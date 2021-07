El estrés de la pandemia: cuáles son las conductas menos saludables y cómo combatirlas

La pandemia de Covid-19 nos ha puesto ante situaciones que trastocan nuestras vidas y nos generan incertidumbre, además de un mayor nivel de estrés que puede ser el principio de otros problemas de salud. Pero podemos reducir ese impacto incorporando rutinas saludables que han demostrado ser eficaces para manejar la ansiedad y mejorar el estado de ánimo:

Introspección. Para empezar, tenemos que reconocernos. Es decir, percibir nuestros estados de ánimo e identificar esas señales y su relación con las circunstancias que atravesamos. ¿Dificultad para dormir? ¿Irritabilidad? ¿Cefaleas? ¿Mala digestión? La toma de consciencia es fundamental para iniciar cualquier cambio.

Evitar conductas no saludables. Muchas veces, la ansiedad y el estrés nos arrojan hacia conductas inconscientes que buscan calmar la sensación con gratificaciones inmediatas: comer (sobre todo, dulces), tomar alcohol, drogas, psicofármacos no indicados por el médico, fumar... Lejos de ayudarnos, todo esto nos hará mal.

Aceptación. Esta actitud de la mente es fundamental para afrontar las circunstancias que se nos presentan. No hay que negar ni minimizar, solo reconocer que hay cuestiones de la realidad que no están a nuestro alcance modificar... No obstante, sí hay otras que dependen de uno, y sobre estas últimas debemos actuar.

El ejercicio físico es la forma más efectiva y sencilla de reducir el estrés y mejorar el ánimo. La mejoría no se da solo a nivel del psiquismo, sino en todo el organismo. Está comprobado que la actividad física beneficia la “química cerebral” al liberar endorfinas que nos provocan sensación de bienestar. Podemos caminar, andar en bicicleta, hacer algún deporte e incluso ponernos a bailar en casa. Lo esencial: hacer algo que nos de placer.

Ejercicios de relajación. Existen muchas técnicas y videos en internet que pueden guiarnos. Desde el tradicional Yoga y el Taichichuan hasta técnicas de control mental y mindfulness. Lo importante, para arrancar, es saber que todas se centran en la respiración. Hacer la respiración consciente, profunda y rítmica es el primer paso. Intentémoslo, que es más simple de lo que cree.

Cambio de actitud mental. Luego de lograr una respiración consciente, podemos enfocarnos en ir reemplazando los pensamientos negativos por otros más positivos. La técnica es imaginarnos en situaciones agradables, o bien, ponernos a resolver con actitud positiva cuestiones que tengamos pendientes.

Socializar. Aunque sea por teléfono o videollamada, el contacto con los seres queridos nos hace bien.

Retomar actividades que nos gustan. Puede ser algo tan simple como leer, escuchar música o disfrutar de una serie. También podemos comenzar a estudiar un idioma u otra disciplina, o practicar algún hobby.

No dormir de más ni de menos. Tratemos de mantener los horarios de sueño y descansar por la noche. Lo ideal: dormir no menos de seis horas y no más de nueve.

Reconocer nuestros límites. Estemos atentos a las responsabilidades que asumimos en el trabajo y en la vida en general. En lo posible, no nos comprometamos a hacer cosas que no queremos o que nos generarán más presión que la conveniente. Aprendamos a decir no.