Libra, buena semana para apostar al amor

Libra

Esta semana el Sol ingresa a tu signo dando comienzo al mes de Libra. Período de renovación y nuevos comienzos gracias a la presencia del Sol y Mercurio en el signo. Te sentirás en armonía y con buena disposición para luchar por tus sueños. Esta combinación planetaria señala un tiempo de conquistas y logros tangibles con una actitud clara y decidida que proporciona el empuje necesario para avanzar y superarte. Dedicarás gran parte del tiempo a todo lo relacionado con el hogar y familia. Así como también a ocuparte de tu salud y bienestar. Júpiter junto a la luna en la casa del hogar te ayudará a resolver los conflictos y roces con los miembros de tu familia, será ideal también para hacer renovaciones dentro de la casa, como restauraciones, refacciones o cambiar muebles y redecorar. Venus en armonía favorece las iniciativas sentimentales. El período se inicia con balance muy positivo, ya que habrás alcanzado muchas de las metas propuestas y tu posición promete un nuevo año con buenas posibilidades.

Aries

Un frío análisis de la situación te llevará a tomar decisiones acertadas que traerán con el tiempo grandes satisfacciones. Marte retrógrado en Aries y el tránsito de Mercurio y luego el Sol en oposición, no generan problemas pero tampoco soluciones. La semana se presenta más bien confusa y muchas cuestiones dependerán de terceros, deberás saber adaptarte a esta situación. Será conveniente no alterar la rutina laboral, ya que ello podría ser motivo de confrontaciones. Evita encandilarte por tentadores proyectos laborales y observa debajo de la superficie; no aceptes las cosas impulsivamente o por compromiso. Crecerás al afrontar estos desafíos y la influencia planetaria marcará un buen momento para poner a prueba tus deseos y convicciones. En el amos, Venus desde un signo afín, señala una etapa de buena conexión que te permitirá percibir de manera más clara lo que se está gestando en tu interior. La suerte acompañará a los más solitarios del signo que estarán listos para enamorarse y dejarse atrapar.

Tauro

Sentirás internamente la inquietud de realizar cambios que impliquen mejoras en las condiciones generales de tu vida. Pasarás por una etapa de introspección y revisión de planes. Un profundo replanteo que te hará ingresar en un proceso de profunda limpieza de cosas del pasado que ya no significan lo mismo. Tiempo de reflexión, sanación y revisión. Profunda inspiración propicia para liberarte de aquello que impide el avance, que es limitante. Algo finaliza y esta situación te abrirá nuevos horizontes, será para bien. Habrá mejoras en el ámbito laboral, una buena noticia que alegrará la semana. La importancia de las cosas concretas se hará evidente y podrás tomar buenas decisiones que te permitan alcanzar una mejor posición. Con la luna creciendo en el sector de las asociaciones, se presentará una gran oportunidad de reflexionar y hacer una especie de balance respecto a tus relaciones más estrechas. Habrá un cambio positivo en tu vida afectiva, desecharás viejas actitudes y sentirás que te relacionas mucho mejor.

Géminis

Capacidad de abarcar diversas ocupaciones, más iniciativa e ideas nuevas para mejorar las condiciones laborales existentes. Gran energía para afrontar los asuntos cotidianos, sin embargo, deberás evitar exigirte por demás y controlar la tendencia a hacerte cargo de todo. El enfoque y la organización serán necesarios para llevar una vida más armoniosa, saludable y más placentera. Habrá mejoras financieras y toda oportunidad laboral que se presente podrá ser rentable y traerá importantes beneficios, tanto materiales como personales. La energía dinámica conferida por algunos planetas te permitirá ganar fuerza, autoridad e imponerte donde te sentís opacado. Tendrás mayor poder interior, fuerte intuición y sabrás con certeza qué camino tomar. Evita el contacto con personas negativas o envidiosas ya que la tendencia se manifestará en especial dentro del entorno laboral. El amor y la pasión se manifestarán sin que las inseguridades e inhibiciones se interpongan.

Cáncer

Buen momento para reestructurar o establecer nuevas metas a nivel laboral y hogareño. Te animarás a cambiar las cosas que te resultan molestas pero deberás tener cuidado con la palabra, una actitud impulsiva podría generar roces o desavenencias en el entorno familiar. A nivel profesional, llegó la hora de poner en funcionamiento una idea que desde hace tiempo ronda en tu mente. Respecto de las finanzas, tendrás mucha claridad y control para tomar buenas decisiones en cuanto al dinero y las inversiones. Se pondrán en juego proyectos que dejarán sembrada la semilla del progreso. Venus en este sector elevará las acciones en donde la inteligencia pragmática llevará a definir tratos comerciales, presentar solicitudes y firmar acuerdos que serán rentables. Pronto tendrás novedades positivas en tu economía. La estabilidad y la armonía serán el anhelo palpable a conseguir en este período. En cuanto al ámbito afectivo, estarás más conciliador y nunca te cansarás de hacer grandes esfuerzos pacificadores.

Leo

Comenzarás la semana con mucha energía para trabajar. Júpiter avanzando en el sector laboral es promesa de buenas novedades y mayores comodidades. Ayuda proveniente de colaboradores y compañeros de trabajo que facilitan la labor. En esta etapa puede llegar el reconocimiento esperado así como situaciones que te permitan demostrar tus cualidades; la experiencia dará firmeza y seguridad a tus acciones. La influencia de Venus te permitirá renovar objetivos y establecer un nuevo orden de prioridades. Contarás con cierta protección y guía interior que te permitirá lidiar con quienes quieran proponerte ventajas aparentes, teniendo el poder de captar engañosas pretensiones y encontrando lo que realmente sea conveniente. Etapa propicia para revertir condiciones adversas. La firmeza y la disciplina serán tus valores imprescindibles en el desempeño profesional. Para el amor será una etapa de replanteos e indecisiones. Te volverás más exigente o por el contrario, sentirás presiones por parte de la pareja.

Virgo

Esta semana, el Sol recorre el último tramo de tu signo, sembrando la semilla de aquello que crecerá en este nuevo ciclo. Las energías comenzarán a volcarse sobre las finanzas y economía. Práctico y emprendedor, procurarás acrecentar tus ingresos y obtener recursos que te den cierta holgura. Bueno para realizar cambios en cuanto al desarrollo y el manejo de los propios recursos. Una actitud más consciente y madura propiciará el avance tanto en el ámbito laboral como en el económico. Crecen las exigencias, pero también las compensaciones. En la vida familiar habrá unión y armonía que permitirá confrontar cualquier dificultad. La influencia astral marca un nuevo punto de partida en tu vida amorosa. Habrá replanteos y ajustes positivos en cuanto a la convivencia. Si has vivido de forma dolorosa las relaciones, indicará un final que es necesario para hacer una renovación completa. Inicio de un nuevo ciclo que traerá cambios en la propia identidad y el efecto que tienen en tu vida las relaciones, especialmente la pareja.

Escorpio

Conseguirás sobresalir en el ámbito profesional y encontrarás nuevos caminos para explorar y aprender. La luna creciendo en Escorpio, al comenzar la semana, actuará como un gran impulsor del desarrollo y el avance de tus pretensiones. Tu sexto sentido te guiará bien. La intensa presencia planetaria desde el signo anterior, representa un tiempo de reflexión a través de la cual podrás ver más claro tu situación. Estarás muy afilado en cuanto a la percepción y podrás destacar tus habilidades y asumir un rol protagónico. Durante la semana es posible que te sientas desbordado por las actividades y el cansancio se haga notar. Procura acomodar tu día a día y establecer un orden tanto en la alimentación como en el ejercicio y el descanso. En el terreno de las relaciones puede existir un distanciamiento físico o emocional. Puede que sea necesario darse un tiempo y un espacio para salvaguardar la individualidad de cada uno, pero eso hay que hacerlo bien, sin proyecciones.

Sagitario

Un clima entusiasta dará a tus proyectos una dirección dinámica y definida. Durante esta semana tendrás la posibilidad de reorganizar tu trabajo en las áreas que se encuentran debilitadas; el esfuerzo marcará esta etapa en la que podrás desarrollarte personal y profesionalmente. La luna en su paso por Sagitario en su fase creciente, proporcionará un fuerte estímulo para avanzar y crecer. Etapa importante para estudios, adquisición de nuevos conocimientos y la actualización en tus actividades. La economía será la clave; este tiempo exigirá que te apliques con energía para generar recursos por un lado y controlar los gastos, por el otro. Si lo haces bien, es momento de lograr mayor autonomía financiera o poder personal para desarrollar seguridad y sentirte más confiado. Las circunstancias exigirán adaptación en tu situación profesional o en las relaciones sociales; mantente alerta y actúa con agilidad. Momento de grandes oportunidades tanto en lo laboral y social como en lo íntimo, afectivo y personal.

Capricornio

Momento de tomar la iniciativa. Obtendrás beneficios al dar el primer paso en cuanto a gestiones de negocios, préstamos o proyectos que tengas en mente. Interesantes propuestas y la oportunidad de vincularte de un modo constructivo con personas influyentes. Gracias a la unión de Júpiter, con la luna en cuarto creciente en tu signo, esta semana será particularmente especial para dar luz a algún proyecto que tengas en mente o bien planificar nuevos pasos a seguir en alguna emprendimiento que deseas que crezca y prospere con el tiempo. Tu intuición acertada te llevará ante las mejores oportunidades en el momento justo, por eso no deberás dejar de lado tus corazonadas ya que te acercarán a tus metas. Vida social activa, aunque necesitarás por momentos alejarte del bullicio y escuchar tus propios pensamientos. Encontrar y seguir el propio ritmo interior será la consigna en esta etapal. Replanteos y cambios positivos en cuanto al amor y la convivencia.

Acuario

Al comenzar la semana, deberás ser prudente en cuanto a los movimientos y la forma de conducirte. Habrá retos en cuanto a la comunicación en tu medio ambiente. Algunas respuestas que estás esperando tal vez se demoren o enfrentes cambios en el trabajo. Sin embargo, no se trata de una etapa mala, sino más bien lenta. A partir del martes, con el cambio del Sol, recibirás una energía vital y armoniosa que dará nuevos aires a tus pensamientos y postura. Una confianza y optimismo que hará que veas todo con mayor optimismo y buenas perspectivas. El período es óptimo para emprender proyectos intelectuales, exponer y estudiar. El influjo de Venus promete buenas novedades afectivas, vida social intensa y proyectos para compartir. Los beneficios llegan a través de socios o pareja. Acercamiento sincero, momentos divertidos y nuevos planes que fortalecerán los lazos en la familia y las relaciones en general. Hacia el fin de semana, la luna llegando a Acuario augura el esclarecimiento de algo que te inquieta.

Piscis

La gravitación planetaria desde el sector de las transformaciones señala una etapa de cierres y balances. Se trata de un período de renovaciones en el que podrás tomar decisiones acertadas y habrá cuestiones que caerán por su propio peso. Soltar y estar abierto será fundamental para aprovechar las oportunidades que se presenten. Posibilidad de recibir un ingreso extra de dinero, un negocio se agiliza o se destraban papeles. De todos modos, habrá cuestiones que dependerán de terceras personas, por lo que deberás armarte de paciencia. La influencia planetaria de estos días movilizará el deseo de conocer, el uso de la mente para ir más allá de la realidad del aquí y ahora. Señala el momento de romper con hábitos mentales, de cambiar estructuras de pensamiento que ya no son apropiadas para esta etapa de tu vida. Tu vida amorosa dará un giro positivo ya que se trata de una etapa de grandes revelaciones. Descubrimiento interno que favorece los romances y la convivencia.