¿Cuál es la prenda cuadrillé que va a ser la estrella de esta temporada de invierno?

Si hay un estampado típico de la temporada de frío, ese es el cuadrillé. Las marcas de ropa de todo el mundo lo incluyen en sus colecciones de otoño/invierno año a año en los colores y diseños más variados.

El estampado a cuadros es histórico y no pasa de moda, por lo tanto una prenda de este estilo y de buena calidad puede ser parte de tu armario por mucho tiempo. Hay algunos que son más sutiles y solo le dan un efecto visual interesante a la prenda y otros que son totalmente protagonistas. De todas formas, que el estampado sea imponente no quiere decir que sea jugado, sino que va a depender mucho de la paleta de colores que uses. Lo podés llevar en un bufandón hasta en un pantalón, pero el must de esta temporada serán los blazers oversize cuadrillé.

Una marca pionera de este estampado es Burberry, marca oficial de la realeza británica, con su tan característico cuadrillé de cuadrados grandes en tonos de marrones, blanco, negro y una fina línea roja. Surgió en 1920 como la tela que forraba sus icónicos trenchs para la lluvia y luego pasó a ser protagonista de varios artículos de la marca.

Una forma para incorporar los cuadros a tu armario es con un pantalón cuadrillé. Es de mi preferidos, y los podés encontrar en todo tipo de corte, tela y colores. Combiná este estampado con otros que queda genial, solo asegurate de que más o menos sigan una misma gama de colores.