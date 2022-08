Pequeños chefs: ¿por qué se volvió tendencia que los chicos aprendan a cocinar?

No existe madre o padre que no haya tenido que enfrentar el mayúsculo desafío de lograr que sus retoños coman vegetales con regularidad y sin alaridos de queja. Una lucha que no es solamente a favor de los resistidos vegetales, sino de una alimentación variada y saludable en general. Durante los últimos tiempos, cocineras y cocineros profesionales, así como unos cuantos influencers, vienen ofreciendo un arma novedosa para afrontar esta batalla cotidiana: enseñar a los más chicos de la casa a cocinar y a disfrutar de las bondades de la cocina casera. Las estadísticas que muestran son inapelables: la inmensa mayoría de los chicos y chicas que se inician en los secretos de la cocina se vuelven inmediatamente más curiosos y permeables a nuevos sabores y distintos tipos de alimentos. El denominador común de las distintas propuestas -plasmadas en libros, videos, cursos y tutorials que compartimos en estas páginas- es que el aprendizaje ocurre jugando y en un entrañable ida y vuelta entre padres e hijos, que también funciona como un tiempo de calidad y sin pantallas. “Saber cocinar es tomar las riendas de nuestra alimentación”, asegura la chef y periodista Natalia Kiako, autora de un entrañable libro en el que comparte las recetas que elabora junto a su hija Julia. “A los chicos no hay que prohibirles nada, porque eso genera un proceso contraproducente. Es importante que sean partícipes de todo el proceso de la comida, que disfruten de cocinar, que sea como un juego. No alcanza con enchufarles alimentos nutritivos, es mucho mejor despertarles una conciencia alimentaria que les permita entender por qué y cómo tomar sus propias decisiones cuando crezcan, y un paladar sensible y abierto a opciones de todo tipo.”

¡Manos a la masa!

Cuatro excelentes recetarios pensados para que chicos/as y adolescentes descubran el fascinante mundo de los alimentos:

“A cuatro manos”: Con calidez y claridad, Nati Kiako nos comparte en este libro variedad de recetas saludables, muy ricas y fáciles de preparar con los chiquis del hogar. ¿La premisa? Divertirnos en familia y aportarles herramientas para que desarrollen la conciencia alimentaria y un paladar sensible y abierto a opciones por fuera de los clichés de la industria. $4.849

“Manual de supervivencia”: Enfrentar una cocina por primera vez en la adolescencia puede ser un desafío para Rambo... Ah, no, no, ¡para Paulina Cocina! ¿Vas a rendirte y pedir empanadas ante el primer huevo frito que te salió mal? íJamás! La cocinera influencer más famosa de la Argentina se calza el delantal para ser la gurú de las nuevas generaciones cocineras. $3.499

“Cocina con Harry Potter”: Deliciosos desayunos, almuerzos, cenas, aperitivos y meriendas. La comida es una dimensión importantísima de la saga creada por J.K. Rowling y se expresa en cientos de recetas gustosas que seguramente conocés... Platos suntuosos elaborados con todo tipo de ingredientes que ahora están al alcance de todos gracias a este mágico recetario. $3.500

“Fácil y nutritivo”: Cocinar es un acto natural y vital, y una de las mejores herramientas que les podemos dejar a quienes nos siguen... Con este recetario genial, la docente Luisina Troncoso nos invita a pensar la comida como una muestra de amor y una manera de cuidar nuestra salud y la de la gente querida. Un libro imprescindible para retornar a los alimentos reales y perderle el miedo al cucharón. $ 5.130

Para ver desde casa

Aprender a cocinar junto a nuestros hijos ya no tiene que hacerse de una única forma. La web nos ofrece muchísimas opciones y herramientas para que los primeros pasos de los más pequeños en el universo culinario sean divertidos y se adapten a sus intereses y necesidades. Una gran opción es el “Curso de cocina para niños y niñas” que la reconocida influencer gastronómica Paulina Cocina brinda de manera online. Son en total cinco clases con recetas fáciles y divertidas, técnicas y conceptos básicos de cocina y algunos regalos y sorpresas. El curso lo pueden hacer niños desde los cuatro años aunque siempre en compañía de un adulto para ayudar con algunas tareas. Otra muy buena opción es practicar recetas en casa a través de tutoriales de Youtube. Uno de los canales más famosos para los pequeños es el de “Cocina para niños”, en el que las cocineras Ana y María enseñan recetas básicas a través de juegos y juguetes de dibujos animados que van contando nuevas historias en cada video.

Por último, Netflix también tiene una gran oferta de programas de cocina para ver en familia como la competencia de pastelería por equipos Sugar Rush Extradulce o el programa Delicias de ingeniería, en el que ingenieros y pasteleros se unen para construir platos deliciosos y pasar difíciles pruebas de ingeniería.