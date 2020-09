Libra, etapa ideal para la conquista y el romance

Libra

Con el Sol en tu signo, comenzarás tu año personal con mucha energía, equilibrio y una actitud abierta y positiva que te permitirá tomar decisiones acertadas. La oportunidad de destacarte será una constante y, aunque las responsabilidades serán muchas, sabrás lidiar con todo lo que te propongas. La influencia planetaria del momento trae novedosas ideas y una especie de liberación interna que te llevará a descubrir nuevos aspectos y posibilidades de tu personalidad. Realizarás proyectos aventurados y posibles. Se trata de un tiempo de gran renovación y nuevos comienzos. Hacia el fin de semana, la luna llena en el sector de las relaciones, señala el inicio de una nueva etapa en cuanto a los vínculos más estrechos. La benévola gravitación de Venus, al comenzar la primavera, hará de esta etapa el momento ideal para la conquista y los nuevos romances. Dispondrás de un fuerte poder, sabrás seducir a quien te propongas y, si estás en pareja, encontrarán juntos la forma de reactivar el entusiasmo y la pasión.

Aries

La semana comenzará más bien lenta y con algunos cambios. No será momento para forzar situaciones ni tampoco para arriesgar. Luego, la luna llena en tu signo, marcará un nuevo punto de partida en donde muchas cuestiones quedarán atrás para dar espacio a lo nuevo. Mantenerte con la mente fría y controlar los impulsos te evitará problemas y desilusiones. Es momento de hacer limpieza, soltar aquello que ya no va y aprovechar el momento para reflexionar sobre lo que debas modificar para alcanzar tus sueños. La influencia de los astros durante esta etapa constituye una gran oportunidad para transformar actitudes que pueden resultar negativas. La buena influencia de Venus desde otro signo de Fuego favorece las relaciones y otorga un gran poder de atracción y seducción. Se atenúan ciertas tensiones y podrá renacer la pasión. Por el contrario, si estás solo, éste será un período de grandes oportunidades para iniciar noviazgos, o conocer a alguien especial que te movilice y atraiga fuertemente.

Tauro

El ambiente laboral te permitirá desplegar dinamismo, aumentar la productividad y a la vez, disfrutar de tus quehaceres diarios. Habrá cierta competitividad intelectual en la comunicación y una tendencia a estar en contacto con muchas personas por temas relacionados con el trabajo o con asuntos de interés intelectual. Ideal para mostrarte, escribir, enseñar, estudiar, darte a conocer y publicitar tus servicios. Probablemente habrá comunicación acerca del mejoramiento de los métodos de trabajo. Estarás más pendiente de la imagen que proyectas, de la apariencia personal y pensarás en cómo acercarte a tus metas personales, incluyendo una preocupación por la forma de vestir, la dieta y las costumbres. Habrá decisiones en el ámbito hogareño que traerán mayor confort y mejoras en la convivencia. Será propicio para iniciar algún proyecto en la casa, como remodelaciones o algún cambio. La luna llena de esta semana te hará rever cuestiones del pasado que están inconclusas.

Géminis

Buena semana para el debate de ideas o de opiniones en el que la flexibilidad y agilidad mental propias de la naturaleza geminiana, serán la clave para abrirte al intercambio y la renovación. Tendrás la oportunidad de superarte y de ir más allá de los conocimientos adquiridos. Es posible que tus intereses artísticos o sociales puedan estar conectados con diferentes actividades, trabajo o comercio. La luna llena te invita a conectarte con tus verdaderos deseos y necesidades y será excelente para establecer prioridades y escuchar la propia voz. Tendrás una nueva comprensión de tu situación actual y esta perspectiva te llevará a efectuar importantes cambios. Gracias a la influencia de Mercurio desde el sector del trabajo, un cambio de mentalidad puede traer aparejado muchos progresos. La vieja manera de pensar quedará atrás al igual que los viejos hábitos, un pensamiento más flexible y moderno despertará nuevos intereses. Recibirás una benéfica influencia planetaria que será de gran ayuda para la comunicación, el arte y el amor.

Cáncer

Habrá buenas novedades en el ámbito profesional y sentirás un fuerte impulso por mejorar tu situación económica. Gracias a la buena influencia planetaria, desde el sector de las finanzas, crece la ambición y la posibilidad de realizar buenos negocios y gestiones comerciales. Se trata de un tiempo de logros y gratificaciones, pero será necesario equilibrar los ingresos y los gastos de manera de no complicar tu economía. Esta primavera, Saturno en tu sector de la pareja, te guiará hacia el camino de la estabilidad y seguridad. Procura no cometer errores del pasado ya que hay situaciones que pueden repetirse. Pero si actúas con sabiduría, saldrás airoso de cualquier prueba. Con Júpiter también en este sector, será especial para resolver temas y limar asperezas para quienes la comunicación no ha sido satisfactoria. La influencia planetaria movilizará tu corazón y tus sentimientos y te motivará a lograr importantes cambios en la forma de relacionarte y abrir tu corazón.

Leo

La fuerza de voluntad y la seguridad en las decisiones se harán notar en el sector laboral. Tu determinación propiciará las condiciones ideales para alcanzar metas elevadas y es posible que en estos días recibas una buena noticia respecto a tu situación en el trabajo. Buen momento en general para tu economía, con la posibilidad de realizar un negocio o una inversión notable. La posición armoniosa de Mercurio, planeta regente, resaltará la capacidad comunicativa y dará origen a proyectos que, a base de dedicación y perseverancia, se llevarán a la práctica para ser consolidados. La luna llena de esta semana, desde un signo afín, augura un buen período para los asuntos intelectuales, universitarios y sociales. Con Venus en tu signo, una energía positiva te envolverá en un halo sensible y cautivador. Incluso las experiencias que no sean totalmente agradables se neutralizarán para dar paso a nuevas emociones El planeta del amor te regalará días de máximo romanticismo y esplendor a lo largo de la primavera.

Virgo

Lograrás armonía entre lo que piensas y haces, tus acciones serán rápidas y podrás poner al día todos aquellos asuntos que tengas pendientes. Se destraban algunos temas y habrá muchas posibilidades de renovarte, comenzar un nuevo trabajo o poner en marcha tu propio emprendimiento. Destacará tu natural sentido práctico y oportuno para organizarte y avanzar. Aumentarán tus ingresos al utilizar tus habilidades y estando atento a las novedades y actualizaciones en tus actividades. Pero deberás evitar cualquier tipo de especulación financiera, por más tentadora que parezca. Si bien la oposición de Neptuno puede traer cierta sensación de incertidumbre o confusión, también representa una gran oportunidad de organizarte y aprender a soltar lo caduco. Si canalizas positivamente esta energía, puede ser buen momento para las relaciones ya que dicha sensibilidad te permitirá lograr una gran empatía con los demás. Gracias a una actitud más flexible, podrás compartir proyectos y renovar la sensualidad en la pareja.

Escorpio

Recibirás nuevas propuestas laborales que implicarán mayores ingresos y responsabilidades. La comunicación estará muy activada, pero deberás atender demasiados asuntos a la vez y cuidarte del cansancio y el estrés. Si te organizas correctamente lograrás cumplir con todo y cosechar interesantes beneficios. Mercurio en tu signo trae aparejado grandes ideas, intercambio, negocios y buenos acuerdos. La clave para despegar económicamente estará en hacerle frente a los temores ya que con confianza podrás llegar lejos; el optimismo será tu mejor aliado. Los astros traerán un nuevo impulso de acción y el acercamiento a la familia: novedades a través de hermanos. Buena oportunidad para evaluar tu comportamiento y realizar algunos cambios. Una actitud más abierta te llevará a vivir momentos excitantes, con la oportunidad de resurgir en el amor. Procura no ser tan exigente y respetar los ritmos de los demás, de este modo mejorarán las relaciones y te sentirás liberado.

Sagitario

En general contarás con una gran protección, aunque habrá algunos asuntos que deberán ser terminados y eso representará un gran desafío. Poner punto final y dar un cierre definitivo a todo aquello que ya no es importante en tu vida será el reto en esta etapa. Estarás muy perceptivo, lo cual exaltará el “olfato” comercial, por lo que deberás seguir tus corazonadas ya que pueden llevarte a las puertas de un gran negocio. Tal vez encuentres una nueva veta para ganar dinero o descubras nuevos sistemas de producción más eficaces. También se incrementarán las actividades en el hogar y será propicio para innovaciones domésticas como así también para estrechar vínculos con los más jóvenes de la familia. Momento fértil para quienes quieran agrandar la familia. Entrarás en una etapa en que estarás más sensible y abierto al romance. Una forma diferente de percibir la realidad dará un nuevo impulso a tus relaciones, ya sean de amistad o de pareja. Esta primavera será clave para el amor y la vida hogareña.

Capricornio

Requerirás gran cantidad de espacio físico y mental para poder moverte y trabajar con libertad. Nuevos contactos podrán hacer cambiar la forma de encarar tus asuntos y te abrirán la posibilidad a una nueva visión de la vida en general. Sentirás con fuerza la influencia de Júpiter avanzando en tu signo. El planeta más benévolo, luego de un largo período de retrogradación, promete importantes novedades y una novedosa sensación de confianza y liberación. La rutina hará que la vida hogareña pase por momentos de inercia, será oportuno realizar algunos cambios en la vida cotidiana, innovar o buscar nuevas alternativas para mejorar la convivencia. Los asuntos del corazón estarán sometido a un exhaustivo análisis, al mejor estilo Capricornio, con la necesidad de profundizar en tus verdaderos deseos y necesidades. Etapa vital que señala un buen momento para iniciar actividades de todo tipo, especialmente las relacionadas a la búsqueda de armonía y relajación.

Acuario

Los primeros días de la semana, la Luna creciendo en tu signo, representa un momento vital de regeneración y nuevas perspectivas. Otorgará más energía y predisposición a actuar, también habrá mayor receptividad e intuición. Es buen momento para empezar a buscar la solución a un problema así como poner en marcha un proyecto que deseas que progrese y crezca en el tiempo. Se presentarán buenas posibilidades de ampliar tu horizonte material, pero para ello deberás poner todo tu empeño y dejar de lado las fantasías. Se hace imprescindible la necesidad de ordenar tus horarios y realizar ajustes en cuanto a la alimentación, el descanso y el bienestar en general. Ésta será una etapa fértil en todo sentido, la fuerte sensualidad favorecerá el acercamiento en la pareja. A través del amor descubrirás nuevas facetas hasta ahora desapercibidas y, si estás solo, es posible que sientas una atracción especial por alguien completamente diferente a quienes hasta ahora te interesaron.

Piscis

La semana ofrecerá a Piscis muchas posibilidades en todo sentido. Habrá superación en el área intelectual, podrás adquirir nuevos conocimientos así como también encontrar motivación y satisfacciones en tareas educativas. Deberás adaptarse a los cambios que se presenten, sin aferrarse a viejas posturas, ya que en el ámbito laboral se presentarán cambios y reestructuraciones. Con la luna creciendo en tu signo, al comenzar la semana, será buen momento para transformar viejas condiciones y crear otras nuevas más acordes a esta etapa. La luna llena en el sector de las finanzas, advierte sobre la necesidad de realizar algunos cambios en cuanto al modo de manejar tu economía. También es posible que surjan novedades sobre trabajos o actividades que podrán ser rentables y duraderas. Las buenas vibraciones planetarias que recibirás exaltarán la parte más idealista de tu personalidad y te llevarán a profundizar en el sentido de la vida, del amor y las relaciones.