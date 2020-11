Mañana, sábado 14, entre las 19 y las 21 horas, llega una nueva edición de TEDxRíodelaPlata. El evento será gratuito, se transmitirá vía streaming y tendrá en cada fecha es oradores. En esta edición del año de la pandemia, la idea de sus organizadores quiere explorar la temática big bang, entender las semillas de cambio, de explosión creativa, de redefinición de lo normal y de las reglas de juego, que cambian las vidas y el mundo en que se vive.

Además, otra de las novedades de esta edición es que TEDxRíodelaPlata es que habrá charlas de “a dos”, entre oradores de primer nivel y miembros del equipo, figuras como Manu Ginobili, Narda Lepes, Agustín (Soy Rada) Aristarán y Andy Kusnetzoff, entre muchos otros.

Uno de los oradores más sorprendentes y esperados (recordemos el suceso que tuvo hace pocos años la charla TED de Mayra Arena) es, sin dudas Ricardo Coco Niz, cartonero convertido en promotor ambiental, y creador de la cooperativa El Correcaminos. Ricardo creó y dirige esta cooperativa de trabajadores ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, que está orientada a la recolección de residuos reciclables y a la inclusión social de sus trabajadores. Su objetivo es combinar el cuidado del medio ambiente con la generación de fuentes de trabajo dignas y legítimas. De esta manera, logran recuperar la autoestima de sus miembros, a la vez que le brindan un servicio a la comunidad.

“Si observamos en la calle hay mucha gente durmiendo y revolviendo la basura. Desde El Correcamino queremos motivar a esas personas y mostrarles que pueden ser útiles para la sociedad. Transformándolos en trabajadores comunes y a costo cero”, asegura Coco Niz, que tiene muy claro cuál fue el impulso que no llevó a concretar este proyecto autogestionado: “Yo no tenía un lugar en la sociedad. Y eso a mí me comía la cabeza. En vez de agarra la droga, el alcohol o el delito, me reciclé a mí mismo”.

Las charlas, entonces, serán mañana, entre las 19 y las 21, y se puede seguir la transmisión a través de Facebook Live y de YouTube Live.