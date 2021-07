“Más allá de la tinta”, la columna de Cristina Bajo

La última vez que estuvo en Córdoba, una querida amiga también escritora –Mercedes Giuffré– me regaló un libro absolutamente maravilloso y por el que no me canso de agradecerle. Se titula Mis Libros. Ensayo sobre lectura y escritura, de Arthur Conan Doyle.

No es un libro de aventuras ni de misterio, sino uno donde el autor –y copio de la contratapa– “nos lleva de la mano por su biblioteca, recomendando libros, recordando pasiones tanto de las obras que ha leído y que le han formado como creador, como las que él mismo escribió.”

Es uno de los textos más cautivantes que ha caído en mis manos en los últimos años, y he tomado valiosos apuntes que ahora sintetizo para quienes me contactan pidiendo consejos de escritura. Doyle, por ejemplo, pensaba que no era posible transmitirle a una persona el don de la escritura... Decía que eso es algo innato que se mejora con la práctica. “No podemos enseñar a escribir un gran libro pues la buena literatura escapa al control humano, pero sí podemos enseñar a depurar un estilo”, afirmaba.

Si hay instinto de escribir, se puede afianzar mediante la lectura de los grandes maestros, además de la ampliación del vocabulario, al que él considera “la caja de herramientas” del escritor.

El estilo suele consolidarse a través de la forma en que utilizamos las palabras, armamos las oraciones o separamos las frases, pero también se pulirá a través de las sucesivas correcciones que hagamos sobre el texto.Un profesor puede ayudar, enseñando a elegir el término exacto, pero respetando siempre la forma que tiene el alumno al armar las oraciones.

Doyle hace hincapié en que hay que aprender a amar las palabras; cuando uno descubre un término nuevo –y a mí me ha pasado– no hay que dejarlo estar, salvo que sea un término que no va le va al texto, ya por muy viejo, ya por muy nuevo; ya por cursi, ya por grosero… reconociendo que a veces, una grosería da fuerza a una escena, sin que eso signifique abundar en ellas.

Una de mis manías es anotar frases, dichos, refranes, nombres de época, alguna manera anticuada de nombrar un objeto, pues eso dará colorido a la escena, y Doyle toma ejemplo de Robert Louis Stevenson, quien tenía el don de hallar palabras no muy comunes, pero entendibles, y así dar “sabor” a una escena.

El autor recalca que debemos buscar la palabra exacta hasta dar con ella: esa que refleja claramente lo que queremos expresar. Y anota que lo corto siempre impacta más en la mente del lector, y da el caso de cómo describió el embajador escocés a la Reina Isabel I mientras bailaba –con su amante– al decir que “danzaba altiva pero entregada.”

Insiste en que debemos ampliar nuestros conocimientos sobre artes –música, pintura, etcétera–, y enriquecernos con nuevos y viejos autores, pues el solo hecho de contar con ellos nos convierte en un escritor sólido. “Quien no se preocupe por aprender más, saber más, viajar más, no será nunca un buen novelista.”

Otra cuestión que no debemos soslayar, dice, es la amplitud de gustos; ser curiosos, saber unir acontecimientos y situaciones pues esto hace del escritor un buen novelista: “Le da empatía para entender a otros, y sus personajes cobrarán vida más allá de la tinta.”

Doyle aconseja tener entereza, escribir a pesar de todo, corregir cien veces, cambiar frases o hechos de la trama si es necesario, armarse de paciencia ante editores remisos y esperar la ocasión en que se podrá editar mientras imagina la próxima novela.

Sugerencias:1) Lean este libro: es muy ameno; 2) En usados: La Noche del Cazador de Sebastián Jorgi: ensayo, memorias y afectos (literarios); 3) Sigan escribiendo. •