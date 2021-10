Jazmín diamela, el entrañable aroma que nos lleva de viaje a la infancia

Llega octubre y me envuelven los aromas de mi niñez, por ejemplo, el perfume dulzón y feliz del Jasminum sambac, conocido popularmente como “Jazmín Diamela”, “Jazmín de Arabia” o “Jazmín de la abuela”.

Originario del Himalaya, este encantador jazmín florece en primavera-verano y crece a gusto en jardines protegidos del frío, como así también en balcones, ya sea plantado en canteros o en macetas que contengan tierra humífera con un poco de hoja de pino molida.

¿Una curiosidad? A partir de sus pequeñísimas y delicadas flores blancas se elabora el famoso té de jazmín y también esencias que se emplean en la industria de la perfumería. Su aroma es tan notable y genuino, que un puñado de estas florcitas alcanzan para perfumar un ambiente.

Podemos toparnos con dos variedades de esta planta: una de flores dobles, baja y compacta; y una de flores sencillas, más alta y trepadora. Ambas son excelentes si buscamos una presencia fragante en nuestro jardín primaveral.

+ TIPS POR REGIONES

Norte + Ojo con la arañuela: Cuidado con estos ácaros en las plantas de tomates: verificá todas las semanas que no inicien su ciclo en sus tallos. Si los controlás a tiempo, el éxito estará asegurado... Si te dejás estar, la planta de tomates morirá prematuramente y no podrás hacer nada.

Centro + Césped en crecimiento: No bien veamos que el césped crece más rápido, por el calor, comencemos a cortarlo con mayor frecuencia . Esta tarea fortalece el pasto e impide que las malezas florezcan y dejen sus semillas, pues se agotan sin cumplir su ciclo y no dejan descendencia en nuestro jardín.

Patagonia + Rosales antiguos: A medida que broten los rosales más antiguos, y las temperaturas aumenten, será necesario que los fertilices, ya que habrán consumido los nutrientes del suelo. Al hacerlo, utilizá materia orgánica en forma de lombricompuesto; o si vas a emplear un químico, asesorate bien antes, ya que mal empleados queman plantas.

CARTAS DE LECTORES

Marta Artaza está preocupada porque sus Agapanthus no han vuelto a florecer. Ella cuenta que hace tres años le pidió a un jardinero que los dividiera, así los multiplicaba, y desde entonces nunca más florecieron. Consulta qué puede hacer para ayudar a sus plantas.

Marta, ya deberían haber florecido. Tal vez ocurrió que tu jardinero no dominaba la técnica y los dividió demasiado; para tener éxito, se deben dejar, al menos, dos puntos de crecimiento, lo que equivaldría en una rama a dos nudos. Si los dividió de a uno tal vez los debilito de más, y hasta que no recuperen a su planta hermana, no florecerán. Después del tercer año, tendrán otra planta al costado y florecerán.

El agapanthus es un auténtico amante del sol, pero también puede plantarse también en semisombra. En ambas ubicaciones florecerá sin problemas.

Claudia, de Mendoza, tiene una madreselva que brota maravillosamente en primavera, pero al poco tiempo las hojas empiezan a secarse y caer. Está ubicada en una pérgola que recibe sol en la mañana hasta las tres de la tarde. Pide ayuda y envía fotografías.

Claudia, las madreselvas son muy rústicas y soportan bien esta situación. No puedo ver bien la fotografía, pero infiero que podría tener una atadura en alguna rama principal que esté impidiendo que la savia corra libremente, y al no poder alimentar bien a sus hojas, estas se secan y caen. Revisá las ataduras y si hay un hilo o alambre apretando, sacalo para que la savia fluya y nutra mejor a la planta.

Raúl dice que vive en San Lorenzo, pleno cordón industrial, con mucha contaminación en el ambiente. Todas las hojas de sus plantas de calabazas y zapallo están manchadas. Consulta qué puede hacer.

Raúl, las manchas polvorientas blancas sobre la superficie de las hojas de sus calabazas se deben a un hongo de lugares con aires húmedos, no tienen que ver con la contaminación ambiental. Por este motivo, los cultivos de calabazas prosperan en San Juan, Santiago del Estero y en otras provincias donde el aire es seco. Para prevenir la aparición de este hongo, te recomiendo rociar semanalmente las hojas con el agua del hervor de papas o remolachas sin sal. Así todo, si hay neblinas nocturnas, deberás extremar las medidas sembrando esta especie en lugares de mucho sol y viento constante.

Dejemos de regar las plantas de Lillium a medida que veamos que se secan sus tallos. Así, los bulbillos de la base irán engordando, para convertirse en vigorosas plantas al año siguiente.

Carina Corallo, de Córdoba Capital, tiene un Lilium que ha dado todas las flores, y ahora ella no sabe qué debe hacer con la planta, pues ha leído que hay que cortar el tallo por debajo de la parte que tuvo flores, luego dejar la planta secar y finalmente plantar los bulbos. Al menos eso ha leído en internet.

Carina, no siempre lo que esta en internet es lo mejor, pero en este caso debo admitir que consultaste en páginas serias y es correcto lo que dicen: dejá de regar a medida que veas que se va secando el tallo del Lillium. De esta manera, los bulbillos de la base de la planta irán engordando, lo que permitirá que el año próximo se conviertan en plantas nuevas capaces de una maravillosa floración.

