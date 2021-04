El “boom” de las bicis: cinco tendencias que explotarán tras la pandemia

Aunque aprendí a andar en bicicleta cuando tenía 10 años nunca fui muy fan de usarla, y sólo me lanzaba a pedalear en alguna excursión durante un viaje o en un paseo al aire libre. Eso hasta que llegó la pandemia. La necesidad de hacer actividad física (con los gimnasios cerrados) y la imposibilidad de utilizar el transporte público me animaron a volver a subirme a una bicicleta y a convertirla en parte de mi rutina diaria. Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo hizo lo mismo, generando un nuevo “boom” de esta movilidad que ya tiene más de 200 años de historia.

El fenómeno no responde a un único motivo, y podríamos decir que los planetas se alinearon a favor de las viejas y queridas bicis: no sólo son el medio de transporte más eficaz para permitir el distanciamiento social, sino que además permiten hacer actividad física al aire libre, las pueden usar chicos y grandes por igual y, por último pero no por eso menos importante, son una opción ecológica y amigable con el medio ambiente en un momento histórico en el que la contaminación preocupa a las sociedades de todo el mundo.

En el caso de nuestro país, en el segundo semestre de 2020 se vendieron más de un millón y medio de bicicletas, el equivalente a lo que se vendió durante todo el año 2017, mientras que en 2019 sólo se habían vendido 600.000 unidades.

“En Argentina tenemos una gran tradición dentro del rubro, con más de 25 fábricas de bicicletas. Creemos que esta tendencia que comenzó con la pandemia va a seguir creciendo sin parar al menos por dos años más”, cuenta a Rumbos Daniel Tigani, director de la Cámara Industrial de la Motocicleta, Bicicleta, Rodados y Afines (CIMBRA).

Además de las ventas, el nuevo “boom” avivó otros aspectos como la necesidad de ciudades con más bicisendas, nuevas tendencias de modelos eléctricos o las comunidades que agrupan a fans de las bicis. En esta nota te cuento lo último de la nueva ola sobre ruedas.

Ciudades más “bici friendly”

La necesidad de cada vez más personas de utilizar la bicicleta en el marco de las medidas sanitarias de la pandemia del coronavirus volvió a poner en la agenda de muchos países la necesidad de reacondicionar la organización de las ciudades para que sean más amigables con este medio de transporte. En Argentina ya se empezó a dar esa conversación en varias provincias como por ejemplo Mendoza, donde se encuentran trabajando actualmente en la ampliación de la red de ciclovías del área metropolitana, o el caso de Rosario, ciudad que en los primeros meses de la pandemia sumó 34 kilómetros de bicisendas “provisorias”, llegando a un total de 173 kilómetros.

Amor por lo retro

Nota Bicicletas 919 Rumbos Revista Foto 123rf

La onda retro, que está muy en boga dentro del ámbito de la moda y del diseño de interiores, llegó también a las bicicletas, revalorizando bellísimos modelos antiguos como las Aurorita o las viejas Olmo. Para responder a esa demanda, surgieron muchos emprendimientos de restauradores que buscan reutilizar las bicis heredadas de padres o abuelos, reemplazando algunos componentes que ya no sirven por otros iguales o parecidos. En Instagram se pueden encontrar algunos de estos proyectos: @lifebycicle (Rosario), @retrocletta (Córdoba) y @taller.de.bicicletas.el.garage (Maipú, Mendoza).

El “boom” de las bicicletas eléctricas

Son el último grito de la moda en el universo del ciclismo. Aunque sus precios son más elevados, hay distintas opciones para cada bolsillo tanto de producción nacional como importadas.

Xinca by Enerby

Nota Bicicletas 919 Rumbos Revista Foto 123rf

La firma mendocina Xinca, de calzado ecológico, se unió con la empresa Enerby para lanzar al mercado nacional una bicicleta eléctrica modelo Fixie alimentada con baterías de litio. Alcanza 35 km/h y con una autonomía de 40/70 km.

Harley Davidson

El icónico fabricante estadounidense de motocicletas se sumó a la tendencia de las bicis eléctricas con cuatro modelos reunidos bajo el nombre de Serial 1. Tienen baterías de iones de litio y autonomías de entre 40 y 185 kilómetros.

Jules Cycles

Nota Bicicletas 919 Rumbos Revista Foto 123rf

Esta marca argentina hace e-bikes con un diseño que emula a las motos. Por ahora tienen dos modelos: la Mark 1 Type-A y la Mark 2, que se diferencian principalmente en su potencia. Ambas tienen frenos hidráulicos y materiales de cuero.

Rodar en compañía

Nota Bicicletas 919 Rumbos Revista Foto 123rf

Son varias las organizaciones de nuestro país que nuclean a amantes de las bicicletas, donde promueven paseos grupales, comparten información y trabajan para aumentar la seguridad de los ciclistas en las calles. Una de ellas es Argenbici, un espacio nacional y participativo que impulsa el uso de la bicicleta como elemento de trasformación social y que este año será el principal organizador del 10° Foro Mundial de la Bicicleta, que se realizará en Rosario, Santa Fe.

Hacerlo uno mismo: en Youtube se puede aprender

Aprender a reparar la bici

Para los que quieran volverse expertos, el canal Free Courses ofrece un curso integral de reparación de bicicletas, que te enseña a identificar los problemas, a utilizar las herramientas adecuadas y a realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a cada una de las partes.

Arreglar pinchaduras

Sin dudas, el problema más recurrente de todo ciclista. En el canal español GCN te muestra cómo reparar una cámara pinchada y los elementos que se necesitan tener. Además, da consejos sobre cómo aprovechar tu cámara vieja en el arreglo y así ahorrar dinero.

De todo un poco

El canal de Youtube argentino MundoCiclismo.tv tiene un sinfín de videos protagonizados por profesionales que transmiten conocimientos en distintos temas, desde equipamientos y formas de acomodar tu bici a tus necesidades personales hasta reparaciones de todo tipo.