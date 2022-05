Quién fue el escritor salvaje que inició el romance entre Johnny Depp y Amber Heard

En estos días, cada vez que abro Youtube me saltan a la cara fragmentos del juicio que está enfrentado a Johnny Depp con su ex esposa, la actriz Amber Heard. Misterios del algoritmo, ya que no recuerdo haber manifestado ningun interés en mis husmeos digitales por la intimidad del actor fetiche de Tim Burton. Pero, como me dejo llevar con facilidad, me entero de que la tormentosa relación entre ambos (que derivó en acusaciones cruzadas de abusos y demandas millonarias) se inició en el set de Los diarios del ron, una peli de 2011, basada en la novela de Hunter S. Thompson, un personaje que sí merece atención. Alma salvaje, ícono de los mejores tiempos de la revista Rolling Stone, Thompson fue para muchos el gran cronista de los años 60 y un revolucionario del periodismo. Junto otros referentes de su generación –Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote– reventó la idea de “objetividad” en las crónicas, colocándose siempre a sí mismo, a sus obsesiones y percepciones, en el centro de la experiencia de escribir. Y en ese camino llevó las cosas al límite, jugandose el pellejo en cada texto, como cuando se infiltró en una banda de motociclistas para revelar la brutalidad de los infames “Angeles del Infierno”. Al descubrir el engaño, los moteros lo fueron a buscar a su casa y lo molieron a batazos. Para Hunter S. Thompson no fue más que un gaje del oficio. Ni siquiera se quejó. Según relata en los videos del juicio, Johnny Depp se convirtió en su amigo y confidente tras conocerlo en otro set, el de Miedo y asco en Las Vegas, una maravilla dirigida por Terry Gilliam inspirada en la homónima obra de Thompson: un relato brutal y psicodélico acerca del final de la era de la paz y el amor, sobre las pesadillas que emergieron del hermoso sueño de los hippies.

¿Quién fue Hunter S. Thompson?