¡Enero en llamas! 5 consejos que no fallan para proteger a tus plantas de los golpes de calor

Vivamos donde sea que vivamos, esta semana sentiremos cómo arranca en la Argentina la etapa más calurosa del año, que se extenderá durante todo enero. Atendiendo esto, es indispensable poner en práctica ciertas pautas de cuidado para que nuestras plantas no la pasen tan mal:

Evitar cualquier tipo de fertilización, ya que esta tarea acelera en las plantas la velocidad de crecimiento y el consumo de agua, y con tanto calor podrían quemarse las hojas nuevas. Regar por la tarde-noche para que el agua quede guardada bajo tierra y las plantas puedan aprovecharla a la mañana siguiente (si regás de mañana, se evapora antes de infiltrarse). Profundizar las cazuelas para que se acumule agua de lluvia y colocar sobre ellas pasto seco, paja o cortezas de pino para evitar que los rayos del mediodía impacten de lleno cerca de las raíces y terminen quemándolas. Este sustrato acolchonado amortiguará el impacto del sol. ¿Otro tip? Cortar el césped alto para evitar que el sol alcance el suelo pelado y lo reseque. Por último, guardá el agua del aire acondicionado para regar helechos y otras plantas a las cuales hace daño el agua clorada de la canilla.

consejos de primavera Como arreglar el jardin despues de las tormentas Posted by Guillermo Grimoldi on Thursday, November 25, 2021

+ TIPS POR REGIONES

Norte + Pesquisa nocturna: Si tenés insectos que dañan tus plantas, no desesperes: salí a buscarlos de noche con una linterna . Con tanto calor diurno, babosas, caracoles, hormigas, picudos y otros insectos saldrán a trabajar cuando amaine la temperatura y haya oscuridad. Una vez identificados, podrás actuar para controlarlos.

Centro + A sembrar bermuda: Aprovechá ahora, que son los últimos días aptos para sembrar bermuda, también llamada gramilla o chépica, en Cuyo. Cuando lo hagas, deberás tapar con una fina capa de arena fina y no dejar de regar hasta que emerjan las plántulas.

Patagonia + Frescor para el tallo: El helecho arborícola Dicksonia antartica pertenece a regiones frías y húmedas del planeta, y se adapta bien a los jardines del Sur argentino. Cuando haga días secos y muy calurosos, recordá mojar su tallo para refrescarlo y que la planta se sienta reconfortada.

Si queremos trasplantar un limonero de cuatro estaciones, lo mejor es hacerlo a finales de marzo, o bien en agosto, sacando un pan de tierra lo más grande posible para cortar la menor cantidad de raíces.

CARTAS DE LECTORES

Daniel, de Gualeguaychú, Entre Ríos, envía la fotografía de una planta y consulta por qué se le secan las puntas de las hojas continuamente. Dice que, si bien rebrotan todo el tiempo, enseguida comienzan a secarse desde la punta hacia el tallo.

Daniel, la foto corresponde a una Spatifilium, conocida popularmente como “Calita de interior”. Esta bella planta es de regiones con climas subtropicales y, por lo tanto, necesita mucha humedad ambiente para estar a gusto. Probablemente ahora esté ubicada en algún rincón expuesto a las corrientes de aire de un ventilador o un aire acondicionado que secan demasiado el ambiente... De allí que se estropeen sus hojas. Colocala en un lugar donde el aire sea más húmedo o alejada de estos aparatos y la planta se recuperará.

Vanesa Castro quiere trasplantar un limonero injertado de cuatro estaciones que tiene unos cinco años de vida. Consulta cuál es la forma adecuada y aclara que actualmente el árbol está muy frondoso y alto.

Vanesa, efectivamente, podés trasplantarlo. Te sugiero hacerlo a finales de marzo o en agosto, sacando un pan de tierra lo más grande posible para cortar la menor cantidad de raíces. También recomiendo podar sus ramas para disminuir el follaje todo lo posible, de manera de equilibrar el volumen de las raíces cortadas. Luego deberás colocar, al menos, tres tutores dirigidos hacia el centro del tronco, separando sus bases en un ángulo de 120°, para evitar que se mueva, y regar profusamente durante los dos primeros meses de trasplantado.

Si tenemos caracoles y babosas que dañan las plantas, salgamos de noche a buscarlos con una linterna. Con tanto calor diurno, prefieren trabajar con la frescura de la oscuridad.

José María Suárez, de Rosario, Santa Fe, tiene en su patio una planta de naranjas de ombligo muy antigua que sigue dando excelentes frutos. Este año ha notado que las naranjas se pican mucho y ha encontrado gusanos en su interior. Consulta si existen tratamientos para esto.

José María, por lo que advierto en las fotografías que enviaste, podría tratarse de la mosca de la fruta, una plaga extendida en toda la Argentina que solo se controla con fitosanitarios, los que deberán ser recetados en dosis y cantidad adecuadas por un ingeniero agrónomo. Sugiero que, en abril, te dirijas a una agencia de INTA o a alguna agroquímica para que te receten el producto correcto y te indiquen la forma de aplicarlo.

Carmelo Velozo, de Rosario, tiene un duraznero de tres años, que el año pasado dio mucha fruta y ahora también. Pero en ambas ocasiones se cayeron todos los duraznos, y este año, además, le salieron gusanitos. Curó a la planta las dos veces con remedios para fruta, pero el problema persiste.

Carmelo, no retener la fruta es algo típico de una planta nueva, y esta tendencia se acentúa cuando el duraznero no recibió la poda adecuada. Asesorate sobre cómo hacerlo y verás que retiene mejor los frutos; yo, con tan poquitas líneas, no lograría explicártelo claramente en estas sección. Podés consultar en Internet los apuntes de poda de durazneros del INTA, gratuitos y excelentes.

* Especialista en Jardinería orgánica y columnista de Rumbos. Contenido exclusivo.