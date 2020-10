Lo que esconden las grandes canciones del rock argentino

Intento zafar todo lo posible de la omnipresencia de Netflix. No es fácil pero lo intento. Sobre todo para no perder contacto con las cosas que se producen en el país, que no nos llegan tan servidas a la mesa y como que hay que salir a buscarlas.

La plataforma de streaming Cont.ar (Cine.ar es otra) es un buen destino para buscadores de oro local. Ahí, en estos días está teniendo lugar un festival pandémico-virtual llamado “Escenario”, en el que compiten un montón de documentales y películas relacionadas de distintas formas con la música.

Hay cosas masomenos y otras excelentes. En una sección de obras en proceso, por ejemplo, me topé con El origen de las canciones, una serie en estado de gestación que tiene un punto de partida interesantísimo: convocar a músicas y músicos argentinos a hablar sobre los caminos que los condujeron a crear algunas de sus canciones más famosas. Y, también, a reflexionar sobre sus métodos de composición y a elegir temas de otros artistas que les hubiera gustado escribir. Es una serie documental, impulsada por los periodistas Martín Wain y Sebastián Ramos y por el animador e ilustrador Maxi Bearzi.

En distintos momentos pasan por delante de la cámara gente como los Babasónicos, contando los secretos de su canción “La pregunta” y Lisandro Aristimuño, revelando que su tema “Tu nombre y el mío” nació como un canto de nostalgia a su Patagonia natal, tras instalarse en Buenos Aires.

Germán Daffunchio, el líder de Las Pelotas, dice que la exitosísima “Será” es una canción de amor que intenta no hablar de amor. Y el Indio Solari explica que un tema que dedicó a su esposa está mezclado con ideas del libro Modernidad líquida, de Zygmunt Bauman... Los misteriosos caminos de la canción.

Germán Daffunchio y el origen del hit “Será”

Las canciones que le hubiera gustado crear a Andrea Álvarez