Osadas y “chic”: las mejores formas de llevar prendas con transparencias

Muchas personas ven a las transparencias como algo un poco osado. Sin embargo, si se utilizan de la forma adecuada pueden agregar elegancia y formalidad a la prenda o a el atuendo. De hecho, las transparencias se pusieron en auge luego de que Yves Saint Laurent las incluyera en una de sus colecciones de alta costura en el 66. Algunas formas más fáciles de llevarla es en mangas o escotes, ya sean de frente o de espalda.

Para las más jugadas se pueden usar en algunas partes de una falda, pantalón, o en la panza. No necesariamente esta tendencia incluye prendas literalmente transparentes que dejen ver todo, sino que en ella también tenemos piezas de encaje. Un body así con la parte de la cintura o el abdomen que deje que se vea un poco la piel queda muy bien y lo podés combinar con lo que quieras abajo.

Otra prenda que no falla, y es perfecta para sumar las transparencias a tu armario, es una remera negra translúcida. Acompañala con un lindo corpiño o top negro de encaje debajo.

Entre las tendencias de esta temporada para agregar a tus looks también estan los gorritos de lana. Son un accesorio clásico y que seguro todos tenemos alguno guardado. A veces se ven un poco desplazados en el mundo de la moda, pero este invierno fueron protagonistas y no nos cansamos de verlos en influencers, modelos o incluso en las distintas marcas de ropa. No hace falta que haga mucho frío o estés en la nieve para usarlo. ¡Agregalos a tus looks que quedan super cancheros!

Una forma de llevar un gorrito de lana en un look casual. Archivo Rumbos

En cuanto al calzado hay uno que no nos cansamos de ver y que llegaron para quedarse: las Chunky Boots. Son botas que se caracterizan por su gran plataforma, y solemos verlas más que nada en negro. Hay de caña alta hasta la rodilla o media hasta el tobillo, y tienen distintas plataformas para cada gusto. Pueden ocupar el lugar de los borcegos tranquilamente y son súper cómodas.