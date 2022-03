“Fresh”, la película más polémica del momento: ¿El canibalismo es una forma de amor?

El mundo del cine de terror tiene muchísimos subgéneros. Dos de los que más me llaman la atención por su intensidad y sus imágenes explícitas son el “gore” y el “terror corporal”. Aunque cada uno tiene sus características específicas -cualquier fanático odiaría que los pusiera en la misma bolsa- a grandes rasgos tienen como denominador común sus imágenes perturbadoras o grotescas del cuerpo humano. El “padrino del gore” fue el director Herschell Gordon Lewis, con películas como Blood Feast, mientras que uno de los grandes exponentes del “terror corporal” es el director canadiense David Cronenberg, que creó algunas de las joyas de este género como La mosca o El engendro del diablo.

Ambos géneros suelen mostrar mutaciones, escenas grotescas, deformaciones y mucha pero mucha sangre, así que nunca está de más aclarar que no son aptos para el público más sensible o impresionable. Hace algunas semanas la plataforma de streaming Star+ estrenó Fresh (“fresco”, en español), un filme que podría inscribirse dentro de estos subgéneros pero de una forma mucho más light y soportable.

Dirigida por Mimi Cave y escrita por Lauryn Kahn, el filme sigue a Noa (interpretada por Daisy Edgar-Jones, que muchos recordarán por su gran protagónico en la serie Normal People) una joven en busca del amor que vive frustrada por los fiascos que se llevó con las aplicaciones de citas. Una noche, Noa conoce de casualidad a Steve (Sebastian Stan) un apuesto y simpático cirujano que la conquista al instante y que la invita a pasar un romántico fin de semana juntos.

La gracia de Fresh es comenzar a verla sin spoilers, para ir develando lo que sucede a medida que avanza la película, así que sólo adelantaré que Steve no es quien dice ser y que pronto le revelerá a Noa unos hábitos realmente extraños. Más allá de los condimentos de terror y sangre, el filme es también una especie de comedia romántica absurda que trata temas muy actuales como el feminismo, la sororidad y los bemoles que puede esconder la idea del amor romántico.

Otros dos filmes para los amantes del terror más grotesco

“Antiviral”

Esta película del año 2012 es del director Brandon Cronenberg, hijo de David Cronenberg. Está protagonizado por el actor Caleb Landry Jones en la piel de un vendedor que trabaja para una clínica que se dedica a replicar enfermedades de famosos para inyectarlas en sus fans, quienes están dispuestos a pagar millonadas sólo para enfermarse igual que sus ídolos. Extrañas obsesiones que terminan fuera de control.

El actor Caleb Landry Jones, protagonista de "Antiviral".

“Titane”

Enmarcada en el subgénero del “terror corporal”, el filme de la directora francesa Julia Ducournau causó furor en el Festival de Cannes donde ganó la Palma de Oro. Sus sinopsis no brindan demasiada información para no arruinar la sorpresa de la trama, pero involucra crímenes inexplicables y pasión por los autos. Muchos espectadores dicen que no pudieron terminarla por lo impresionante que es. Está en Mubi.