Mataron a sus padres y los enterraron en el jardín, la serie sobre el caso que conmocionó a Inglaterra

Ganadora de un Óscar y un Globo de Oro por su papel como la reina Ana en la película La favorita, Olivia Colman es una de las actrices británicas contemporáneas más reconocidas. Ninguna de sus series o películas me defraudó –empezando por su encarnación de la reina Isabel II en la serie The Crown hasta el rol de hija acongojada de Anthony Hopkins en la imperdible El padre–y, por eso, cuando la semana pasada me enbarqué en la nueva miniserie de HBO Max Landscapers, que la tiene a ella como protagonista, sabía que estaba a punto de empezar a ver algo muy bueno. Y no me equivoqué.

El punto de partida es un caso policial real ocurrido en Inglaterra a fines de la década del 90. Los protagonistas de la historia son Susan y Christopher Edwards (interpretados exquisitamente por Colman y y David Thewlis), un adorable matrimonio inglés que esconde un oscuro secreto: el de haber asesinado y enterrado a los padres de ella en el jardín del fondo de su casa en Mansfield. La revelación del hecho no envuelve spoilers, ya que desde el vamos sabemos que eso fue lo que pasó en la realidad y que el matrimonio fue declarado culpable por la justicia (aunque los detalles y el por qué de lo que pasó se va develando poco a poco con el correr de los capítulos).

Lo más interesante de esta serie de cuatro episodios escrita por Ed Sinclair y dirigida por Will Sharpe es el tono que encuentra para narrar esta fascinante historia. Landscapers nos muestra cómo es el proceso desde que el matrimonio Edwards se entrega a la justicia hasta los interrogatorios a los que son sometidos para sacarles la verdad, y lo hace siempre navegando entre el realismo crudo y la ficción absurda, con escenas realmente dramáticas como las de la intimidad de la pareja (unos amantes del cine que se cobijan en películas emblemáticas para eludir la realidad) hasta los divertidos diálogos de unos investigadores de la policía bastante brutos. Una serie corta y con grandes actuaciones, ideal para el verano.

Si te gustan las actuaciones de Olivia Colman, te dejo estas tres recomendaciones:

El padre (Por Paramount+)

Un filme sobre la dura realidad de un hombre que ve cómo se fragmenta su memoria hasta hacerse añicos. Con Anthony Hopkins.

The Crown (Por Netflix)

Un drama histórico sobre la vida y el reinado de Isabel II. Colman hace de la reina en la tercera y cuarta temporada.

La hija oscura (Por Netflix)

Esta recién estrenada película es la primera que dirige la actriz Maggie Gyllenhaal. Es sobre una mujer que en unas vacaciones se obsesiona con una desconocida y su hija.