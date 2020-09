Enredaderas: ¿qué hay que hacer para que tomen la forma deseada?

Llegó septiembre, la savia comienza a movilizarse y produce la brotación de la mayoría de las plantas que estaban aletargadas. Las que más rápido resurgen son las enredaderas, ya que por su condición necesitan brotar antes que el resto y trepar hasta lugares altos que les permitan captar la luz, fotosintetizar y producir alimento para su desarrollo.

En estos días el crecimiento será muy agresivo, por lo que es importante ir guiando a las ramitas tiernas para que tomen la forma deseada, ya que más adelante se convertirán en palos duros y difíciles de dominar.

Aprovechá ahora que, sin siquiera atarlas, podrás ayudarlas a enredarse en cables o hierros que tengan la forma que deseás que tomen.

De esta forma, podrán dominar su crecimiento y evitarás tener que podarlas más adelante, que las plantas pierdan energía o se generen heridas en su follaje. Y otro dato más: a aquellas enredaderas que vayan a ascender a una pérgola, quitales el follaje de la base para que concentren toda la energía en la parte alta.

¿Cómo plantar y cuidar las enredaderas?

NORTE

Atrapamoscas casero

Comenzá a colgar en los citrus botellas plásticas de color amarillo o cualquier plástico amarillo embebido en aceite de cocina. Así, el color atraerá las primeras moscas blancas de la primavera y quedarán adheridas en el aceite sin generar daño en las hojas.

CENTRO

Cactus y suculentas

En estas semanas comenzarán a florecer los cactus y las crasas. Después de la floración, estas plantas reanudarán su crecimiento y habrá que comenzar a regar, aunque, o en principio, con solo unas gotas de agua. Lo ideal es incrementar el riego de a poco a medida que llega el calor.

PATAGONIA

Atenti bulbosas

A las bulbosas que plantaste en otoño y florecerán ahora, especialmente tulipanes, narcisos y jacintos, regalas de manera espaciada verificando que el suelo se seque entre un riego y otro. Si el suelo está muy húmedo y no drena bien, los bulbos podrían podrirse en poco tiempo.

CARTAS DE LECTORES

Edith Adelina Castellani, de Tancacha, provincia de Córdoba, envía fotografía de una planta que nació en una maceta y no sabe cómo se llama.

Edith, hiciste bien en consultar. Lo que nació en tu maceta es un árbol llamado Brachychiton populneus, que con el tiempo cambiará la forma de sus hojas. Es un hermoso árbol que requiere suelos con buen drenaje, de corteza lisa y flores agradables blancas o levemente rosadas. Si tenés espacio, te recomiendo dejarlo o si no donarlo a quien quiera disfrutar de su belleza.

Silvia, de Villa Ascasubi, Córdoba, envía fotos de un lapacho rosado que cumplió cuatro años y aún no floreció. Además, consulta por qué una rosa trepadora busca hacia arriba en vez de enredarse para los costados.

Silvia, en tu zona los lapachos rosados sufren las heladas tardías que queman los pimpollos. El año en que las heladas sean más tenues comenzará a florecer, a partir de entonces, lo hará cada año. Se trata de un proceso que, en algunas plantas de esta especie, puede llevar hasta unos diez años. Con respecto al rosal, hay que podarlo dos veces al año, en agosto y diciembre, quitando las ramas de las puntas para que brote de abajo y así cubra el muro.

Claudia Reggiani envía la foto de una enredadera subiendo a una palmera y consulta si puede afectarla.

Claudia, la enredadera es una Partenocissus tricuspidata, que utiliza el tallo solo para ganar altura y fotosintetizar. Sus raíces sirven para fijación y no debilitan el tallo de la palmera. Solo te sugiero evitar que trepe a las hojas, pues en ese caso podría quitarles luz evitando la fotosíntesis, pero mientras esté en el “estipe” (tronco) no hay problema.

Gioconda Lo Castro, de Mendoza, tiene un helecho piedra cuyas ramas se manchan de amarillo hasta secarse. Pensó que eran hongos y aplicó Dimetoato, pero no mejoró.

Gioconda, no tengo más alternativa que retarte: el insecticida que usaste es de altísimo poder y prohibido en gran parte del planeta, formulado para matar insectos, “no hongos”. Con su aplicación lo único que lográs es contaminar el ambiente y poner en riesgo la salud de los habitantes del lugar. Además, la hoja de la foto no tiene hongos: generalmente el Cyrtomium falcatum (este helecho) pierde sus hojas amarillas cuando es regado en exceso en invierno o después de hacer las esporas, que son esas protuberancias de atrás de las hojas (su método reproductivo). Disminuí el riego en invierno y, por favor, no uses químicos sin consultar a un profesional. Están hechos para fines específicos y mal usados pueden generar daños graves a la salud.