Del Cholo y Bielsa a Fangio y Pelé: la cara oculta de los íconos del deporte copa el streaming

Nos gustan los deportes por las grandes historias y los personajes épicos: todo puede acontecer adentro de un estadio. Lo mágico, lo impredecible, lo trágico. Y eso es algo que los gigantes del streaming saben. Por eso, compiten en una carrera para seducir a los espectadores con las series y documentales más originales sobre el mundo del deporte, para transmitir la adrenalina del juego a la pantalla del televisor o la computadora.

El lanzamiento más reciente de Amazon Prime -y una de las series más vistas en el verano de Argentina- lo tiene como protagonista a Diego “El Cholo” Simeone. La docuserie Simeone: vivir partido a partido (2022) consta de seis episodios que perfilan al ex futbolista y DT del Atlético Madrid y narra la “filosofía Simeone” tanto dentro como fuera de la cancha. Realiza un recorrido por sus comienzos en Vélez Sarsfield, su trayectoria en Europa y en la Selección Nacional. En paralelo, acompaña la temporada 2020-21 del Atlético de Madrid y su consagración como campeón de La Liga española. En materia futbolística, la serie propone dos características centrales: la velocidad del juego y la picardía necesaria para sacar ventaja en momentos álgidos. Además de mostrar momentos íntimos de su vida personal –asados con su padre y sus hijos; la cotidianeidad con la mujer y sus hijas; el regreso a Palermo, su barrio porteño de la infancia-, la serie cuenta con un excelente nivel de testimonios. Entrevistas que van desde David Beckham recordando el momento más difícil de su carrera -cuando fue expulsado del partido contra Argentina en el Mundial ´98, luego de un cruce con Simeone-, hasta la palabra de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que califica al Cholo en un portuñol improvisado como un tipo con “muchos cojones”.

En el año del mundial, Amazon Prime tiene en su catálogo el documental La familia FIFA: una historia de amor (2017) que revela cómo hizo Qatar para llegar a ser el país anfitrión de la Copa del Mundo 2022. El film hace foco en la historia de Chuck Blazer, un integrante del Comité Ejecutivo de la FIFA cercano al ex titular de la Federación, Joseph Blatter. Muestra el entorno de “familia” –al estilo mafia italiana- entre los altos mandos de la FIFA y el modo en que son tratados como reyes. Según el film, Qatar no era tomado en serio por la comunidad futbolera, porque no tenía equipos locales y tampoco tenía estadios o el clima adecuado para una competencia de ese nivel. Para colmo competía con Estados Unidos o Inglaterra, que estaban tan involucrados en sus candidaturas que lo tenían al primer ministro inglés, David Cameron, y al ex presidente de EE.UU., Barack Obama, haciendo campaña para sus países. Finalmente, el elegido fue Qatar y eso terminó destapando el FIFAgate. El documental se centra, entonces, en la figura de Blazer y está narrado por su ex mujer, Mary Lynn Blanks, que cuenta la historia de la pareja en un tono de aventura romántica, al tiempo que la entrelaza con la esfera de poder y corrupción de los jerarcas del fútbol.

Otro material imprescindible para esperar el próximo mundial que arranca el 21 de noviembre es Becoming Champions (2018), disponible en Netflix. Una docuserie de nueve episodios que retratan el recorrido de las selecciones de fútbol que fueron campeonas del mundo: Uruguay, Inglaterra, Brasil, Italia, Francia, Alemania, España y Argentina. En el caso del episodio dedicado a la albiceleste –el sexto capítulo-, se recopila material de archivo y testimonios de ex jugadores, técnicos, periodistas y artistas, para explicar el contexto del nacimiento y el auge del fútbol en estas tierras, desde la participación en el primer Mundial de 1930 al triunfo histórico liderado por Diego Armando Maradona en México, culminando en la final de Brasil 2014 y la derrota inolvidable ante Alemania. ¿Habrá revancha?

Rumbos 966 Documentales Deportivos

De reyes, locos y jugadoras

Netflix también tiene en su catálogo el documental Pelé (2021) que reconstruye la trayectoria de O Rei, el único jugador que ganó la Copa del Mundo en tres oportunidades. Sus comienzos en el Santos, el debut en Suecia ´58 con tan solo 17 años de edad, la conquista de los mundiales del ´62 y ´70 son relatados en primera persona por el propio Edson Arantes do Nascimento. Además, el film recopila testimonios de figuras políticas, deportivas y artísticas de Brasil, como Gilberto Gil que define a Pelé como “un símbolo de la emancipación brasileña”.

El camino al ascenso de un club de fútbol puede estar lleno de épica, más aún cuando el propio narrador de la historia es el actor neozelandés Russell Crowe. Take Us Home: Leeds United (2019) es una docuserie de ocho episodios -divididos en dos temporadas y disponible en Amazon Prime- que narra la redención del Leeds, un equipo descendido de la Liga inglesa que supo brillar en el pasado y busca recuperar sus días de gloria. Cuando el millonario italiano Andrea Radrizzani compra el club y concreta la llegada de Marcelo “El loco” Bielsa como director técnico, se renuevan las esperanzas y toda una ciudad palpita el regreso a la Premier.

Pero los hombres no son los únicos que practican deportes. En los últimos años, el deporte femenino viene creciendo en todas las disciplinas. Este es el eje que motivó la salida de Jugadoras (2021), disponible en la plataforma Cont.ar. Se trata de una serie periodística de ocho capítulos, conducida por Sofía Martínez, China Pereiro y Lucrecia Álvarez, en la que entrevistan a distintas deportistas argentinas. Son episodios breves, de aproximadamente 15 minutos, que retratan, por ejemplo, a Julia Dupuy, jugadora y capitana de la selección de futsal; Rocío Sánchez Moccia, referente de Las Leonas; y a Iannina Zanazzi, una número uno del automovilismo. Al mismo tiempo, cada capítulo recuerda grandes momentos protagonizados por mujeres, como la historia de Nettie Honeyball, la fundadora del primer club de fútbol femenino o el perfil de la tenista Renée Richards, una inspiración en la lucha trans.

Más allá del fútbol

La primera estatuilla de un premio Oscar que recibió la plataforma Netflix en su historia fue para Ícaro (2017), que ganó la terna de mejor documental en el 2018. A partir del caso del ciclista Lance Armstrong, la idea del – también ciclista- Bryan Fogel es probar que el sistema de análisis de doping en atletas simplemente no funciona. Asesorado por el excéntrico científico ruso, Gregory Rodchenkov, director del laboratorio del Centro Antidopaje de Moscú, Fogel se prepara para correr la competencia Haute route, en Suiza, que consiste en siete días cruzando los Alpes. Para este fin, se inyecta testosterona y otras hormonas que mejoran su rendimiento. Pero, durante este proceso, explota a nivel mediático una investigación que acusa a Rusia de avalar casos de dopaje en los Juegos Olímpicos. Entonces Fogel cambia el foco de su producción y el documental vira hacia el género político/policial, para narrar la compleja trama que comienza en Rodchenkov y alcanza al mismísimo presidente de Rusia, Vladimir Putin. Rodchenkov, que se refugió en Estados Unidos cuando estalló el escándalo, desnuda el mecanismo llevado adelante en los Juegos Olímpicos 2014 de Invierno, realizados en la ciudad rusa de Sochi, y denuncia un sistema de reemplazo de las muestra de orina “sucia” de los atletas por otras limpias, gestionado por la KGB.

El automovilismo también tiene un lugar entre las producciones disponibles online. En Netflix se puede ver el documental Fangio: El hombre que domaba las máquinas (2020) sobre el piloto argentino que ganó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 en los años cincuenta, corriendo con las escuderías Maserati, Alfa Romeo, Mercedes Benz y Ferrari. El film cuenta con un gran material de archivo, como las imágenes de Ayrton Senna diciendo que Fangio fue “uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos”, testimonios exclusivos a otros consagrados como Mika Häkkinen, y un recorrido por las pistas del mundo donde el piloto oriundo de Balcarce hizo historia.

Para los amantes de las alturas, Netflix tiene en su catálogo el documental Los 14 ochomiles: no hay nada imposible (2021) que recorre la misión del alpinista nepalés Nimsdai Purja para llegar a la cima de las 14 cumbres de 8000 metros en siete meses y establecer un récord mundial. El film resalta el alpinismo nepalí y el trabajo realizado por los sherpas, usualmente a la sombra de las conquistas realizadas por escaladores occidentales. Además, muestra cómo la alta montaña también puede convertirse en un lugar turístico: Purja fue el autor de la fotografía viral de la multitud haciendo cola para llegar al pico del Everest, la cumbre más alta del planeta.

Por último, una joya de HBO: What´s my name? Muhammad Ali. Dos episodios que retratan a la leyenda mundial del boxeo. Dueño de una personalidad arrolladora, la docuserie cuenta sus inicios en Louisville, su primera medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 1960, su coronación de peso completo, la conversión al Islam y su lucha por los derechos de los afroamericanos. En definitiva, la dosis necesaria para salir a pelear el día a día con la confianza de Cassius Clay.