunfelsia tendrá un feo nombre, pero es muy inteligente...

+ TIPS POR REGIONES

Norte + Archienemigas: ¡Cuidado con las hormigas! La naturaleza es sabia y las hormigas ya se están preparando para entrar en acción porque saben que en breve brotarán las hojas y flores de los frutales. Anticipate y colocá collares con resina de pino alrededor de los troncos para evitar que suban.

Centro + Semillas: Si notás que a tu Violeta de los Alpes se le caen los pétalos, no cortes el “escapo” (tallito de la flor), ya que en su extremo se irá formando un fruto de un centímetro de diámetro aproximadamente. A mediados de octubre, este fruto se partirá, regalándote infinidad de semillas que podrás sembrar para tener violetas en los próximos años.

Patagonia + Cespitosas: Ya podés podar cespitosas sin temor a que los fríos quemen las yemas de la base de la planta. Cuando emprendas la tarea, podá a 15 cm del suelo y no tires esos residuos vegetales: usalos como materia seca en el compost o hacé una cama de hojas en la huerta para evitar que crezcan las malezas.

* Especialista en jardinería orgánica de revista Rumbos. Contenido exclusivo.